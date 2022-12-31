السبت, ديسمبر 31, 2022
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تمساح ضخم يلتهم تمساحاً آخراً في مشهدٍ قاسٍ (شاهد)

الحادثة وقعت في منتزه كروجر الوطني بجنوب أفريقيا

كتب سالم حنفي
تمساح ضخم يلتهم تمساحاً watanserb.com
تمساح ضخم يلتهم تمساحاً
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وطن- التقطت كاميرا المصورة الجنوب إفريقية آن ماري شيبرز، 52 سنة، صورا توثق لحظة التهام تمساحا ضخما لآخر صغير أثناء زيارتها لمتنزه كروجر الوطني في جنوب إفريقيا .

وأظهرت الصور المروعة التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تمساحًا ضخما وقد أغرز أسنانه في التمساح الصغير وقام بهزه للأعلى والأسفل، مشيرة إلى الهجوم وقع على مدى ساعتين.

تمساح ضخم يلتهم تمساحاً
تمساح ضخم يلتهم تمساحاً

وقالت شيبرز، من جوهانسبرج ، إنها كانت في رحلة لمدة ثمانية أيام إلى منطقة سكوكوزا، حيث أن المخيم الرئيسي يقع في كروجر، حيث كان مكان إقامتهم.

واضافت أنه “بينما كنا في طريقنا من السابل السفلي ، مروراً بسد الغروب ، لاحظت شيئًا غريبًا وسألت صديقي إذا كان سيعكس اتجاهه حتى أتمكن من النظر مرة أخرى”.

اعتقدت أن هذا من طقوس التزاوج

وأوضحت أنه رأت التمساح وفي فمه تمساح آخر ، واعتقدت في البداية أنه جزء من طقوس التزاوج، لكن عندما نظرت من خلال العدسة ، رأي الدم على أسنان التمساح الكبير.

تمساح وفي فمه تمساح آخر
تمساح وفي فمه تمساح آخر

وقالت:”اتضح لنا أن هذا لم يكن من طقوس التزاوج ، بل كان هجومًا.”

تمساح وفي فمه تمساح آخر
تمساح وفي فمه تمساح آخر
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ولفتت إلى أن التمساح الكبير اعتقد ان التمساح الصغير قد، في حين ظهر التمساح الصغير “لا يزال حيا ويقاتل بشجاعة”.

تمساح ضخم يلتهم تمساحاً
تمساح ضخم يلتهم تمساحاً

وأضاف شيبرز: “تمكنا من رؤية التمساح الصغير ينفتح ويغلق فمه ببطء أثناء تحريك ذيله”.

التمساح الصغير ينفتح ويغلق فمه ببطء أثناء تحريك ذيله
التمساح الصغير ينفتح ويغلق فمه ببطء أثناء تحريك ذيله

وقالت :”ثم خرج التمساح الكبير من الماء وهز الصغير مرارًا وتكرارًا كل 10 إلى 15 دقيقة”.

خرج التمساح الكبير من الماء وهز الصغير
خرج التمساح الكبير من الماء وهز الصغير

أحجام وأوزان مثل هذه التماسيح

ويمكن أن يصل حجم تمساح النيل ، الذي يعيش في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، إلى حوالي 20 قدمًا ويمكن أن يصل وزنه إلى 1650 رطلاً.

ويأكل البالغون منه الأسماك والبرمائيات والزواحف ، لكن من المحتمل أن يقتلوا مجموعة واسعة من الفقاريات الكبيرة ، بما في ذلك الظباء والجاموس وأفراس النهر الصغيرة والقطط الكبيرة.

المصدرصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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