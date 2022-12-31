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سبب وفاة “باربرا والترز”.. محاورة الرؤساء التقت صدام حسين والقذافي

توفيت الإعلامية ومقدمة الأخبار الأمريكية باربرا والتزر عن عمر ناهز الـ 93 عاماً، بعد رحلة مهنية طويلة

كتب خالد الأحمد
وفاة باربرا والترز watanserb.com
الاعلامية الامريكية باربرا والترز
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وطن– أعلنت وسائل إعلام أمريكية رحيل “محاورة الرؤساء” الإعلامية ومقدمة الأخبار الأمريكية “باربرا والتزر” عن عمر ناهز الـ 93 عاماً، بعد رحلة مهنية طويلة استمرت لـ 5 عقود من النجاح والتألق.

سبب وفاة باربرا والتزر

وقالت شبكة “سي إن إن” إن الصحفية “والترز” توفيت في منزلها بسلام محاطة بأحبائها.

وقالت المتحدثة باسم باربرا والترز، سيندي بيرغر، في بيان إنها كانت رائدة ليس فقط بالنسبة للصحفيات ولكن لجميع النساء.

وأشارت قناة “اي بي سي نيوز ” على موقعها الإلكتروني إلى أن باربرا والتزر، كانت قوة مهيمنة في صناعة كان يهيمن عليها الرجال في يوم من الأيام وكانت أسطورة حقيقية.

باربرا والترز

وتابعت أنها كانت :مراسلة فريدة من نوعها أجرت العديد من المقابلات الأكثر أهمية في عصرنا ، من رؤساء الدول إلى أكبر المشاهير ورموز الرياضة.”

ويشار إلى أنه خلال رحلة امتدت لخمسة عقود، فازت باربرا والترز بـ 12 جائزة إيمي ، 11 منها أثناء عملها في قناة “أي بي سي نيوز”

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وحول سبب وفاة الإعلامية الأمريكية المشهورة باربرا والترز لم تذكر الشبكة الأمريكية سبب الوفاة، لكن من المؤكد أنها توفيت في المنزل وسط عائلتها بعد فترة صراع مع المرض.

عمل والدها في ملهى ليلي

ولدت “باربرا جيل والترز” في بوسطن في 25 سبتمبر 1929 ، لأبوين هما دينا ولويس “لو” والترز. عمل والدها في مجال الأعمال الاستعراضية كوكيل حجز ومنتج ملهى ليلي.

واستمدت باربرا العزيمة والصبر من شقيقتها الكبرى جاكلين التي ولدت معاقة في النمو وكتبت في مذكراتها التي صدرت العام 2008 : لقد غيرت حياتها حياتي أيضاً:”أعتقد أنني كنت أعرف منذ سن مبكرة أن جاكي ستصبح مسؤوليتي في مرحلة ما. كان هذا الوعي أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني للعمل بجد. لكن مشاعري تجاوزت المسؤولية المالية”.

برنامج توداي

بعد تخرجها من كلية “سارة لورانس” في برونكسفيل ، نيويورك ، في الخمسينيات من القرن الماضي ، وجدت والترز عملاً ككاتبة دعاية وكاتبة تلفزيونية ، قبل أن تحصل على وظيفة ككاتبة في برنامج “توداي” على شبكة إن بي سي في عام 1961. وستصبح أول امرأة تشارك في البرنامج.

وفي عام 1974 فازت بأول جائزة إيمي في العام التالي لأفضل مضيف برنامج حواري متميز.

وبحسب شبكة “سي إن إن” كانت والترز لأكثر من خمسة عقود اسمًا يحسب له حساب، سواء في أحاديثها مع قادة العالم في البرامج الإخبارية ، أو في مقابلاتها داخل منازل المشاهير”.

أول ظهور لباربرا والترز على الهواء

وكان أول ظهور لوالترز على الهواء في برنامج “توداي” على شبكة إن بي سي في الستينيات ، حيث نقلت ما كان يُنظر إليه على أنه “قصص نسائية”.

وفي عام 1974 ، تم تسميتها رسميًا كمذيعة في العرض. بعد ذلك بعامين ، أصبحت ، لبعض الوقت ، الشخصية الأكثر شهرة كأول امرأة تشارك في تقديم نشرة أخبار مسائية على الشبكة.

أول ظهور لباربرا والترز على الهواء

وعلى مدار أربعة عقود قضتها فى ABC وقبلها فى قناة NBC، أجرت والتزر مقابلات حصرية مع حكام وشخصيات ملكية وفنانيين مما جعلها تحظى بشهرة بين صفوفهم، ووضعها ذلك فى طليعة الاتجاه الذى جعل مرالى التلفزيون نجوما.

قابلت كاسترو وصدام حسين والقذافي

وتصدرت والترز عناوين الأنباء فى عام 1976 عندما كانت أول مذيعة أخبار نسائية بمرتب سنوى غير مسبوق بلغ مليون دولار، وكانت قيادتها أسطورية لأنها تنافست ليس فقط مع الشبكات المنافسة، ولكن أيضا مع الزملاء فى شبكتها الخاصىة.

زيارة باربرا والترز دولة ليبيا ومقابلة القذافي

وأجرت بابرا والترز لقاءات مع العديد من الرؤساء من بينهم الرئيس أنور السادات والرئيس الليبى الراحل معمر القذافى والرئيس الروسى بشار الأسد والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كأول مذيعة أمريكية تفعل ذلك، والرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات والرئيس الكوبى الراحل فيدل كاسترو.

الرئيس الراحل ياسر عرفات مع الاعلامية الامريكية باربرا والترز
مقابلة باربرا والترز مع ياسر عرفات
فيديل كاسترو و باربرا والترز

كما أجرت أول مقابلة لها مع روز كينيدي بعد اغتيال والده، وكذلك مع أميرة موناكو، وسافرت إلى الهند مع جاكلين كينيدي ، وإلى الصين مع نيكسون وإيران لتغطية حفل الشاه.

وقطعت قناة ABC News الأمريكية، التى شهدت مسيرة والترز، بثها لتعلن وفاة المذيعة الشهيرة، مساء أمس الجمعة 30 ديسمبر.

المصدرأي بي سي نيوز ، سي إن إن ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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