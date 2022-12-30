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تميمة شان الجزائر .. “قبطان” اسم يثير الجدل عبر السوشيال ميديا وسط مُطالبات بتغييره (فيديو)

تحتضن الجزائر بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين "شان" من 13 يناير إلى 4 فبراير 2023.

كتب فهمي الورغمي
تميمة شان الجزائر watanserb.com
تميمة شان الجزائر "قبطان"
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وطن– منذ الإعلان عنها أمس الخميس، تواصل تميمة بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين “شان”، والتي ستحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من 13 يناير/ كانون الثاني إلى 4 فبراير/ شباط المقبلين، إثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تراوحت ردود الأفعال بين السخرية والانتقادات العارمة.

تميمة قبطان في الجزائر

وكشف وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، أمس الخميس، 29 ديمسبر كانون الأول، عن “تميمة شان الجزائر”، في حفل مصغر بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، بـ “دالي إبراهيم” بالجزائر العاصمة.

و منذ سنوات، ارتبطت البطولات الرياضية البكرى بوجود تميمة لها وشعار يُعبر عن البلد المستضيف للحدث لأغراض الترويج وإضفاء بعض من المرح بين الجماهير، وقد كان آخرها تميمة “لعّيب” خلال كأس العالم فيفا قطر 2022، وهي عبارة عن مجسم بزي عربي يتكون من شماغ أبيض غالبًا مع تدلي حبال من العقال.

أما في الجزائر فكانت تميمة “شان” عبارة عن حيوان “الفنك” الذي يعيش في الصحراء وقد أطلق على هذا “الفنك” الذي يرتدي البذلة الرياضية للمنتخب الجزائري ويحمل كرة في يده، لقب “قبطان”.

وعن الأسباب وراء إطلاق تسمية “قبطان” على تميمة الـ شان، قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رشيد أوكالي، في تصريح إعلامي أن اختيار “الفنك” ليكون تميمة البطولة الإفريقية، هو بسبب ” أنه حيوان يصعب اصطياده في الصحاري، ويعتمد على نفسه وقوته كثيراً، فضلاً عن كونه يعيش ظروفاً صعبة” على حد تعبيره.

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إلى ذلك أثارت تميمة شان الجزائر، كثيرا من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصوفوها بـ”العجيبة”، ومعتبرين أنها “لا تمثل ثقافة وتاريخ البلاد”، وأن “فاقدة للرمزية” على حد قول البعض.

سخرية رواد مواقع التواصل في الجزائر من تميمة “شان”

حتى علق بعض المغردين على منصة تويتر على طريقة تقديم التميمة في حد ذاتها، حيث وقع الستار الذي كان يغطيها، أثناء قيام وزير الشباب والرياضة برفعه، في صورة قال البعض أنها انعكاس سيء عن “الحملة الإعلامية الترويجية لـ شان”.

وجاء في بعض التعليقات المصاحبة لصور التميمة أن”إطلاق اسم قبطان على تميمة ببطولة رياضية يظهر التدخل الكبير للجيش في إدارة كل شيء في الجزائر”.

بينما قال آخرون أنه لم يقع اختيار الاسم بعناية كبيرة، حيث أن “الفنك حيوان صحرواي بإمتياز وهو مايحيل في جزء من رمزيته إلى اللقب الذي يطلق على لاعبي المنتخب الجزائري “محاربي الصحراء”، لكن أسم التميمة في المقابل، يناقض كل ماسبق خاصة عند معرفة أن القبطان كلمة لها دلالات بحرية بعيدا عن مُعجم الصحراء”.

وفي هذا السياق قال ناشط بإسم “سفيان” عبر حسابه على تويتر “لماذا قبطان و ليس رحالة مثلا او مغامر ؟ الفنك يعيش في الصحراء و القبطان في البحر ، إضافة للتنفيذ السيء للتميمة في الواقع و الفيديو “.

وكان ناشطون في الجزائر، على إثر نشر تميمة قبطان المثيرة للجدل، شاركوا صورا ومنشورات لـ تصاميم جميلة أكدوا أنها ترشحت من أجل أن تكون التميمة الرسمية لـ شان، لكن ورغم الإبداع والجهد الكبير في تصميمها لم يقع الاختيار عليها.

وتعقيبا على ذلك، كتب الناشط الجزائري “علي الذيب” عبر حسابه على تويتر قائلا “صور للمشاريع المقدمة لتكون تميمة الشان.قارن مع المشروع الفائز واحكم بنفسك:)
على جال 100 مليون سنتيم لم يترددوا في الإساءة لصورة الجزائر، فما بالك باتحادية وأندية تحلب الملايير من أموال الدولة سنويا!”.

وقالت ناشطة أخرى “أحد التصاميم التي شاركت في مسابقة تميمة الشان باللباس التقليدي والبرنوس لكن هذا التصميم لم يتوج بالمرتبة الاولى رغم إستحقاقه لها، للاسف الفساد في الجزائر واللمسة الكهولية حاضرين في كل المجالات.. خلاصة القول مزالو ولاد شحيبر”.

هذا وتَلُوح في الأفق فكرة إلغاء هذه النسخة من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان الجزائر” وسط تواصل الانسحابات من بعض البلدان وتهديد أخرى أيضاً بعدم المشاركة.

يذكر أنه بتاريخ 28 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اعتذار تونس ومصر عن المشاركة في البطولة، لتلحق بهما بعد ذلك جمهورية أوغندا.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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