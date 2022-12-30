الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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سيدة تمشي عارية تماماً في جدة السعودية دون أن يعترضها أحد وحفل ماجن في العلا (شاهد)

المعارض حمود أبو مسمار زعم ان السيدة هي (أميرة) وأمهل السلطات وقت قصير للقبض عليها!

كتب سالم حنفي
سيدة عارية في السعودية watanserb.com
سيدة عارية تمشي في السعودية
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لسيدة عارية تماما في أحد شوارع السعودية، دون أن يعترضها أحد.

ووفقا للمقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت السيدة في الشارع وهي عارية تماما وممسكة بملابسها في يدها، في حين حاول رجل أمن الطلب منها بمغادرة المكان دون أن يحاول القبض عليها لمخالفتها قوانين الذوق العام وممارستها لفعل إباحي في الشارع.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، فقد رفضت السيدة العارية الانصياع لتوجيهات رجل الأمن بمغادرة المكان، وقامن بإلقاء ملابسها أمام أحد المحلات لتتوجه نحوه صارخة في وجهه ومتحدية إياه.

السيدة العارية تتراقص في الشارع دون رادع

كما أظهر الفيديو بجاحة منقطعة النظير مارستها السيدة العارية، حيث أخذت تتراقص وتشير للمارة في الشارع دون أي رادع.

وزعم المعارض السعودي حمود أبو مسمار، أن من السيدة العارية التي ظهرت في الشارع هي أميرة من العائلة المالكة، مدعيا أن هذا هو سبب عدم القبض عليه.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “: قاربت ٤٨ ساعة على الانتهاء ولم نسمع حتى الآن شرطة جدة تقول “تم القبض”؟ لماذا؟ لأن البنت أميرة وابوها أمير وأمها”.

حفل صاخب في العلا

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ووجه حمود أبو مسمار تهديدا واضحا للسلطات السعودية في حال لم يتم الإعلان عن القبض على السيدة العارية، متوعدا بنشر “كل الفيديوهات حقت الحفلات الخاصة للترفية (VIP) نفس حقت مرايا العلا”.

وأرفق “أبو مسمار” تغريدته بمقطع فيديو خاص، زعم ان لحفلة خاصة مختلطة في مدينة العلا.

ووفقا للفيديو المنشور، فقد ظهر العشرات من الرجال يتراقصون مع سيدات شبه عاريات على انغام الـ”دي جي”، وسط تساقط الأمطار، حيث عاشت السعودية وتعيش حاليا موجة من تساقط الامطار الكثيفة التي أغرقت العديد من المناطق، لا سيما في مدينة جدة.

وعقب التهديد، أعلنت الجهات الأمنية في جدة انها أحالت امرأة مخالفة للائحة الذوق العام تسير في أحد الشوارع لجهة الاختصاص ، زاعمة أنها تعاني من حالة مرضية.

من جانبه، علق “أبو حمود” على الخبر ساخرا:”مستحين تذكرون اسم سمو الأميرة ..أقل شيء قولوا اجنبية فقط علشان الاحراج”.

الانحلال في عهد محمد بن سلمان

ومنذ أن أصبح “محمد بن سلمان”، نجل العاهل السعودي الملك “سلمان”، وليا للعهد في 2017، تشهد المملكة إصلاحات اقتصادية وتحولات اجتماعية ودينية جذرية.

فقد سمح للنساء بقيادة السيارة وبتنظيم الحفلات الغنائية، ووضع حدّ لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء، وقُلصت صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي خضم التغييرات الأخيرة في المملكة، خسرت الشرطة الدينية الكثير من نفوذها وتقلصت صلاحيتها إلى حد بعيد، بعدما كانت تجوب الطرقات والمراكز التجارية وتفرض على السكان إغلاق أعمالهم اثناء فترات الصلاة.

وكان لافتا بداية شهر ديسمبر/كانون الاول الجاري ما وصلت له السعودية من انحلال، عمل مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى على كشف عن المستوى الذي وصلت له السعودية في الانحلال.

وأظهرت العشرات من المقاطع التي تم تصويرها خلال المهرجان عدم وجود أي محاذير تحكم الوافدين لحضور المهرجان، حيث ظهرت ممارسات ممثلية بين الشبان بشكل علني ودون خجل، ونساء شبه عاريات يتراقصن، مع تبادل القبلات بين الشبان والفتيات، عدا عن ظهور العديد من الحاضرين في حالة سكر بيِّن.

كما استضافت السعودية هذا الشهر أيضا مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مدينة جدة، حيث ظهرت فيه الفنانات بشكل مبالغ فيه في ملابسهن شبه العارية، مما أشار استياء لكثير من السعوديين.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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