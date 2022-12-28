إدراج باسم عودة على قوائم الإرهاب.. نشطاء يفسرون سبب الحقد من وزير الغلابة

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وطن- أثيرت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد إدراج اسم وزير التموين الأسبق باسم عودة على قوائم الإرهاب.

محكمة جنايات القاهرة، كانت قد قررت إدراج خمس من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

والقيادات الخمسة هم باسم كمال عودة، وعمرو محمد زكي، ومحمد السيد أبو زيد، وأنور صبحي درويش ومجدي عبد الحليم خروب.

وجاء هذا القرار استنادا إلى القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديلاته.

جدل واسع بعد قرار الإدراج

قرار إدراج اسم باسم عودة على قوائم الإرهاب، أثار الكثير من الجدل، وأثار تعليقات نارية من عديد النشطاء.

الناشطة المصرية آية حجازي قالت في تغريدة عبر تويتر: “باسم عودة إرهابي عشان حسن منظومة الخبز ربنا يفك اسره وينهي الايام السودة دي”.

ارهابي

عشان حسن منظومة الخبز #باسم_عودة

ربنا يفك اسره وينهي الايام السودة دي pic.twitter.com/hE6FSZ7IAK — Aya Hijazi آية حجازي (@_AyaHijazi_) December 28, 2022

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وغرد الكاتب الصحفي تركي الشلهوب: “ما هو سر حقد السيسي على الوزير السابق باسم عودة؟ .. وضعه لأكثر من أربع سنوات في الحبس الانفرادي، لا يرى أحدًا ولا يراه أحد، حرمه من أطفاله وزوجته، والآن قرر إدراجه على قائمة الإرهاب!”.

وأضاف: “النظام الحقير يصبُّ جام غضبه على من أراد إخراج مصر من تبعيتها الغذائية!”.

ما هو سر حقد #السيسي على الوزير السابق #باسم_عودة؟

وضعه لأكثر من أربع سنوات في الحبس الانفرادي، لا يرى أحدًا ولا يراه أحد، حرمه من أطفاله وزوجته، والآن قرر إدراجه على قائمة الإرهـ ـاب! النظام الحقير يصبُّ جام غضبه على من أراد إخراج مصر من تبعيتها الغذائية! — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 27, 2022

وقال الصحفي والإعلامي أحمد عطوان: ” إدراج الدكتور باسم عودة و4 آخرين على القائمة الرسمية للإرهابيين.. هي ليه كمية الغل والحقد والكراهية التي يتعامل بها هذا النظام الفاشل مع أفضل وزير تموين للغلابة في تاريخ مصر؟”.

وأضاف: “الرجل معتقل من 9 سنوات انفراديًا بالعقرب وممنوع عنه زيارة أهله واولاده ورغم ذلك يواصلون تعذيبه!”.

#عاجل | إدراج الدكتور #باسم_عودة و4 آخرين على القائمة الرسمية للإرهابيين.

هي ليه كمية الغل والحقد والكراهية التي يتعامل بها هذا النظام الفاشل مع أفضل وزير تموين للغلابة في تاريخ مصر؟

الرجل معتقل من 9 سنوات انفراديًا بالعقرب وممنوع عنه زيارة أهله واولاده ورغم ذلك يواصلون تعذيبه! — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) December 27, 2022

غضب واسع دفاعا عن باسم عودة

كما عبر الكثير من النشطاء عن غضبهم من القرار، وتذكروا جهود عودة الذين وصفوه بـ”وزير الغلابة”.

لما باسم عوده يتحبس ويبقي اراهبي يبدا حالك يا مصر؟ — احمد الجندي (@wMqR0J52gCrg7x3) December 28, 2022

ودا علشان الناس كلها بتقول ان اشرف وزير مسك مصر هو الدكتور باسم عودة

ف الطبيعي في بلد التناقضات انه يتم وضعه ع قوائم الارهاب

ارهاب فين وهو عندكم من يوم ما عزلتوا دكتور مرسي pic.twitter.com/8d9gyNIXHP — على يار ☄️ (@Elbnaa22) December 27, 2022

إدراج الدكتور #باسم_عودة علي قوائم الإرهــ ــاب

رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات

الإرهــ ــابية يقرر إدراج وزير التموين السابق دكتور "باسم عودة" و4 اخرين علي قوائم الإرهــ ــاب ، pic.twitter.com/yVESPAj6Qx — الإخوان المسلمون ⚔️ أمل الأمة (@ekhwan1928) December 27, 2022

المصريون يتذكرون وزير الغلابة باسم عودة في ظل موجة غلاء الأسعار pic.twitter.com/ogFF0dvWXu — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 23, 2022

عندما نرفس النعمة التى وهبنا الله إياها

باسم عوده وزير الغلابة pic.twitter.com/ecldWKmQbc — Hesham Mashaal (@MashaalHesham) December 26, 2022

الدكتور باسم عوده اللي كان بيبات فالشارع كان عايش وسط الناس علشان يوفر لك حياة كريمة الفاجر تربية الصهاينة ادرجوا على قوائم الارهاب مش كفاية انه ف سجن انفرادي محروم من ابسط حقوقه لا مش كفايه كمية غل وحقد رهيبة لا بس اطمن يادكتور الصهيوني بيفرم كويس فالشعب اللي فرط فيك انت وامثالك pic.twitter.com/5zQJ7MLt3d — آلهہ‏‏ــــآربــ مـنــ جهہ‏‏نـــمــ & Ταℓαατ zαмααи (@TalatWbas) December 27, 2022

استحضار باسم عودة في المشهد السياسي المصري على وجه التحديد مرتبط بأن الرجل له جهود محمودة بذلها وقت أن كان وزيرا للتموين، في العمل على توفير السلع للمواطنين بأقل أسعار ممكنة.

وقورنت فترة باسم عودة بالفترة الحالية التي تشهد موجة من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ضرب مختلف السلع بما في ذلك السلع الأساسية التي لا يمكن أن يستغنى عنها المواطن.

وانعكست أسعار السلع الأساسية اليومية على تكاليف أطباق الفول بالشوارع والمحال الشعبية، التي لجأت إلى تخفيض الكميات وحجم الأرغفة.

بينما لجأت المطاعم إلى تعديل قوائم الأسعار، بزيادة تراوح ما بين 5% و10% مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

باسم عودة معتقل منذ 9 سنوات

وباسم عودة وزير التموين الأسبق يقبع في زنزانة انفرادية لمدة 9 سنوات لا يخرج منها إلا للتحقيق أو للمحاكمة وممنوع عنه زيارة ذويه منذ 6 سنوات.

وقالت حنان توفيق زوجة باسم عودة المعتقل حاليا في سجن العقرب في 12 نوفمبر، الذكرى التاسعة لاعتقال زوجها وتغييبه وراء القضبان: “منذ تسع سنوات تم اعتقال الدكتور باسم عودة ذكرى أليمة ولكن ما يعانيه هو أشد ألما تسع سنوات حبس انفرادي”.

وأضافت: “الست سنوات الأخيرة منهم ممنوع من الزياره بشكل متصل تعجز الكلمات عن وصف ما نعانيه..ولكننا نحيا دوما بالأمل في لطف الله..وسيظل رجاؤنا في الله متصلا (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا.. جاءهم نصرنا..) فاللهم نصرك الذي وعدت”.