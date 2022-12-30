الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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أكثر 3 قبائل منعزلة عن العالم..تعرف عليها

أصبحت قبيلة سينتينليز معروفة بعد أن قُتل مبشر أمريكي على يد أفراد منها

كتب ايمان الباجي
أكثر 3 قبائل منعزلة عن العالم.. تعرف عليها watanserb.com
أكثر 3 قبائل منعزلة عن العالم
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وطن- بعض القبائل في العالم ترفض الحياة الحديثة وأي شكل من أشكال الاتصال بالعالم الخارجي. وتختار بدلاََ من ذلك عن عمد البقاء معزولة عن العالم.

وإلى حد الآن، لا تزال هذه القبائل تحرص على الحفاظ على هويتها، ولها طقوسها الخاصة وأساليبها في العيش والتي هي مختلفة تماماً عن عصرنا الحالي.

في بعض الأحيان، يضطر هؤلاء الأشخاص المعزولون إلى اللجوء إلى القتل، إذا ما حاول أي شخص منهم الإقتراب من جزيرتهم.

وفي هذ السياق، نقدم لك في هذا المقال الذي نشره موقع”viva.co.id” أكثر 3 قبائل منعزلة عن العالم.

قبائل بابوا في غينيا الجديدة

على الرغم من أن بعض القبائل الأخرى تزرع المحاصيل، فإن أكل لحوم البشر والصيد هما جزء من أسلوب الحياة الرئيسي لأفراد هذه القبيلة.

يقال كذلك أنه تم العثور على أكثر من 30 قبيلة معزولة في بابوا، غينيا الجديدة. ومثل القبائل الأخرى، كان سكان بابوا المعزولون دائمًا ضد التهديدات العسكرية.

قبائل بابوا

قبيلة موكسياتيما

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قبيلة Moxihatetema هي قبيلة صغيرة نشأت من قبيلة اليانومامي. إنهم معزولون لدرجة أنهم يرفضون الارتباط بثقافات أخرى. كما تعاني القبيلة من تهديدات خارجية من عمال المناجم غير شرعيين والعدوان العسكري.

brazilian indigenous uncontacted tribe
قبيلة موكسياتيما

قبائل سينتينليز

يوجد قبائل سينتينليز في جزيرة نورث سينتينل، المحيط الهندي. يُعرفون بأنهم أكثر الأشخاص عزلة في العالم. تتكون القبيلة من مزارعين وصيادين. وهي معروفة أيضًا بكونها الأخطر في العالم وأكثرها عدوانية.، خاصةً تجاه المتسللين.

قبيلة سينتينل

يقال كذلك إن هذه القبيلة هي أكثر القبائل المنعزلة في العالم.

في عام 2018، أصبحت القبيلة معروفة جدًا بعد أن قُتل أمريكي على يد أفراد من القبيلة وذلك بعد أن حاول الإقتراب من جزيرتهم.
المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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