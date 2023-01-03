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وطن- بث مباشر حفل استقبال رونالدو اليوم في ملعب مرسول بارك، في العاصمة السعودية (الرياض)، بعد التوقيع مع نادي النصر السعودي في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الحالي.

وستنطلق مراسم استقبال رونالدو على ملعب “مرسول بارك”، أمام مئات الآلاف من عشاقه ومحبيه في المملكة العربية السعودية، عقب انتقاله إلى صفوف نادي النصر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت حفل استقبال رونالدو

كما وسيكون بتوقيت مصر والقدس الشريف، عند الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، سيكون حفل الاستقبال في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الحـدث المنتظـر 🌏

حفل استقبـال اللاعب الأعظـم عالمـيًا 🤩 غـدًا الثلاثـاء

جماهيــر #النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو 🤩

السابعة مسـاءً 🔥

في ساحة النـصـر #مرسول_بارك 🏟️#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/y01zHb7TYP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل مراسم استقبال كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد.

بث مباشر حفل استقبال رونالدو اليوم

ومن المقرر أن تبث مراسم حفل استقبال رونالدو، على جميع وسائل الإعلام السعودية المحلية والرياضية. نظراً للحدث الرياضي المهم على صعيد الكرة السعودية والعربية والعالمية. وكذلك قنوات دبي وأبو ظبي الرياضية.

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كما وسينقل على قنوات بين سبورت الإخبارية القطرية، التي ستغطي هذا الحدث بشكل خاص.

حجز تذاكر مشاهدة حفل استقبال رونالدو

وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن الثلاثاء، عن سعر تذكرة حضور مراسم استقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ميدان (ملعب مرسول بارك)، والتي تبلغ 15 ريال سعودي.

كما وأوضح النادي السعودي، بأن ربع عوائد تذاكر حضور حفل استقبال رونالدو، ستذهب لصالح منصة إحسان للعمل الخيري.

وبحسب تقارير صحفية سعودية، فقد وصل عدد الجماهير الذي حجزوا تذاكر حضور استقبال رونالدو على ملعب (مرسول بارك)، أكثر من 110 ألف مشجع من جماهير النادي والكرة السعودية.

وأعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع كريستيانو رونالدو، للانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي. بصفقة وصلت 200 مليون يورو، لمدة موسمين ونصف (أي حتى عام 2025).

نجـد العُظمـى 🇸🇦

تستقبل معشوق الجماهير حول العالم 🌏 لاعب نادي #النصر كريستيانو رونالدو 🤩

يصــل الرياض 💛#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/V3rmp88IWW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023

يشار إلى أن فريق النصر السعودي يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي الممتاز. برصيد 26 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني الشباب برصيد 25 نقطة لهذا الموسم.