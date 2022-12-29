بوتين يصطحب رؤساء أرمينيا وكازاخستان وأذربيجان إلى نادٍ للتعري تملكه عشيقته السابقة

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وطن- زعمت وسائل إعلام روسية محلية معاضة أن الرئيس فلاديمير بوتين اصطحب زملائه من القادة الوطنيين إلى ناد للتعري تملكه عشيقته السابقة في محاولة لتعزيز شعبيته.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد اختار فلاديمير بوتين مكانًا غريبًا لقضاء يوم في الخارج مع أصدقائه السياسيين، وهو ناد للتعري يُزعم أنه مملوك لعشيقته السابقة.

وبحسب ما ورد أخذ فلاديمير بوتين المتعطش للحرب زملائه القادة إلى مركز لينينغراد في سانت بطرسبرغ عبر حافلة VIP في محاولة لتحسين العلاقات بعد أن هددت حربه المستمرة في أوكرانيا تحالفاته.

وقلت الصحيفة إن قادة من أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان كانوا من بين الضيوف الذين استضافهم فلاديمير بوتينالبالغ من العمر 70 عامًا في المكان المثير.

وزعمت الصحيفة أنه بعد وصوله إلى المكان ، قيل إن الديكتاتور الروسي قد قدم لأصدقائه الثمانية “حلقات قوة” بيضاء وذهبية للاحتفال بهذه الأمسية الغريبة.

ووفقا لما هو متعارف عليه، فإن مركز لينينغراد مملوك في الغالب لعشيقة بوتين السابقة المزعومة سفيتلانا كريفونوجيخ ، 47 عامًا ، والتي ، وفقًا “برويكت ميديا”، هي الآن واحدة من أغنى النساء في روسيا بعد تركها وظيفتها كعاملة نظافة.

من هي عشيقة بوتين؟

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ويُزعم أن “كريفونوجيخ” كانت عشيقة بوتين عندما كان رئيسًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) وعندما صعد إلى السلطة لأول مرة كرئيس للوزراء ، لكن يقال إن الزوجين افترقا قبل أن يتورط مع لاعبة الجمباز الأولمبية الذهبية ألينا كابيفا.

و”كريفونوجيخ” هي أيضًا والدة إليزافيتا فلاديمير البالغة من العمر 19 عامًا ، والتي ، وفقًا لتقارير برويكت ميديا ، هي طفل بوتين المحبب.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت نفسه ، فإن ضيوف “بوتين” هم جميعًا قادة من كومنولث الدول المستقلة ، وهي مجموعة حكومية دولية من الدول التي تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

تكهنات بانتهاء الحرب على أوكرانيا

وجاءت محاولة بوتين-بحسب الصحيفة- للحصول على الشعبية وسط تكهنات بأن حربه التي لا تحظى بشعبية في أوكرانيا قد تكون على وشك الانتهاء .

وزعمت الصحيفة أن “أوكرانيا” المحاصرة كانت قد انتصرت في المعركة ضد روسيا في الأشهر الأخيرة، ناقلة ما قاله الجنرال السابق في الجيش الأمريكي بن هودجز لبي بي سي إن قد أوكرانيا قد تكون على طريق النصر بحلول يناير.

وأوضح: “الأمور ستتحرك بشكل أبطأ خلال الشتاء ولكن … بحلول يناير ، قد تكون أوكرانيا في وضع يمكنها من بدء المرحلة الأخيرة من الحملة وهي تحرير شبه جزيرة القرم.

وتابع:”عندما أرى تصميم الشعب والجنود الأوكرانيين ، والتحسن السريع للوضع اللوجستي لأوكرانيا ، لا أرى أي نتيجة أخرى سوى هزيمة روسية”.