ماذا وراء تغريدة الملكة نور الحسين “الغامضة” عن سيول الأردن؟

وطن– تفاعلا مع الأمطار الغزيرة الغزيرة التي شهدتها الأردن مؤخرا وتحولت لسيول في بعض الأماكن، نشرت الملكة نور الحسين، الزوجة الرابعة للملك الأردني الراحل “طلال بن الحسين”، تغريدة على تويتر استبشرت في نصفها الأول بهطول الغيث النافع على الأردن، ووجهت رسالة وصفها البعض بالغامضة في جزئها الثاني، استرعت انتباه رواد مواقع التواصل.

وشاركت الملكة نور الحسين، أرملة الملك الأردني الراحل، طلال بن الحسين، تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر قالت فيها بالإنجليزية: “نحمد الله على الغيث النافع المبارك الذي أنزل علينا.”

وتابعت:”ولكننا أيضًا ندعو لجميع الذين تأثروا بالسيول الجارفة في الأردن”.

وشهدت الأردن مؤخرا، تساقطات قياسية للأمطار في مختلف جهات الممكلة، وسط استبشار وسعادة السكان الذي عانوا لسنوات خلت من موجات جفاف متواترة، أثقلت كاهل الملايين من الباحثين عن موارد مائية كافية لهم ولماشيتهم.

إلى ذلك كان لتغريدة الملكة نور الحسين، وهي والدة الأمير حمزة بن الحسين الموضوع رهن الإقامة الجبرية في الأردن بأمر من أخيه ملك البلاد عبدالله الثاني، وقع لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وبينما ارتأى البعض في تعليقاتهم الدعاء بمزيد من الغيث النافع للأردن من أجل ربيع مزدهر يُنعش قطاع الفلاحة المتهالك أساساً في المملكة.

رأى آخرون أن تغريدة الملكة نور، أبعد من كونها تعليقا أو تفاعلا بسيطا على الأمطار التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية.

حيث أشار ناشطون أن أرملة الملك الأردني الراحل طلال بن حسين، وجدت في تغريدتها فرصة سانحة من أجل تسليط الضوء بشكل غير مباشر، على معاناة ابنها الأمير حمزة بن الحسين، منذ اتهامه في القضية التي باتت تُعرف إعلاميا بـ “قضية الفتنة“.

حيث اتُهم الأمير حمزة بن الحسين في مايو آيار 2021، من قبل الديوان الملكي بقيادة أخيه غير الشقيق الملك الحالي “عبد الله الثاني”، بالمشاركة في “زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم”.

وقد أعلن العاهل الأردني حينها، رسمًيا فرض قيود على “اتصالات وتحركات وإقامة” ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.

وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة إلى الأردنيين بُثّت عبر وسائل الإعلام الرسمية آنذاك: “قرّرتُ الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته”.

وأشار إلى أن أخاه غير الشقيق “يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال”.

إلى ذلك و بعد مرور عام على البيان الذي أصدره الملك عبد الله الثاني في حق ابنها الأمير حمزة بن الحسين، عادت الملكة نور للتعقيب على القرار المذكور مؤكدة أنه غير دستوري.

وقالت في تغريدة بتاريخ 22 مايو آيار 2022 “وفقًا للخبراء القانونيين، فإن المجلس الذي تم تشكيله وفقًا لقانون الأسرة المالكة عام 1937يعد انتهاكًا لدستور الأردن لعام 1952. والحق في التمثيل هو المفتاح.”

