الثلاثاء, يناير 3, 2023
الرئيسيةحياتناأول ظهور لجورجينا من قصرها السعودي ورونالدو مبهور بالاستقبال (شاهد)
حياتنا

أول ظهور لجورجينا من قصرها السعودي ورونالدو مبهور بالاستقبال (شاهد)

النصر السعودي يقيم حفل استقبال لنجمه الجديد كريسيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك

كتب فهمي الورغمي
جورجينا watanserb.com
جورجينا
- Advertisement -

وطن- من الرياض، كتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول كلمات له عبر حسابه الرسمي على منصة “انستغرام” بعد وصوله إلى السعودية مساء أمس، الاثنين، على متن طائرة خاصة، وسط استقبال حافل من قبل المسؤولين في الدولة الخليجية.

حفل استقبال كريسيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك

وقال “الدون” كريستيانو رونالدو في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام “شكراً للرياض على حفاوة الاستقبال”.

وأضاف: “أتطلع إلى رؤيتكم في الملعب هذه الليلة”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

يشار هنا إلى أنه من المقرر إقامة حفل الاستقبال لكريستيانو رونالدو، في ملعب مرسول بارك، مساء اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك، بينما أكد النصر السعودي بالفعل، تجاوز نجمه الجديد للاختبار البدني بكل نجاح.

توأم رونالدو وجورجينا في أول صورة من الرياض

- Advertisement -

من جانبها، شاركت جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، صورا لتوأميهما “إيفا وماتيو”، في أول إطلالة لها من مقر إقامتها الجديد رفقة عائلتها في الرياض.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

توأم رونالدو وجورجينا في أول صورة من الرياض
توأم رونالدو وجورجينا في أول صورة من الرياض

وكانت تقارير تحدثت عن قصر فاره أعدته السلطات السعودية خصوصاً من أجل رونالدو وعائلته.

وبقيمة ما يصل إلى 14 مليون دولار، سيقيم رونالدو النجم البرتغالي، في مسكن كبير، سوف لن يخضع على الأغلب إلى القوانين السعودية الصارمة في علاقة بنسق الحياة الذي يُعتبر “غير مُباح” في الرياض لصاروخ ماديرا وصديقته.

استقبال حافل لرونالدو في مطار الرياض الدولي

وحط اللاعب كريستيانو رونالدو الرحال في الرياض رفقة عائلته ووفد مرافق له في العاصمة السعودية الرياض، مساء الاثنين، للالتحاق بصفوف نادي “النصر”، الذي وقع له مؤخرا لمدة موسمين وحتى عام 2025.

واستقبل أطفال من مشجعين “العالمي” المهاجم البرتغالي وصديقته جورجينا رودريغيز وأطفاله والوفد الذي بصحبتهم بالورود.

وذلك إلى جانب حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي السعودي، في صالة مطار الملك خالد الدولي.

وقال حساب “النصر” في موقع تويتر: “نجد العُظمى تستقبل معشوق الجماهير حول العالم، لاعب نادي ‎النصر كريستيانو رونالدو يصل الرياض”.

استقبال حافل لرونالدو في مطار الرياض الدولي
استقبال حافل لرونالدو في مطار الرياض الدولي
حفل استقبال كريسيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك
حفل استقبال كريسيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك

وتزينت شوارع الرياض بلافتات تحمل عبارة “هلا رونالدو”، تزامنا مع وصول اللاعب إلى العاصمة السعودية.

جورجينا “اعترضت” على انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

وكانت صفقة إنتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، أثارت ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية الدولية.

وتحدثت تقارير صحفية مؤخرا، عن خصومة سرية بين صاروخ ماديرا وصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، بسبب هذه الصفقة الأعلى قيمة تاريخيا على المستوى المالي بالنسبة لـ لاعب كرة قدم.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن جورجينا رودريغيز، كانت قد عبرت بالفعل عن اعتراضها التوقيع على الصفقة التي ستحول صديقها البرتغالي إلى اللعب لصالح النصر السعودي لموسمين كرويين.

وبررت الصحيفة الإسبانية التي تُعنى بأخبار المشاهير حول العالم، أن اعتراضات رودريغيز متأتية أساساً من عدم رغبتها في العيش في منطقة الشرق الأوسط.

لأن الحياة الجديدة التي ستعيشها في السعودية، سوف تُبعدها عن عالمها القديم، حيث صديقاتها وعائلتها المُوسعة.

المصدرانستجرام، تويتر، صحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

كريستيانو رونالدو عاريا لإجراء الفحص الطبي بنادي النصر (شاهد)

الهدهد

“حيلة دنيئة” من وزير سعودي وراء اعتقال القاضي إبراهيم الجهني (معلومات صادمة)

رياضة

بث مباشر.. حفل استقبال رونالدو اليوم في ملعب مرسول بارك

الهدهد

استطلاع لمعهد واشنطن يكشف حجم غضب السعوديين من حكومة ابن سلمان

رياضة

الرفاهية تنتظر الدون.. شاهد قصر رونالدو الجديد في السعودية

حياتنا

فيديو السعودي الذي أرضع طفله.. عضو بمجلس الشورى تكشف مفاجأة صادمة

رياضة

بنود مثيرة للغاية في عقد رونالدو مع النصر السعودي .. هل سيعود لدوري الأبطال؟!

الهدهد

كريستيانو رونالدو وأسرته يصلون إلى السعودية بطائرته الخاصة (فيديو)

الهدهد

ما فعله شاب وفتاة أمام الكعبة يحدث ضجة بين السعوديين (فيديو)

رياضة

جواز سفر كريستيانو رونالدو السعودي وحقيقة صور متداولة (شاهد)

حياتنا

رونالدو تزوج من جورجينا.. هوية سعودية لأم “آلانا مارتينا” تثير جدلا (شاهد)

الهدهد

صحيفة: ابن سلمان الوحيد في آل سعود الذي يتمتع بالوقاحة والسلطة معاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كريستيانو رونالدو عاريا لإجراء الفحص الطبي بنادي النصر (شاهد)

فيديو لطفل عراقي يمطر راقصة بالأموال في ملهى ليلي يحدث ضجة

الجزائر ترفض فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الملكية المغربية.. ما القصة؟

جريمة قتل هيام الشكيلية تخرج السلطان هيثم بن طارق عن صمته

ليست فقط كوريا الشمالية..أكثر 5 دول معزولة عن العالم

ماذا سيحدث لو انقطع الأوكسجين عن عالمنا لمدة خمس ثوان؟ الإجابة ستصدمك

جندي إسرائيلي يقتل زميله في قاعدة عسكرية.. تفاصيل سُمح بنشرها

“حيلة دنيئة” من وزير سعودي وراء اعتقال القاضي إبراهيم الجهني (معلومات صادمة)

تشكيلة برشلونة ضد إنترسيتي في كأس ملك إسبانيا 2023

بمكون واحد فقط..كيف تقضي على الروائح الكريهة في الثلاجة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC