الخميس, ديسمبر 29, 2022
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بوتين يصطحب رؤساء أرمينيا وكازاخستان وأذربيجان إلى نادٍ للتعري تملكه عشيقته السابقة

ذا صن زعمت أن هذه الخطوة جاءت بهدف تعزيز شعبيته!

كتب سالم حنفي
فلاديمير بوتين watanserb.com
فلاديمير بوتين
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وطن- زعمت وسائل إعلام روسية محلية معاضة أن الرئيس فلاديمير بوتين اصطحب زملائه من القادة الوطنيين إلى ناد للتعري تملكه عشيقته السابقة في محاولة لتعزيز شعبيته.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد اختار فلاديمير بوتين مكانًا غريبًا لقضاء يوم في الخارج مع أصدقائه السياسيين، وهو ناد للتعري يُزعم أنه مملوك لعشيقته السابقة.

وبحسب ما ورد أخذ فلاديمير بوتين المتعطش للحرب زملائه القادة إلى مركز لينينغراد في سانت بطرسبرغ عبر حافلة VIP في محاولة لتحسين العلاقات بعد أن هددت حربه المستمرة في أوكرانيا تحالفاته.

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

وقلت الصحيفة إن قادة من أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان كانوا من بين الضيوف الذين استضافهم فلاديمير بوتينالبالغ من العمر 70 عامًا في المكان المثير.

نادٍ للتعري تملكه عشيقة فلاديمير بوتين
نادٍ للتعري تملكه عشيقة فلاديمير بوتين

وزعمت الصحيفة أنه بعد وصوله إلى المكان ، قيل إن الديكتاتور الروسي قد قدم لأصدقائه الثمانية “حلقات قوة” بيضاء وذهبية للاحتفال بهذه الأمسية الغريبة.

ووفقا لما هو متعارف عليه، فإن مركز لينينغراد مملوك في الغالب لعشيقة بوتين السابقة المزعومة سفيتلانا كريفونوجيخ ، 47 عامًا ، والتي ، وفقًا “برويكت ميديا”، هي الآن واحدة من أغنى النساء في روسيا بعد تركها وظيفتها كعاملة نظافة.

من هي عشيقة بوتين؟

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ويُزعم أن “كريفونوجيخ” كانت عشيقة بوتين عندما كان رئيسًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) وعندما صعد إلى السلطة لأول مرة كرئيس للوزراء ، لكن يقال إن الزوجين افترقا قبل أن يتورط مع لاعبة الجمباز الأولمبية الذهبية ألينا كابيفا.

و”كريفونوجيخ” هي أيضًا والدة إليزافيتا فلاديمير البالغة من العمر 19 عامًا ، والتي ، وفقًا لتقارير برويكت ميديا ، هي طفل بوتين المحبب.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت نفسه ، فإن ضيوف “بوتين” هم جميعًا قادة من كومنولث الدول المستقلة ، وهي مجموعة حكومية دولية من الدول التي تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

تكهنات بانتهاء الحرب على أوكرانيا

وجاءت محاولة بوتين-بحسب الصحيفة- للحصول على الشعبية وسط تكهنات بأن حربه التي لا تحظى بشعبية في أوكرانيا قد تكون على وشك الانتهاء .

وزعمت الصحيفة أن “أوكرانيا” المحاصرة كانت قد انتصرت في المعركة ضد روسيا في الأشهر الأخيرة، ناقلة ما قاله الجنرال السابق في الجيش الأمريكي بن هودجز لبي بي سي إن قد أوكرانيا قد تكون على طريق النصر بحلول يناير.

وأوضح: “الأمور ستتحرك بشكل أبطأ خلال الشتاء ولكن … بحلول يناير ، قد تكون أوكرانيا في وضع يمكنها من بدء المرحلة الأخيرة من الحملة وهي تحرير شبه جزيرة القرم.

وتابع:”عندما أرى تصميم الشعب والجنود الأوكرانيين ، والتحسن السريع للوضع اللوجستي لأوكرانيا ، لا أرى أي نتيجة أخرى سوى هزيمة روسية”.

المصدرصحيفة "ذا صن" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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