أكثر 3 قبائل منعزلة عن العالم..تعرف عليها

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وطن- بعض القبائل في العالم ترفض الحياة الحديثة وأي شكل من أشكال الاتصال بالعالم الخارجي. وتختار بدلاََ من ذلك عن عمد البقاء معزولة عن العالم.

وإلى حد الآن، لا تزال هذه القبائل تحرص على الحفاظ على هويتها، ولها طقوسها الخاصة وأساليبها في العيش والتي هي مختلفة تماماً عن عصرنا الحالي.

في بعض الأحيان، يضطر هؤلاء الأشخاص المعزولون إلى اللجوء إلى القتل، إذا ما حاول أي شخص منهم الإقتراب من جزيرتهم.

وفي هذ السياق، نقدم لك في هذا المقال الذي نشره موقع”viva.co.id” أكثر 3 قبائل منعزلة عن العالم.

قبائل بابوا في غينيا الجديدة

على الرغم من أن بعض القبائل الأخرى تزرع المحاصيل، فإن أكل لحوم البشر والصيد هما جزء من أسلوب الحياة الرئيسي لأفراد هذه القبيلة.

يقال كذلك أنه تم العثور على أكثر من 30 قبيلة معزولة في بابوا، غينيا الجديدة. ومثل القبائل الأخرى، كان سكان بابوا المعزولون دائمًا ضد التهديدات العسكرية.



قبيلة موكسياتيما

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قبيلة Moxihatetema هي قبيلة صغيرة نشأت من قبيلة اليانومامي. إنهم معزولون لدرجة أنهم يرفضون الارتباط بثقافات أخرى. كما تعاني القبيلة من تهديدات خارجية من عمال المناجم غير شرعيين والعدوان العسكري.

قبائل سينتينليز

يوجد قبائل سينتينليز في جزيرة نورث سينتينل، المحيط الهندي. يُعرفون بأنهم أكثر الأشخاص عزلة في العالم. تتكون القبيلة من مزارعين وصيادين. وهي معروفة أيضًا بكونها الأخطر في العالم وأكثرها عدوانية.، خاصةً تجاه المتسللين.

يقال كذلك إن هذه القبيلة هي أكثر القبائل المنعزلة في العالم.

