فيديو صادم لأب سوري مكلوم يناجي طفلته بعد وفاتها من البرد على الحدود البيلاروسية-البولندية

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وطن– في مشهد صادم وتقشعر منه الأبدان، تداول ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب سوري مكلوم وهو يناجي جثة ابنته ويبكيها بعد ان توفت خلال رحلة اللجوء على الحدود البيلاروسية-البولندية.

وعثر جنود حرس الحدود البيلاروسية-البولندية على الرجل السوري وهو يناجي جثة ابنته، حيث ظهر ممسكا برأسها ويخاطبها قائلا:” “والله سافرت عشانك.. وين تركتيني ورحتي”.

يقول لها: "والله سافرت عشانك.. وين تركتيني ورحتي"

على الحدود البيلاروسية البولندية عثر الجنود على هذا الرجل السوري وبجانيه جثة ابنته يناجيها ويتكلم معها.

كثير من اللاجئين السوريين يموتون من شدة البرد على هذه الحدود

لا سامح الله كل من تسبب بألم هذا الشعب

منقول#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/EcfCssVNOg — ايناس الوفي (@inas_wafi) December 30, 2022

وفاة 7 مهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية عام 2022

وكان 7 مهاجرين قد لقوا حتفهم منذ بداية العام على الحدود البيلاروسية البولندية خلال محاولتهم الوصول إلى أوربا.

ويتّهم الاتحاد الأوربي، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردًّا على العقوبات الأوربية التي فرضت على بلاده بعد القمع الذي مارسه نظامه في حق المعارضة.

من جهته اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بيلاروسيا بممارسة “إرهاب دولة” في أزمة المهاجرين غير المسبوقة على حدود بولندا.

انتهاكات بحق المهاجرين

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ويتعرّض المهاجرون السوريون للعديد من المشكلات والمصاعب في طريقهم للجوء إلى إحدى الدول الأوروبية، التي أصبحت تتعامل معهم وكأنهم مجرمون أو قطاع طرق.

وشهد شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، ترحيل السلطات البولندية لاجئاً سورياً مصاباً بالتواء في القدم من المستشفى إلى الحدود البيلاروسية، وتعرّض 26 لاجئاً سورياً بينهم أطفال قصّر للتوقيف في منطقة مقدونيا الشمالية من قبل الشرطة بعد تمكّنهم من عبور اليونان بوساطة شاحنة، في حين تُركت امرأة سورية وحيدة مع طفلها الصغير في غابات بلغاريا.

كما حرس الحدود البولندي أوقف في الشهر نفسه 20 لاجئاً سورياً وأرسلهم إلى مركز الترحيل، في استمرار للانتهاكات ضد المهاجرين السوريين القادمين من بيلاروسيا بعد محاولتهم دخول البلاد والعبور إلى ألمانيا ودول أوروبا الغربية.

وقالت “مجموعة الإنقاذ الموحد” المهتمّة بنقل أخبار اللاجئين على طريق الهجرة، إن الأيام الأخيرة شهدت سقوط المزيد من القتلى بين المهاجرين على الجانب البيلاروسي من الحدود.

وفاة شابة سورية بسبب البرد

وذكرت المجموعة أن شابة سورية توفّيت في بيلاروسيا بالقرب من غابة بياوفييجا الحدودية مع بولندا في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن المعلومات التي وصلتها تُفيد بأن الشابة “ماتت بسبب البرد والنهر”.

فيديو مرعب

ونشرت المجموعة على قناتها في “تلغرام” تسجيلاً مصوراً مرعباً، التقطه أحد المهاجرين ليلاً ووثّق فيه مهاجمة عناصر يتبعون على ما يبدو لحرس الحدود البيلاروسي لمهاجرين وضربهم.

ويظهر في الفيديو 3 عناصر على الأقل وهم يضربون مهاجراً ضرباً مبرحاً بعد أن رموه على الأرض، فيما تعالى صوت المهاجر من الألم مستغيثاً ومناشداً إياهم بتركه.

وبينما يقوم مصوّر الفيديو بتوثيق الحادثة بحذر شديد، يتوجّه نحوه أحد العناصر ويعتدي عليه بالضرب المبرح، لتظهر لقطات قيام العنصر بتفتيش وسرقة المهاجر الذي بقي غير قادراً على الحركة ويتنفّس بصعوبة.