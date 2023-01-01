الأحد, يناير 1, 2023
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رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام لانس

باريس سان جيرمان يحافظ على الصدارة رغم الخسارة أمام الوصيف لانس

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام لانس watanserb.com
ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام لانس
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وطن- تلقى فريق باريس سان جيرمان متصدر ترتيب الدوري الفرنسي 2023، الخسارة أمام وصيفه لانس، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال17.

وأحرز صاحب الأرض لانس أولى أهداف المباراة مبكراً داخل شباك حامل اللقب باريس سان جيرمان، في الدقيقة ال5 عن طريق اللاعب فرانكوفسكي.

مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس في الدوري الفرنسي

كما وأدرك باريس سان جيرمان (البي أس جي)، هدف التعادل في الدقيقة ال8 من توقيع اللاعب هوغو ايكتيكي.

حارس فريق لانس خلال المباراة أمام باريس سان جيرمان
حارس فريق لانس خلال المباراة أمام باريس سان جيرمان

كما وفي الدقيقة ال28، عاود فريق لانس لهز شباك الفريق الباريسي بهدف ثاني، عن طريق اللاعب لويس أوبيندا، ليسجل بعدها ذات الفريق الهدف الثالث في الدقيقة ال47 من توقيع اللاعب ألكسيس موريس.

كما وشهدت المباراة تفوق الفريق الضيف باريس سان جيرمان رغم خسارته أمام لانس، على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة باتجاه شباك المرمى، واستحواذ على الكرة بنسبة 60%.

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على عكس الفريق الفائز لانس، الذي وصل عدد تسديداته إلى 10 تسديدات فقط، كما ووصل نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 40%.

كما وتعد الخسارة الأولى لفريق باريس سان جيرمان في منافسات الدوري الفرنسي 2022-2023، أمام الوصيف لانس، بعد خوضه 17 مباراة، حقق فيها الفوز في 14 مباراة وتعادل في مباراتين.

وغاب عن مواجهة باريس سان جيرمان أمام لانس، الثنائي ليونيل ميسي بسبب عطلته بعد نهاية كأس العالم 2022، والبرازيلي  نيمار جونيور بسبب عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2023، بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام لانس في منافسات الجولة ال17، فيما يلي:

(1) باريس سان جيرمان 44 نقطة.

(2) لانس 40 نقطة.

(3) أولمبيك مارسيليا 33 نقطة.

(4) موناكو 33 نقطة.

(5) رين 31 نقطة.

(6) لوريان 31 نقطة.

(7) ليل 29 نقطة.

(8) أولمبيك ليون 24 نقطة.

(9) كليرمونت 22 نقطة.

(10) نيس 21 نقطة.

(11) ريمس 20 نقطة.

(12) تولوز 19 نقطة.

(13) مونبلييه 17 نقطة.

(14) نانت 17 نقطة.

(15) تروا 15 نقطة.

خسارة باريس سان جيرمان أمام لانس في الدوري الفرنسي
خسارة باريس سان جيرمان أمام لانس في الدوري الفرنسي

(16) أجاكسيو 15 نقطة.

(17) بريست 13 نقطة.

(18) أوكسير 13 نقطة.

(19) ستراسبورغ 11 نقطة.

(20) أنجيه 8 نقاط.

كما ويستعد باريس سان جيرمان بعد تلك الخسارة للمواجهة القادمة أمام شاتورو، الجمعة، في منافسات دور ال64 كأس فرنسا، على ميدان ملعب (غاستون بيتي).

المصدروطن + صفحة باريس سان جيرمان + صفحة الدوري الفرنسي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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