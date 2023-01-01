يحدث عند الكعبة لأول مرة.. حقيقة تساقط الثلج بمكة وعلاقة ذلك بالمهدي (فيديو)

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وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت ظاهرة غريبة تحدث في مكة وعند الكعبة المشرفة لأول مرة، حيث تساقط الثلج على الحرم ومكة لأول مرة.

ويواجه العالم الآن في موسم الشتاء موجة صقيع وعواصف ثلجية غير مسبوقة، تسببت بمقتل الكثيرين في أوروبا وأمريكا بالتزامن مع التغير المناخي الذي يهدد الكوكب، وقلب طقس بعض الدول بشكل عكسي.

تساقط الثلج في مكة المكرمة وفوق الكعبة لأول مرة.. ما القصة؟

المقاطع الي تم تداولها على نطاق واسع بتويتر ورصدتها (وطن)، أظهرت الثلوج تتساقط على الحرم المكي والكعبة المشرفة.

#مكة#المسجد_الحرام

أول مرة في التاريخ تساقط الثلوج على مكة 🕋 المكرمة

سبحان الله العظيم pic.twitter.com/YoLR7tKV6R — أ.د.بسام الشطي (@BassamAlshatti) January 1, 2023

وكسا اللون الأبيض ـ لون الثلج ـ أرضية الحرم المكي والكعبة بردائها الأسود الشهير.

وبحسب المقاطع المتداولة والتي لم يتم تأكيد صحة ما جاء فيها من قبل أي مصدر رسمي حتى الآن، فقد ظهر المعتمرون حول الكعبة وهم يوثقون هذا الحدث النادر والغير مسبوق، بكاميرات هواتفهم النقالة، وكانوا فرحين بشدة بهذا المشهد النادر في هذه البقعة المباركة.

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وفي نفس الوقت أثار هذا المشهد جدلا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل، حيث ربط بعضهم تساقط الثلوج في مكة المكرمة بعلامات آخر الزمان، وظهور المهدي المنتظر.

" …فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي "

لكم أن تتخيلوا أن هذه الصورة في السعودية!! و الحديث أعلاه لرسول الله الذي لم يعرف زمانه ولا زمان أجداده تلجا في جزيرة العرب! لم يقل فبايعوه ولو حبوا على الرمال الحارقة بل قال ولو حبوا على الثلج!!!! ها هو الثلج

👇 pic.twitter.com/smvEFhELnd — بالحبيب عبدالله (@alghrybbdallh1) January 1, 2023

وفي هذا السياق دون أحد النشطاء: “فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي”.

وتابع موضحا: “لكم أن تتخيلوا أن هذه الصورة في السعودية!! و الحديث أعلاه لرسول الله الذي لم يعرف زمانه ولا زمان أجداده ثلجا في جزيرة العرب! لم يقل فبايعوه ولو حبوا على الرمال الحارقة بل قال ولو حبوا على الثلج.. ها هو الثلج”.

ويشير النشطاء في هذا الأمر إلى حديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ “يقتتل عند كنزكم ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلًا لم يقتله قوم، ثم ذكر شيئًا لا أحفظه، فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوًا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي.”

يقتتلُ عندَ كنزِكم هذا ثلاثةٌ كلُّهمُ ابنُ خليفةٍ ثمَّ لا يصِلُ إلى واحدٍ منهم ثمَّ تقبِلُ الرَّاياتُ السُّودُ

من قِبَلِ المشرقِ فيقتلونَكم قَتْلًا لم يقتُلهُ قومٌ ثمَّ ذَكرَ شيئًا فإذا رأيتُموهُ فبايعوهُ ولو حَبوًا على الثَّلجِ فإنَّهُ خليفةُ اللَّهِ المَهديُّ pic.twitter.com/Oon8DnQIFh — حازم  (@H1_a_) January 1, 2023

تشكيك بصحة المقطع.. مفبرك

فيما شكك آخرون بصحة هذا المقطع من الأساس وقالوا إن فيديو تساقط الثلج في مكة غير صحيح وأن هذا الفيديو الذي راج بين النشطاء مفبرك عبر استخدام تقنيات الجرافيك “وسلو موشن”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من قبل السلطات السعودية، يؤكد أو ينفي صحة ما ورد في هذا المقطع الذي لاقى رواجا كبيرا وأثار الجدل.

كما لم ينشر هذا المقطع أي وسيلة إعلام سعودية رسمية، ليبقى صحته من عدمه متوقف على بيان الإعلام الرسمي السعودي أو رد من السلطات.

وفي سياق آخر رفع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، الإنذار في منطقة مكة المكرمة إلى «تنبيه متقدم» بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مشيرا إلى أن الإنذار يستمر إلى الساعة 3:00 عصر (الاثنين).

وأكد المركز أن التنبيه المتقدم يشمل: العاصمة المقدسة، جدة، الخرمة، المويه، تربة، رنية، أضم، ميسان، الطائف، الكامل، رابغ، خليص، عسفان، الجموم، بحرة، الليث، الشعيبة.

وأشار المركز أن التوقعات تشير إلى استمرار الحالة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ارتفاع الأمواج، تساقط البرد، سيول، شبه انعدام في الرؤية.

تساقط الثلوج اليوم الأحد

الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٣ م

في مكة المكرمة لأوّل مرة

" سبحان الخالق " pic.twitter.com/yZijGX3lVK — مفسر احلام خالد السيف (@Khalid_Alsaif_) January 1, 2023

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، الأحد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز).