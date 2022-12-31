- Advertisement -

وطن- يلتقي حامل اللقب باريس سان جيرمان، الأحد، أمام منافسه لانس، في مواجهة قوية ومثيرة، في افتتاح منافسات الجولة ال17 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب ( بولار دولولي)، مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس، في منافسات الدوري الممتاز، عند الساعة 10:45 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان في تمام الساعة 11:45 مساءً، ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة 9:45 مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة 8:45 مساءً.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ولانس

ومن المقرر أن يُعلق على أحداث مباراة باريس سان جيرمان ولانس، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، عبر قنوات (بين سبورت) المشفرة، المعلق اليمني حسن العيدروس.

- Advertisement -

كما وستبث المباراة على قناة (beIN SportsHD 2) الرياضية القطرية، على القمر الصناعي (النايل سات) 11084، ومعامل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد لانس في الدوري الفرنسي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، المباراة القوية أمام منافسه الوصيف لانس، في منافسات الجولة ال17 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

دفاع الباريسي: سيرخيو راموس، نوردي موكيلي، ماركينهوس، أشرف حيكيمي (بتشيابو).

خط الوسط: فيراتي، فابيان رويز، فيتور فيريرا (كارلوس سولير).

مركز الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي، بابلو سارابيا (هوغو ايكتيكي).

كما وسيغيب عن المباراة، النجم البرازيلي نيمار جونيور، بسبب عقوبة الإيقاف لمباراة وحيدة، بعد طرده بالورقة الحمراء في المباراة الماضية أمام ستراسبورغ.

Nouvelle année, constante fidélité ❤️💛 En quelques jours seulement, la billetterie de la 17e journée de @Ligue1UberEats opposant le Racing au Paris SG affichait complet. La rencontre #RCLPSG se jouera donc à guichets fermés, le 1⃣6⃣e consécutif ! 👏#FierDEtreLensois pic.twitter.com/OnMUYHzWUS — Racing Club de Lens (@RCLens) December 30, 2022

وكان فريق باريس سان جيرمان، قد حقق الفوز على نظيره ستراسبورغ، في المباراة الماضية. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في الدوري الفرنسي الممتاز 2022-2023.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان (البي أس جي)، جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 44 نقطة، كما وجاء منافسه لانس في وصافة الترتيب برصيد 37 نقطة حتى يومنا هذا.