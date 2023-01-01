الأحد, يناير 1, 2023
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يحدث عند الكعبة لأول مرة.. حقيقة تساقط الثلج بمكة وعلاقة ذلك بالمهدي (فيديو)

أظهر مقطع رائج سقوط الثلج على الكعبة ومكة المكرمة لأول مرة في تاريخ السعودية فيما شكك البعض بصحة الفيديو من الأساس

كتب باسل النجار
ثلوج الكعبة watanserb.com
صورة لثلوج في الكعبة المشرفة
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وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت ظاهرة غريبة تحدث في مكة وعند الكعبة المشرفة لأول مرة، حيث تساقط الثلج على الحرم ومكة لأول مرة.

ويواجه العالم الآن في موسم الشتاء موجة صقيع وعواصف ثلجية غير مسبوقة، تسببت بمقتل الكثيرين في أوروبا وأمريكا بالتزامن مع التغير المناخي الذي يهدد الكوكب، وقلب طقس بعض الدول بشكل عكسي.

تساقط الثلج في مكة المكرمة وفوق الكعبة لأول مرة.. ما القصة؟

المقاطع الي تم تداولها على نطاق واسع بتويتر ورصدتها (وطن)، أظهرت الثلوج تتساقط على الحرم المكي والكعبة المشرفة.

وكسا اللون الأبيض ـ لون الثلج ـ أرضية الحرم المكي والكعبة بردائها الأسود الشهير.

وبحسب المقاطع المتداولة والتي لم يتم تأكيد صحة ما جاء فيها من قبل أي مصدر رسمي حتى الآن، فقد ظهر المعتمرون حول الكعبة وهم يوثقون هذا الحدث النادر والغير مسبوق، بكاميرات هواتفهم النقالة، وكانوا فرحين بشدة بهذا المشهد النادر في هذه البقعة المباركة.

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وفي نفس الوقت أثار هذا المشهد جدلا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل، حيث ربط بعضهم تساقط الثلوج في مكة المكرمة بعلامات آخر الزمان، وظهور المهدي المنتظر.

وفي هذا السياق دون أحد النشطاء: “فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي”.

وتابع موضحا: “لكم أن تتخيلوا أن هذه الصورة في السعودية!! و الحديث أعلاه لرسول الله الذي لم يعرف زمانه ولا زمان أجداده ثلجا في جزيرة العرب! لم يقل فبايعوه ولو حبوا على الرمال الحارقة بل قال ولو حبوا على الثلج.. ها هو الثلج”.

ويشير النشطاء في هذا الأمر إلى حديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ “يقتتل عند كنزكم ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلًا لم يقتله قوم، ثم ذكر شيئًا لا أحفظه، فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوًا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي.”

تشكيك بصحة المقطع.. مفبرك

فيما شكك آخرون بصحة هذا المقطع من الأساس وقالوا إن فيديو تساقط الثلج في مكة غير صحيح وأن هذا الفيديو الذي راج بين النشطاء مفبرك عبر استخدام تقنيات الجرافيك “وسلو موشن”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من قبل السلطات السعودية، يؤكد أو ينفي صحة ما ورد في هذا المقطع الذي لاقى رواجا كبيرا وأثار الجدل.

كما لم ينشر هذا المقطع أي وسيلة إعلام سعودية رسمية، ليبقى صحته من عدمه متوقف على بيان الإعلام الرسمي السعودي أو رد من السلطات.

وفي سياق آخر رفع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، الإنذار في منطقة مكة المكرمة إلى «تنبيه متقدم» بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مشيرا إلى أن الإنذار يستمر إلى الساعة 3:00 عصر (الاثنين).

وأكد المركز أن التنبيه المتقدم يشمل: العاصمة المقدسة، جدة، الخرمة، المويه، تربة، رنية، أضم، ميسان، الطائف، الكامل، رابغ، خليص، عسفان، الجموم، بحرة، الليث، الشعيبة.

وأشار المركز أن التوقعات تشير إلى استمرار الحالة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ارتفاع الأمواج، تساقط البرد، سيول، شبه انعدام في الرؤية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، الأحد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز).

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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