الثلاثاء, يناير 3, 2023
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رياضة

بث مباشر.. حفل استقبال رونالدو اليوم في ملعب مرسول بارك

النصر السعودي يُقدم نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو أمام جماهيره في ملعب مرسول بارك

كتب فارس أبو شيحة
بث حفل استقبال رونالدو watanserb.com
حفل استقبال رونالدو اليوم
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وطن- بث مباشر حفل استقبال رونالدو اليوم في ملعب مرسول بارك، في العاصمة السعودية (الرياض)، بعد التوقيع مع نادي النصر السعودي في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الحالي.

وستنطلق مراسم استقبال رونالدو على ملعب “مرسول بارك”، أمام مئات الآلاف من عشاقه ومحبيه في المملكة العربية السعودية، عقب انتقاله إلى صفوف نادي النصر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت حفل استقبال رونالدو

كما وسيكون بتوقيت مصر والقدس الشريف، عند الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، سيكون حفل الاستقبال في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل مراسم استقبال كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد.

توقيع النصر السعودي مع رونالدو
توقيع النصر السعودي مع رونالدو

بث مباشر حفل استقبال رونالدو اليوم

ومن المقرر أن تبث مراسم حفل استقبال رونالدو، على جميع وسائل الإعلام السعودية المحلية والرياضية. نظراً للحدث الرياضي المهم على صعيد الكرة السعودية والعربية والعالمية. وكذلك قنوات دبي وأبو ظبي الرياضية.

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كما وسينقل على قنوات بين سبورت الإخبارية القطرية، التي ستغطي هذا الحدث بشكل خاص.

رابط مشاهدة حفل استقبال رونالدو على بين سبورت الإخبارية 

بث حفل استقبال رونالدو على الرياضية السعودية

حجز تذاكر مشاهدة حفل استقبال رونالدو

وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن الثلاثاء، عن سعر تذكرة حضور مراسم استقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ميدان (ملعب مرسول بارك)، والتي تبلغ 15 ريال سعودي.

كما وأوضح النادي السعودي، بأن ربع عوائد تذاكر حضور حفل استقبال رونالدو، ستذهب لصالح منصة إحسان للعمل الخيري.

سعر تذكرة حضور حفل استقبال رونالدو
سعر تذكرة حضور حفل استقبال رونالدو

وبحسب تقارير صحفية سعودية، فقد وصل عدد الجماهير الذي حجزوا تذاكر حضور استقبال رونالدو على ملعب (مرسول بارك)، أكثر من 110 ألف مشجع من جماهير النادي والكرة السعودية.

وأعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع كريستيانو رونالدو، للانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي. بصفقة وصلت 200 مليون يورو، لمدة موسمين ونصف (أي حتى عام 2025).

يشار إلى أن فريق النصر السعودي يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي الممتاز. برصيد 26 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني الشباب برصيد 25 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + بين سبورت + وسائل الإعلام السعودية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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