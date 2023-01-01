الأحد, يناير 1, 2023
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رسالة قد تفجر أزمة دستورية.. الكنيسة سترفض تتويج تشارلز الثالث لاعترافه بالزنا؟

المتحدث باسم قصر لامبيث أكد أن رئيس الأساقفة جوستين ويلبي، يتطلّع إلى تتويج الملك تشارلز الثالث

كتب سالم حنفي
الملك تشارلز الثالث watanserb.com
الملك تشارلز الثالث
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وطن- كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تفاصيلَ خطابٍ بعث به أنتوني هولدن، كاتب السيرة الذاتية، للملك تشارلز الثالث لصحيفة “الغارديان”، يزعم فيه أن تتويج الملك تشارلز قد يؤدي إلى أزمة دستورية بسبب اعترافه بالزنا.

وكتب “هولدن” في خطابه: “لم تتوج كنيسة إنجلترا مطلقًا رجلًا مطلقًا كملك، ناهيك عن الشخص الذي اعترف علنًا بالزنا، مع المرأة ذات الصلة التي يتوقع تتويجها في منصب قرينة الملكة”.

أزمة دستورية

وأضاف قائلاً: “لقد أخبرني الراحل روبرت رونسي (رئيس أساقفة كانتربري السابق)، أنّ هذا سيتطلب مراجعة قسم التتويج، الأمر الذي يتطلب قانونًا جديدًا للبرلمان”.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى الاتفاقية التي تنصّ على أنّ البرلمان لا يناقش النظام الملكي دون موافقة الملك، فإنّ هذا سيتطلب من رئيس الوزراء الحصول على إذن الملك تشارلز، موضحاً أنّ “رونسي” أخبره أنّ هذا سيكون بمثابة أزمة دستورية.

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

تغيّر موقف “هولدن” من النظام الملكي

وبحسب الصحيفة، فقد تغيّرت آراء “هولدن” بشأن النظام الملكي مع مرور الوقت، ففي عام 2002، كتب مقالاً في الغارديان بعنوان: “من موجة الأعلام إلى الجمهورية”، جاء فيه: “كلما درست بيت وندسور، أصبحت جمهوريًا أكثر”.

رفض كبير لحجة “هولدن”

لكنّ السير فيرنون بوجدانور، أستاذ الأبحاث في مركز السياسة والحكومة البريطانية في كينجز كوليدج لندن، رفض حجة “هولدن”.

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وقال: “أعقب حفل زفاف تشارلز وكاميلا صلاة وتفاني بقيادة رئيس الأساقفة روان ويليامز”، مضيفاً، أنّ “هذا بالتأكيد يتجاوز أي شيء قد قاله أو لم يقله روبرت رانسي”.

تشارلز وكاميلا
تشارلز وكاميلا

وأضاف، أنّه “من الواضح أن الملك قد أطاع قواعد الكنيسة. أعتقد أن روان ويليامز في وضع أفضل لتفسير قواعد الكنيسة من أنتوني هولدن”.

من جانبه، قال كاتب السيرة الملكية هوغو فيكرز: “لا أستطيع أن أرى ما هي المشكلة. لسنوات عديدة يحمل هولدن ضغينة ضد الملك. أود أن أقول له، إن الزمن يمر”.

وقال المحامي جيفري روبرتسون: “تشارلز ليس بحاجة على الإطلاق إلى أن يتوّج بكنيسة أقلية”.

قصر لامبيث يعلّق على ما يثار حول تتويج الملك

من جانبه، صرّح متحدث باسم قصر لامبيث: “لا يمكننا التعليق على روايات محادثة خاصة ربما أجراها روبرت رونسي عندما كان رئيس الأساقفة من 1980 إلى 1991”.

وتابع المتحدث: “من الواضح أن الكثير قد تغير منذ ذلك الوقت، سواء في المجتمع أو في كنيسة إنجلترا”.
وقال: “رئيس الأساقفة الحالي، جوستين ويلبي، يتطلّع إلى تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينة الملكة في مايو”.

المصدرصحيفة "ديلي ميلي" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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