الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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تشكيلة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

ليفاندوفسكي سيغيب عن تشكيلة برشلونة أمام إسبانيول بسبب عقوبة الإيقاف

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة اليوم watanserb.com
تشكيلة برشلونة اليوم
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وطن- يلتقي فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني، أمام منافسه إسبانيول، السبت، في منافسات الجولة ال15 على أرض ملعب (الكامب نو).

وستنطلق مباراة برشلونة ضد إسبانيول، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة برشلونة ضد إسبانيول

كما وبتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر، عند الساعة الثالثة عصراً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثانية بعد الظهر.

تشكيلة مباراة برشلونة ضد إسبانيول

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، المواجهة أمام نظيره إسبانيول، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة (البلوغرانا): أليخاندرو بالدي، أندرياس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا.

خط الوسط: بيدري، جافي (فرينكي دي يونج)، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، فيران توريس، أنسو فاتي (رافينيا دياز).

كما وسيغيب عن مباراة برشلونة وإسبانيول، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بسبب عقوبة الإيقاف، عقب طرده بالورقة الحمراء في المباراة أمام أوساسونا في شهر نوفمبر الماضي.

جافي في تدريبات برشلونة
جافي في تدريبات برشلونة

معلق مباراة برشلونة وإسبانيول

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة برشلونة ضد إسبانيول، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دارجي، أو اليمني حسن العيدروس.

ولم يتلقى فريق برشلونة (البلوغرانا)، الخسارة أمام منافسه إسبانيول، في آخر 24 مباراة بالدوري الإسباني الممتاز، حيث حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 6 مباريات.

تدريبات إسبانيول
تدريبات إسبانيول

ترتيب برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه الوصيف ريال مدريد.

كما وجاء الفريق المنافس إسبانيول في المركز ال16 من الترتيب برصيد 12 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة برشلونة + صفحة إسبانيول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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