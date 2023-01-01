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اعتقال أكاديمي في السعودية بسبب مدح أردوغان وهذا مصيره

اعتقال الأكايديمي في السعودية جاء رغم التحسن الملحوظ في العلاقات السعودية التركية

كتب خالد السعدي
اعتقال سعودي مدح أردوغان watanserb.com
اعتقال أكاديمي في السعودية بسبب مدحه أردوغان
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وطن – كشفت مصادر سعودية، تفاصيل صادمة عن اعتقال أحد الأكاديميين في المملكة، بسبب امتداحه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال حساب العهد الجديد، في تغريدة على موقع “تويتر“: “أكاديمي مقيم في السعودية كتب على فيسبوك منشوراً يمدح فيه اردوغان، بعد أقل من ساعة طوّقت سيارات الشرطة منزله وأسمعوه كلاماً جارحاً أمام عياله، وقالوا الآن معك ٢٤ ساعة لمغادرة البلد”.

وأضاف: “بعد تواصل مع أحد المعارف وواسطة استطاع أن يحصل على مهلة شهر ونصف لمغادرة البلد”.

ولم يصدر عن السلطات السعودية أي توضيح في هذا الخصوص، كما أنه لا يتسنَ التعرف على هوية الأكاديمي ولا جنسيته.

تحسن ملحوظ في العلاقات بين أنقرة والرياض

جاءت هذه الواقعة على الرغم من التحسن الملحوظ في العلاقات بين السعودية وتركيا في الفترة الماضية، بعدما كانت قد تأزمت كثيرا في أعقاب مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

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وكان أردوغان قد زار المملكة في نهاية أبريل الماضي، لتلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

زيارة أردوغان إلى السعودية في أبريل الماضي ولقاء محمد بن سلمان بالأحضان

وبعد ذلك، أجري اتصال بين أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحثا فيه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وكان التطور الأبرز هو زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا بعد أقل من شهرين من زيارة أردوغان إلى جدة، على النحو الذي توج الجهود الدبلوماسية النشطة بين البلدين.

مباحثات برلمانية سعودية تركية

وقبل أيام، صرح رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، بأن التعاون والتنسيق الوثيق بين أنقرة والرياض في منطقة جغرافية واسعة يعود بالفائدة على المنطقة برمتها.

جاء ذلك خلال لقاء شنطوب مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، في العاصمة التركية أنقرة.

اعتقال سعودي مدح أردوغان
لقاء مصطفى شنطوب وعبدالله بن محمد آل الشيخ

وقال شنطوب إن الاتصالات المتبادلة تساهم في تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول، مؤكدا أن الاتصالات على الصعيد السياسي بين تركيا والسعودية ستضيف قوة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

وأضاف أن بلاده تدعم ترشح السعودية لاستضافة معرض “إكسبو الدولي 2030” في مدينة الرياض، مشيرا إلى أنها ستشكل خطوة مهمة بالنسبة للمنطقة برمتها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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