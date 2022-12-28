الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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سوري شاذ يصطحب صديقه للمنزل لممارسة الجنس أمام زوجته ورد فعلها مؤلم (فيديو)

الزوج اعترف بها برغبته في التحول لأنثى

كتب خالد السعدي
ممارسة الجنس أمام زوجته watanserb.com
ممارسة الجنس أمام زوجته
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وطن- صُدمت لاجئة سورية في ألمانيا بميول زوجها الجنسي، بعدما اصطحب صديقه لممارسة الجنس سويا.

اللاجئة السورية التي تعيش حالة من الصدمة، بدأتها قصتها بالسفر إلى ألمانيا بعد لم الشمل مع خطيبها، بعد وصولها إليه والزواج منه لكنها صُدمت بالمثلية الجنسية.

محمد كاظم هنداوي مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، قال إن الزوج اعترف للسيدة السورية قائلا لها: “أنا ما فيني أتجوز.. ولا عندي القدرة.. وبشتغل على موضوع إني أتحول.. بشكل كامل.

الزوج أضاف: “بصراحة أهلي أجبروني إني أخدك وأنا مقدرتش أصارحهم بس إنتي بما إنك جيتي لهنا اغتنمي الفرصة واقعدي قدمي لجوء وعيشي حياتك.. أنا مش عاوز منك حاجة”.

وتابع: “بما إن أوراقك متصلة لسه بأوراقك لازم فيه إجراءات ناخدها.. علشان أخلص أوراقك”.

ونُقلت الفتاة إلى المستشفى بعد أن أراد زوجها ممارسة الجنس مع أحد أصدقائه الذكور في منزله.

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واصطحب الشاب السوري أحد أصدقائه بالفعل إلى المنزل، وأبلغ زوجته أن الأمر حرية شخصية، فأصيبت بصدمة ونقلت للمستشفى على الفور.

وأراد هنداوي التواصل مع الزوج لمساعدة الفتاة، وتواصل معه بالفعل وتأكد من رواية الزوج التي علم بها من والدة الفتاة نفسها.

السيدة السورية ترفض البقاء في ألمانيا

رفضت السيدة السورية البقاء في ألمانيا وفضلت العودة إلى سوريا رغم إمكانية البقاء وترتيب وضعها القانوني.

وأشار هنداوي إلى أنه نصح الفتاة السورية أن تستكمل حياتها في ألمانيا، وتعهد لها بالتقديم على لجوئها وإنهاء كل الترتيبات لها.

وكشف أن الفتاة أبلغته أنها تطلب منه المساعدة لتعود إلى أهلها في سوريا

ضجة زواج مثليين في اللاذقية

يُشار إلى أن ضجة كانت قد أثيرت، في وقت سابق من العام الجاري، بعد حفل زفاف لشابين مثليين في صالة نادي حطين بمدينة اللاذقية.

واستضافت صالة الأفراح عددا من الشبان بقصد إقامة حفل زفاف، وتبين فيما بعد أن العروس هي شاب متحول جنسيًا، وتقرر إغلاق صالة الأفراح وتم توقيف عدد من الموجودين في الحفل.

فيما أعلنت إدارة نادي حطين الرياضي، عدم مسؤوليتها عن صالة الأفراح واستضافتها لحفل زفاف شابين أحدهما أجرى عملية تحول جنسي.

وقالت الإدارة إن الصالة مستثمرة منذ سنوات ولا علاقة لأي شخص من إدارة أو أعضاء النادي بالمستثمر.

المصدريوتيوب، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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