الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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ماذا وراء تغريدة الملكة نور الحسين “الغامضة” عن سيول الأردن؟

لا تزال أزمة "قضية الفتنة" قائمة ويخضع الأمير حمزة نجل الملكة نور للإقامة الجبرية في الأردن بأمر من الملك عبدالله الثاني

كتب فهمي الورغمي
الملكة نور الحسين watanserb.com
الملكة نور الحسين
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وطن– تفاعلا مع الأمطار الغزيرة الغزيرة التي شهدتها الأردن مؤخرا وتحولت لسيول في بعض الأماكن، نشرت الملكة نور الحسين، الزوجة الرابعة للملك الأردني الراحل “طلال بن الحسين”، تغريدة على تويتر استبشرت في نصفها الأول بهطول الغيث النافع على الأردن، ووجهت رسالة وصفها البعض بالغامضة في جزئها الثاني، استرعت انتباه رواد مواقع التواصل.

الملكة نور الحسين تتحدث عن الأمطار في الأردن

وشاركت الملكة نور الحسين، أرملة الملك الأردني الراحل، طلال بن الحسين، تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر قالت فيها بالإنجليزية: “نحمد الله على الغيث النافع المبارك الذي أنزل علينا.”

وتابعت:”ولكننا أيضًا ندعو لجميع الذين تأثروا بالسيول الجارفة في الأردن”.

وشهدت الأردن مؤخرا، تساقطات قياسية للأمطار في مختلف جهات الممكلة، وسط استبشار وسعادة السكان الذي عانوا لسنوات خلت من موجات جفاف متواترة، أثقلت كاهل الملايين من الباحثين عن موارد مائية كافية لهم ولماشيتهم.

إلى ذلك كان لتغريدة الملكة نور الحسين، وهي والدة الأمير حمزة بن الحسين الموضوع رهن الإقامة الجبرية في الأردن بأمر من أخيه ملك البلاد عبدالله الثاني، وقع لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

الملكة نور الحسين ونجلها الأمير حمزة
الملكة نور الحسين ونجلها الأمير حمزة الموضوع رهن الإقامة الجبرية بأمر من ملك الأردن
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وبينما ارتأى البعض في تعليقاتهم الدعاء بمزيد من الغيث النافع للأردن من أجل ربيع مزدهر يُنعش قطاع الفلاحة المتهالك أساساً في المملكة.

رأى آخرون أن تغريدة الملكة نور، أبعد من كونها تعليقا أو تفاعلا بسيطا على الأمطار التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية.

ما هو مصير الأمير حمزة بن الحسين منذ “قضية الفتنة”؟

حيث أشار ناشطون أن أرملة الملك الأردني الراحل طلال بن حسين، وجدت في تغريدتها فرصة سانحة من أجل تسليط الضوء بشكل غير مباشر، على معاناة ابنها الأمير حمزة بن الحسين، منذ اتهامه في القضية التي باتت تُعرف إعلاميا بـ “قضية الفتنة“.

حيث اتُهم الأمير حمزة بن الحسين في مايو آيار 2021، من قبل الديوان الملكي بقيادة أخيه غير الشقيق الملك الحالي “عبد الله الثاني”، بالمشاركة في “زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم”.

وقد أعلن العاهل الأردني حينها، رسمًيا فرض قيود على “اتصالات وتحركات وإقامة” ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.

الأمير حمزة بن الحسين
الأمير حمزة هو الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبدالله الثاني

وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة إلى الأردنيين بُثّت عبر وسائل الإعلام الرسمية آنذاك: “قرّرتُ الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته”.

وأشار إلى أن أخاه غير الشقيق “يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال”.

إلى ذلك و بعد مرور عام على البيان الذي أصدره الملك عبد الله الثاني في حق ابنها الأمير حمزة بن الحسين، عادت الملكة نور للتعقيب على القرار المذكور مؤكدة أنه غير دستوري.

الملكة نور تنتقد قرار وضع الأميرة حمزة تحت الإقامة الجبرية

وقالت في تغريدة بتاريخ 22 مايو آيار 2022 “وفقًا للخبراء القانونيين، فإن المجلس الذي تم تشكيله وفقًا لقانون الأسرة المالكة عام 1937يعد انتهاكًا لدستور الأردن لعام 1952. والحق في التمثيل هو المفتاح.”

يذكر أن الأمير حمزة بن الحسين (42 عامًا) قد أعلن بعد اتهامه في “قضية الفتنة”، تخليه عن لقب “أمير” الأمر الذي جاء بعد اعتذار منه لأخيه الملك عما بدر منه، بحسب بيان صدر الديوان الملكي وقتها.

الملكة نور الحسين
تحاول الملكة نور تسليط الضوء على قضية نجلها الأمير حمزة بين الحين والآخر

ولكن بعد أيام من صدور البيان المشار إليه، أصدر الأمير حمزة بيانا جديدا أعلن فيه تخليه عن لقب أمير، ما دل على استمرار الأزمة بينه وبين الملك، وأن البيان الاعتذار الأول، ربما أجبر عليه الأمير حمزة من قبل عمه الحسن، الذي توسط في الأزمة.

وبين الحين والآخر تحاول الملكة نور، تسليط الضوء على أزمة نجلها الأمير حمزة بن الحسين ومناقشة مصيره المجهول.

ويحظى الأمير حمزة بن الحسين، بشعبية كبيرة بين الأردنيين خاصة في مجتمع العشائر منهم نظرا لتشابهه في أمور كثيرة مع ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال بن عبدالله الأول.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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