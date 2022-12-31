السبت, ديسمبر 31, 2022
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رياضة

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد لانس في الدوري الفرنسي

سيغيب البرازيلي نيمار عن تشكيلة باريس سان جيرمان بسبب عقوبة الإيقاف

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة باريس سان جيرمان ضد لانس watanserb.com
تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم
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وطن- يلتقي حامل اللقب باريس سان جيرمان، الأحد، أمام منافسه لانس، في مواجهة قوية ومثيرة، في افتتاح منافسات الجولة ال17 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب ( بولار دولولي)، مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس، في منافسات الدوري الممتاز، عند الساعة 10:45 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان في تمام الساعة 11:45 مساءً، ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة 9:45 مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة 8:45 مساءً.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ولانس

ومن المقرر أن يُعلق على أحداث مباراة باريس سان جيرمان ولانس، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، عبر قنوات (بين سبورت) المشفرة، المعلق اليمني حسن العيدروس.

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كما وستبث المباراة على قناة (beIN SportsHD 2) الرياضية القطرية، على القمر الصناعي (النايل سات) 11084، ومعامل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد لانس في الدوري الفرنسي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، المباراة القوية أمام منافسه الوصيف لانس، في منافسات الجولة ال17 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

دفاع الباريسي: سيرخيو راموس، نوردي موكيلي، ماركينهوس، أشرف حيكيمي (بتشيابو).

خط الوسط: فيراتي، فابيان رويز، فيتور فيريرا (كارلوس سولير).

تدريبات باريس سان جيرمان
تدريبات باريس سان جيرمان

مركز الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي، بابلو سارابيا (هوغو ايكتيكي).

كما وسيغيب عن المباراة، النجم البرازيلي نيمار جونيور، بسبب عقوبة الإيقاف لمباراة وحيدة، بعد طرده بالورقة الحمراء في المباراة الماضية أمام ستراسبورغ.

وكان فريق باريس سان جيرمان، قد حقق الفوز على نظيره ستراسبورغ، في المباراة الماضية. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في الدوري الفرنسي الممتاز 2022-2023.

لانس الفرنسي
لانس الفرنسي

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان (البي أس جي)، جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 44 نقطة، كما وجاء منافسه لانس في وصافة الترتيب برصيد 37 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة باريس سان جيرمان + صفحة لانس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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