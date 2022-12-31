السبت, ديسمبر 31, 2022
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رقص ندى الكامل في حفل محمد منير يشعل السوشيال ميديا (فيديو)

حذرت طليقة أحمد الفيشاوي من شخص ينتحل صفتها وينشر فيديوهات وصور باسمها

كتب رفيف عبدالله
رقص ندى الكامل في حفل محمد منير يشعل السوشيال ميديا (فيديو) watanserb.com
طليقة أحمد الفيشاوي ندى الكامل
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وطن– شاركت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيها لقطات من حفل الفنان محمد منير، والذي تفاعلت معه بشكل واضح.

يحيا الملك

وشهد حفل محمد منير، في أحد فنادق التجمع الخامس، تكدساً كبيراً من الجمهور. وذلك بعد تأجيل حفله في الاسكندرية.

وعبر سلسلة فيديوهات وصور في خاصية “الستوري” في حسابها على “انستقرام”. ظهرت ندى الكامل ترقص على أغاني محمد منير.

وكانت طليقة أحمد الفيشاوي، ترتدي فستان أسود واسع، وتضع كاب على رأسها، وتفاعلت على أغاني محمد منير مثل شبابيك، وصوتك.

ووصفت ندى نفسها، بأنها أكبر معجبة بالكينج.

وكتبت ندى في تعليق آخر: “يحيا الملك”.

ارتدت ندى فستانا أسود وكاب بنفس اللون في الحفلة

مزيف

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وفي سياق آخر، حذرت طليقة أحمد الفيشاوي، متابعيها من شخص ينتحل صفتها وينشر فيديوهات وصور باسمها.

ونشرت ندى صوراً للحسابات المزيفة عبر انستجرام وتيك توك، وحذرت منه مؤكدة أنه مزيف، وطالبت متابعيها بالإبلاغ عنه.

حساب مزيف باسم ندى عبر تيك توك
حساب مزيف باسم ندى عبر انستجرام

“مش ناوية”

وحول حياتها العاطفية، فقد ألغى مطرب المهرجانات عمر كمال، متابعة ندى عبر “انستجرام”. ما جعل المتابعون يخمنون حدوث الانفصال.

وما عزز الشكوك، حين ردت ندى على أسئلة متابعيها من خلال خاصية “ask”، عبر “انستجرام”.

وكتب أحد متابعي طليقة الفيشاوي: “خايف تتجوزي ومتبقيش من نصيبي”. لترد ندى: “لا متخفش مش متجوزة ومش ناوية يعني اطمن”.

ألغى مطرب المهرجانات عمر كمال، متابعة ندى

زواج رسمي!

كانت صحيفة القاهرة 24، قد نقلت عن مصادر لم تسمّها، أن ندى الكامل، تربطها علاقة عاطفية بعمر كمال، ويستعدان للزواج قريبًا.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن عمر وندى حالياً في مرحلة التجهيز وشراء الأثاث لمنزلهما، في منطقة التجمع.

بينما أكدت صحيفة “صدى البلد”، أن الثنائي دخل بالفعل القفص الذهبي.

علاقة جديدة

أما  الفيشاوي ، فقد استعرض في وقت سابق علاقة عاطفية جديدة بفتاة لم يكشف هويتها، بعد انفصاله عن ندى الكامل.

ونشر الفيشاوي مجموعة صور له عبر حسابه على “انستقرام” وهو يمارس الغوص، برفقة فتاة ترتدي بكيني أزرق.

وعلّق الفيشاوي على الصورة: “ذهبت للسباحة اليوم ووجدت حورية البحر الصغيرة”.

فتاة غامضة

وسبق أن ظهر أحمد الفيشاوي مع فتاة أثناء تكريمه في إحدى الجامعات الخاصة.

وظهر الفنان المصري حينها بفيديو متداول، وهو برفقة فتاة غامضة، حرص على إخفاءها عن أنظار الجمهور بإحطاتها بعدد كبير من الحراس الشخصيين. الأمر الذي فسره الأغلبية بأنها حبيبته الجديدة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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