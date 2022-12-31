أرقام خيالية لنادي النصر السعودي بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو

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وطن- سجل نادي النصر السعودي، أرقاماً خيالية بعد الإعلان الرسمي عن إتمام صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى صيف عام 2025، في سوق انتقالات الشتوية الحالية.

ووفق صحيفة (ماركا) الإسبانية، فقد بلغت صفقة تعاقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، نحو 200 مليون يورو، لمدة موسمين ونصف ( أي حتى عام 2025).

كما وأضافت الصحيفة، ” رونالدو سيكون بعد انتهاء عقده سفيراً للملف المشترك لاستضافة نسخة مونديال كأس العالم 2030، الذي تستضيفه السعودية بالتعاون مع مصر واليونان”.

أرقام خالية للنصر السعودي بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو

وبحسب ما تم تداوله من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه في أول 24 ساعة من إعلان صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي بشكل رسمي، زاد عدد المتابعين على الصفحة الرسمية للنادي على موقع (الانستغرام) بشكل كبير جداً.

كما وبين النشطاء، بأن عدد المتابعين على صفحة نادي النصر السعودي قبل إعلان صفقة رونالدو، كانت نحو 884 ألف متابع، وبعد الإعلان بنحو 24 فقط، وصل عدد المتابعين إلى أكثر من 5 مليون، والعدد مرشح للزيادة خلال الساعات القادمة.

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ولم يقتصر الأمر على حساب نادي النصر السعودي على موقع (الانستغرام) فحسب، بل ازداد عدد المتابعين لجميع الصفحات الرسمية للنادي السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام.

نفاذ قمصان رونالدو في متجر النصر السعودي

وذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية، بأن جماهير وعشاق النصر السعودي، اقتنت جميع كميات قمصان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إعلان انضمامه إلى الفريق السعودي، الجمعة.

كما وسيرتدي صاروخ ماديرا رونالدو، رقمه المعتاد عليه (7)، مع فريقه الجديد النصر السعودي.

وأشارت الصحيفة السعودية، ” قمصان رونالدو، وصلت إلى متجر النصر السعودي، السبت، وقد وصلت الكمية، 500 قميص مطبوع عليه اسم رونالدو ورقم اللاعب، وتم بيع جميعها في أقل من ساعة واحدة”.

سعر قميص رونالدو مع النصر السعودي

وختمت الصحيفة، ” بلغ سعر قميص رونالدو مع فريقه الجديد النصر السعودي، 459 ريال سعودي ( 115 يورو)، كما أن حجم الطلب على قمصان رونالدو هائل جداً على صعيد النادي ودول العالم”.

كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر 🟡 أحد أفضل اللاعبين في العالم ينضم رسميًا إلى الدوري السعودي للمحترفين ✅@AlNassrFC pic.twitter.com/FlkLn3dsk1 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) December 31, 2022

يذكر بأن أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، صاحب 5 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم بمسيرته الكروية، سيصل إلى العاصمة السعودية الرياض، الأحد، تمهيداً للانتقال إلى صفوف النصر السعودي، وفق ما ذكره موقع كوورة الرياضي.