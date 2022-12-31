تمساح ضخم يلتهم تمساحاً آخراً في مشهدٍ قاسٍ (شاهد)

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وطن- التقطت كاميرا المصورة الجنوب إفريقية آن ماري شيبرز، 52 سنة، صورا توثق لحظة التهام تمساحا ضخما لآخر صغير أثناء زيارتها لمتنزه كروجر الوطني في جنوب إفريقيا .

وأظهرت الصور المروعة التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تمساحًا ضخما وقد أغرز أسنانه في التمساح الصغير وقام بهزه للأعلى والأسفل، مشيرة إلى الهجوم وقع على مدى ساعتين.

وقالت شيبرز، من جوهانسبرج ، إنها كانت في رحلة لمدة ثمانية أيام إلى منطقة سكوكوزا، حيث أن المخيم الرئيسي يقع في كروجر، حيث كان مكان إقامتهم.

واضافت أنه “بينما كنا في طريقنا من السابل السفلي ، مروراً بسد الغروب ، لاحظت شيئًا غريبًا وسألت صديقي إذا كان سيعكس اتجاهه حتى أتمكن من النظر مرة أخرى”.

اعتقدت أن هذا من طقوس التزاوج

وأوضحت أنه رأت التمساح وفي فمه تمساح آخر ، واعتقدت في البداية أنه جزء من طقوس التزاوج، لكن عندما نظرت من خلال العدسة ، رأي الدم على أسنان التمساح الكبير.

وقالت:”اتضح لنا أن هذا لم يكن من طقوس التزاوج ، بل كان هجومًا.”

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ولفتت إلى أن التمساح الكبير اعتقد ان التمساح الصغير قد، في حين ظهر التمساح الصغير “لا يزال حيا ويقاتل بشجاعة”.

وأضاف شيبرز: “تمكنا من رؤية التمساح الصغير ينفتح ويغلق فمه ببطء أثناء تحريك ذيله”.

وقالت :”ثم خرج التمساح الكبير من الماء وهز الصغير مرارًا وتكرارًا كل 10 إلى 15 دقيقة”.

أحجام وأوزان مثل هذه التماسيح

ويمكن أن يصل حجم تمساح النيل ، الذي يعيش في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، إلى حوالي 20 قدمًا ويمكن أن يصل وزنه إلى 1650 رطلاً.

ويأكل البالغون منه الأسماك والبرمائيات والزواحف ، لكن من المحتمل أن يقتلوا مجموعة واسعة من الفقاريات الكبيرة ، بما في ذلك الظباء والجاموس وأفراس النهر الصغيرة والقطط الكبيرة.