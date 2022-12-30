الجمعة, ديسمبر 30, 2022
الرئيسيةالهدهدفيديو صادم لأب سوري مكلوم يناجي طفلته بعد وفاتها من البرد على...
الهدهد

فيديو صادم لأب سوري مكلوم يناجي طفلته بعد وفاتها من البرد على الحدود البيلاروسية-البولندية

الحدود البيلاروسية -البولندية شهدت وفاة 7 لاجئين سوريين عام 2022

كتب سالم حنفي
أب سوري يناجي طفلته watanserb.com
أب سوري يناجي طفلته بعد وفاتها
- Advertisement -

وطن– في مشهد صادم وتقشعر منه الأبدان، تداول ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب سوري مكلوم وهو يناجي جثة ابنته ويبكيها بعد ان توفت خلال رحلة اللجوء على الحدود البيلاروسية-البولندية.

وعثر جنود حرس الحدود البيلاروسية-البولندية على الرجل السوري وهو يناجي جثة ابنته، حيث ظهر ممسكا برأسها ويخاطبها قائلا:” “والله سافرت عشانك.. وين تركتيني ورحتي”.

وفاة 7 مهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية عام 2022

وكان 7 مهاجرين قد لقوا حتفهم منذ بداية العام على الحدود البيلاروسية البولندية خلال محاولتهم الوصول إلى أوربا.

ويتّهم الاتحاد الأوربي، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردًّا على العقوبات الأوربية التي فرضت على بلاده بعد القمع الذي مارسه نظامه في حق المعارضة.

من جهته اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بيلاروسيا بممارسة “إرهاب دولة” في أزمة المهاجرين غير المسبوقة على حدود بولندا.

انتهاكات بحق المهاجرين

- Advertisement -

ويتعرّض المهاجرون السوريون للعديد من المشكلات والمصاعب في طريقهم للجوء إلى إحدى الدول الأوروبية، التي أصبحت تتعامل معهم وكأنهم مجرمون أو قطاع طرق.

وشهد شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، ترحيل السلطات البولندية لاجئاً سورياً مصاباً بالتواء في القدم من المستشفى إلى الحدود البيلاروسية، وتعرّض 26 لاجئاً سورياً بينهم أطفال قصّر للتوقيف في منطقة مقدونيا الشمالية من قبل الشرطة بعد تمكّنهم من عبور اليونان بوساطة شاحنة، في حين تُركت امرأة سورية وحيدة مع طفلها الصغير في غابات بلغاريا.

كما حرس الحدود البولندي أوقف في الشهر نفسه 20 لاجئاً سورياً وأرسلهم إلى مركز الترحيل، في استمرار للانتهاكات ضد المهاجرين السوريين القادمين من بيلاروسيا بعد محاولتهم دخول البلاد والعبور إلى ألمانيا ودول أوروبا الغربية.

وقالت “مجموعة الإنقاذ الموحد” المهتمّة بنقل أخبار اللاجئين على طريق الهجرة، إن الأيام الأخيرة شهدت سقوط المزيد من القتلى بين المهاجرين على الجانب البيلاروسي من الحدود.

وفاة شابة سورية بسبب البرد

وذكرت المجموعة أن شابة سورية توفّيت في بيلاروسيا بالقرب من غابة بياوفييجا الحدودية مع بولندا في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن المعلومات التي وصلتها تُفيد بأن الشابة “ماتت بسبب البرد والنهر”.

فيديو مرعب 

ونشرت المجموعة على قناتها في “تلغرام” تسجيلاً مصوراً مرعباً، التقطه أحد المهاجرين ليلاً ووثّق فيه مهاجمة عناصر يتبعون على ما يبدو لحرس الحدود البيلاروسي لمهاجرين وضربهم.

ويظهر في الفيديو 3 عناصر على الأقل وهم يضربون مهاجراً ضرباً مبرحاً بعد أن رموه على الأرض، فيما تعالى صوت المهاجر من الألم مستغيثاً ومناشداً إياهم بتركه.

وبينما يقوم مصوّر الفيديو بتوثيق الحادثة بحذر شديد، يتوجّه نحوه أحد العناصر ويعتدي عليه بالضرب المبرح، لتظهر لقطات قيام العنصر بتفتيش وسرقة المهاجر الذي بقي غير قادراً على الحركة ويتنفّس بصعوبة.

المصدرتويتر ، تلجرام ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

في إطار أزمة الطاقة الأوروبية.. دراسة بريطانية تؤكد أن الشعور بالبرد يضر بالصحة العقلية

حياتنا

لماذا نشعر بالقشعريرة في أوقات معينة..؟

حياتنا

هل تذكرون الطفل العراقي الذي “مات من الجوع” في أحضان شقيقه؟..  مفاجأة حول حقيقة الفيديو!

الهدهد

“على الدنيا السلام”.. “شاهد” فيديو يُدمي القلب لطفل عراقي “مات من الجوع” ورد فعل شقيقه أكثر ألما!

تقارير

ما يحدث في إدلب لم يكن مفاجأة.. من لم يقتله القصف الجوي أو براميل المتفجرات يتجمد من البرد

أرشيف - المجلة

«شاهد» “من لم يمت برصاص الحرب مات بسلاح الجنون” .. أبّ سوري يقتل طفلته “عضاً”!

حياتنا

تفاصيل صادمة.. سوري يغتصب بناته الأربع في الأردن

حياتنا

«شاهد» رجل أمن تونسي يثير الجدل بعدما نزع ملابسه وتصرف بهذه الطريقة مع طفل!

فيديو

فوائد لا تعد ولا تحصى.. اشرب كوبا من الماء الدافىء مع الليمون صباحا وتذكّر نصيحة “وطن” “شاهد”

فيديو

فيديو| أبّ سوري يوثّق لحظة لقائه بابنته في ألمانيا بعد غياب 5 سنوات

حياتنا

لا تهتمّوا لرائحته .. 4 فوائد صحيّة مدهشة تجهلونها عن البصل الأخضر

حياتنا

لماذا علينا عدم تناول المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رونالدو يستعرض ويتباهى بهدية جورجينا الفخمة أمام الناس (شاهد)

بينها قطر والجزائر… صُور تاريخية لـ بيليه مع نادي سانتوس في دول عربية (شاهد)

الأردنية نادية صوالحة بحمالة صدر فقط بعد صورة عيد الميلاد (شاهد)

بينها إطالة العمر..فوائد عديدة للجلوس على الأرض

مفتي سلطنة عُمان يساند بقوة مشروع قانون مجلس الشورى لإحكام مقاطعى الكيان الصهيوني

عبد المجيد تبون يكشف تفاصيل صادمة عن القطيعة مع المغرب ولأول مرة يتحدث عن إنجازات “أسود الأطلس”

جندي روسي يفجر نفسه بقنبلة يدوية خشية من الأسر!(شاهد)

أكثر 10 لاعبين سجلوا أهداف مع أنديتهم في عام 2022

تميمة شان الجزائر .. “قبطان” اسم يثير الجدل عبر السوشيال ميديا وسط مُطالبات بتغييره (فيديو)

أكثر 3 قبائل منعزلة عن العالم..تعرف عليها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC