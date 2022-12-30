تشكيلة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

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وطن- يلتقي فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني، أمام منافسه إسبانيول، السبت، في منافسات الجولة ال15 على أرض ملعب (الكامب نو).

وستنطلق مباراة برشلونة ضد إسبانيول، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة برشلونة ضد إسبانيول

كما وبتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر، عند الساعة الثالثة عصراً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

👀 العين على الديربي 🔥 pic.twitter.com/GAtWpKGVlT — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 29, 2022

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثانية بعد الظهر.

تشكيلة مباراة برشلونة ضد إسبانيول

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، المواجهة أمام نظيره إسبانيول، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة (البلوغرانا): أليخاندرو بالدي، أندرياس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا.

خط الوسط: بيدري، جافي (فرينكي دي يونج)، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، فيران توريس، أنسو فاتي (رافينيا دياز).

كما وسيغيب عن مباراة برشلونة وإسبانيول، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بسبب عقوبة الإيقاف، عقب طرده بالورقة الحمراء في المباراة أمام أوساسونا في شهر نوفمبر الماضي.

معلق مباراة برشلونة وإسبانيول

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة برشلونة ضد إسبانيول، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دارجي، أو اليمني حسن العيدروس.

⚽ Hoy, a las 18h, en #LaLigaPromises Santander. ⚽ El sábado 31 de diciembre, a las 14h, en #LaLigaSantander. 💙❤🆚💙🤍 ¡Se avecina doble enfrentamiento esta semana entre @FCBarcelona_es y @RCDEspanyol! pic.twitter.com/tZZQWXfogR — LaLiga (@LaLiga) December 29, 2022

ولم يتلقى فريق برشلونة (البلوغرانا)، الخسارة أمام منافسه إسبانيول، في آخر 24 مباراة بالدوري الإسباني الممتاز، حيث حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 6 مباريات.

ترتيب برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه الوصيف ريال مدريد.

كما وجاء الفريق المنافس إسبانيول في المركز ال16 من الترتيب برصيد 12 نقطة لهذا الموسم.