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وطن- تلقى فريق باريس سان جيرمان متصدر ترتيب الدوري الفرنسي 2023، الخسارة أمام وصيفه لانس، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال17.

وأحرز صاحب الأرض لانس أولى أهداف المباراة مبكراً داخل شباك حامل اللقب باريس سان جيرمان، في الدقيقة ال5 عن طريق اللاعب فرانكوفسكي.

مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس في الدوري الفرنسي

كما وأدرك باريس سان جيرمان (البي أس جي)، هدف التعادل في الدقيقة ال8 من توقيع اللاعب هوغو ايكتيكي.

كما وفي الدقيقة ال28، عاود فريق لانس لهز شباك الفريق الباريسي بهدف ثاني، عن طريق اللاعب لويس أوبيندا، ليسجل بعدها ذات الفريق الهدف الثالث في الدقيقة ال47 من توقيع اللاعب ألكسيس موريس.

شكراً لجميع المشجعين الذين رافقونا اليوم! 👏❤️💙 pic.twitter.com/p6OaPDoQTl — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 1, 2023

كما وشهدت المباراة تفوق الفريق الضيف باريس سان جيرمان رغم خسارته أمام لانس، على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة باتجاه شباك المرمى، واستحواذ على الكرة بنسبة 60%.

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على عكس الفريق الفائز لانس، الذي وصل عدد تسديداته إلى 10 تسديدات فقط، كما ووصل نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 40%.

كما وتعد الخسارة الأولى لفريق باريس سان جيرمان في منافسات الدوري الفرنسي 2022-2023، أمام الوصيف لانس، بعد خوضه 17 مباراة، حقق فيها الفوز في 14 مباراة وتعادل في مباراتين.

وغاب عن مواجهة باريس سان جيرمان أمام لانس، الثنائي ليونيل ميسي بسبب عطلته بعد نهاية كأس العالم 2022، والبرازيلي نيمار جونيور بسبب عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2023، بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام لانس في منافسات الجولة ال17، فيما يلي:

(1) باريس سان جيرمان 44 نقطة.

(2) لانس 40 نقطة.

(3) أولمبيك مارسيليا 33 نقطة.

(4) موناكو 33 نقطة.

🟩 #نهاية_المباراة | لونس يكبد ضيفه المتصدر باريس سان جيرمان @PSG_arab الهزيمة الأولى له في #الدوري_الفرنسي 🇫🇷 بفوزه عليه 3 – 1 مقلصا الفارق عنه إلى 4 نقاط pic.twitter.com/RcaDC4bGXL — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 1, 2023

(5) رين 31 نقطة.

(6) لوريان 31 نقطة.

(7) ليل 29 نقطة.

(8) أولمبيك ليون 24 نقطة.

(9) كليرمونت 22 نقطة.

(10) نيس 21 نقطة.

نهاية المباراة! 🔚⏱️ لانس يحقق فوزًا ثمينًا على @PSG_arab ليواصل مطاردة الفريق الباريسي ويقلل فارق النقاط نحو قمة الترتيب! 🔝🔥 📲 #لانس_باريس | #الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/y25AO1anCM — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) January 1, 2023

(11) ريمس 20 نقطة.

(12) تولوز 19 نقطة.

(13) مونبلييه 17 نقطة.

(14) نانت 17 نقطة.

(15) تروا 15 نقطة.

(16) أجاكسيو 15 نقطة.

(17) بريست 13 نقطة.

(18) أوكسير 13 نقطة.

(19) ستراسبورغ 11 نقطة.

(20) أنجيه 8 نقاط.

كما ويستعد باريس سان جيرمان بعد تلك الخسارة للمواجهة القادمة أمام شاتورو، الجمعة، في منافسات دور ال64 كأس فرنسا، على ميدان ملعب (غاستون بيتي).