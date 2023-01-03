أول ظهور لجورجينا من قصرها السعودي ورونالدو مبهور بالاستقبال (شاهد)

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وطن- من الرياض، كتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول كلمات له عبر حسابه الرسمي على منصة “انستغرام” بعد وصوله إلى السعودية مساء أمس، الاثنين، على متن طائرة خاصة، وسط استقبال حافل من قبل المسؤولين في الدولة الخليجية.

حفل استقبال كريسيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك

وقال “الدون” كريستيانو رونالدو في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام “شكراً للرياض على حفاوة الاستقبال”.

وأضاف: “أتطلع إلى رؤيتكم في الملعب هذه الليلة”.

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يشار هنا إلى أنه من المقرر إقامة حفل الاستقبال لكريستيانو رونالدو، في ملعب مرسول بارك، مساء اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك، بينما أكد النصر السعودي بالفعل، تجاوز نجمه الجديد للاختبار البدني بكل نجاح.

توأم رونالدو وجورجينا في أول صورة من الرياض

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من جانبها، شاركت جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، صورا لتوأميهما “إيفا وماتيو”، في أول إطلالة لها من مقر إقامتها الجديد رفقة عائلتها في الرياض.

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وكانت تقارير تحدثت عن قصر فاره أعدته السلطات السعودية خصوصاً من أجل رونالدو وعائلته.

وبقيمة ما يصل إلى 14 مليون دولار، سيقيم رونالدو النجم البرتغالي، في مسكن كبير، سوف لن يخضع على الأغلب إلى القوانين السعودية الصارمة في علاقة بنسق الحياة الذي يُعتبر “غير مُباح” في الرياض لصاروخ ماديرا وصديقته.

استقبال حافل لرونالدو في مطار الرياض الدولي

وحط اللاعب كريستيانو رونالدو الرحال في الرياض رفقة عائلته ووفد مرافق له في العاصمة السعودية الرياض، مساء الاثنين، للالتحاق بصفوف نادي “النصر”، الذي وقع له مؤخرا لمدة موسمين وحتى عام 2025.

واستقبل أطفال من مشجعين “العالمي” المهاجم البرتغالي وصديقته جورجينا رودريغيز وأطفاله والوفد الذي بصحبتهم بالورود.

وذلك إلى جانب حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي السعودي، في صالة مطار الملك خالد الدولي.

وقال حساب “النصر” في موقع تويتر: “نجد العُظمى تستقبل معشوق الجماهير حول العالم، لاعب نادي ‎النصر كريستيانو رونالدو يصل الرياض”.

نجـد العُظمـى 🇸🇦

تستقبل معشوق الجماهير حول العالم 🌏 لاعب نادي #النصر كريستيانو رونالدو 🤩

يصــل الرياض 💛#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/V3rmp88IWW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023

وتزينت شوارع الرياض بلافتات تحمل عبارة “هلا رونالدو”، تزامنا مع وصول اللاعب إلى العاصمة السعودية.

📸 عبارة “هلا رونالدو” في شوارع الرياض تزامنا مع وصول كريستيانو رونالدو للرياض للانضمام لفريقه الجديد #النصر #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/rA3QqLH9RI — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 2, 2023

جورجينا “اعترضت” على انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

وكانت صفقة إنتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، أثارت ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية الدولية.

وتحدثت تقارير صحفية مؤخرا، عن خصومة سرية بين صاروخ ماديرا وصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، بسبب هذه الصفقة الأعلى قيمة تاريخيا على المستوى المالي بالنسبة لـ لاعب كرة قدم.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن جورجينا رودريغيز، كانت قد عبرت بالفعل عن اعتراضها التوقيع على الصفقة التي ستحول صديقها البرتغالي إلى اللعب لصالح النصر السعودي لموسمين كرويين.

وبررت الصحيفة الإسبانية التي تُعنى بأخبار المشاهير حول العالم، أن اعتراضات رودريغيز متأتية أساساً من عدم رغبتها في العيش في منطقة الشرق الأوسط.

لأن الحياة الجديدة التي ستعيشها في السعودية، سوف تُبعدها عن عالمها القديم، حيث صديقاتها وعائلتها المُوسعة.