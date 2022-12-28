الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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إدراج باسم عودة على قوائم الإرهاب.. نشطاء يفسرون سبب الحقد من وزير الغلابة

القرار أثار موجة غضب عارمة

كتب شيراز ماضي
باسم عودة على قوائم الإرهاب watanserb.com
باسم عودة
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وطن- أثيرت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد إدراج اسم وزير التموين الأسبق باسم عودة على قوائم الإرهاب.

محكمة جنايات القاهرة، كانت قد قررت إدراج خمس من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

والقيادات الخمسة هم باسم كمال عودة، وعمرو محمد زكي، ومحمد السيد أبو زيد، وأنور صبحي درويش ومجدي عبد الحليم خروب.

وجاء هذا القرار استنادا إلى القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديلاته.

جدل واسع بعد قرار الإدراج

قرار إدراج اسم باسم عودة على قوائم الإرهاب، أثار الكثير من الجدل، وأثار تعليقات نارية من عديد النشطاء.

الناشطة المصرية آية حجازي قالت في تغريدة عبر تويتر: “باسم عودة إرهابي عشان حسن منظومة الخبز ربنا يفك اسره وينهي الايام السودة دي”.

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وغرد الكاتب الصحفي تركي الشلهوب: “ما هو سر حقد السيسي على الوزير السابق باسم عودة؟ .. وضعه لأكثر من أربع سنوات في الحبس الانفرادي، لا يرى أحدًا ولا يراه أحد، حرمه من أطفاله وزوجته، والآن قرر إدراجه على قائمة الإرهاب!”.

وأضاف: “النظام الحقير يصبُّ جام غضبه على من أراد إخراج مصر من تبعيتها الغذائية!”.

وقال الصحفي والإعلامي أحمد عطوان: ” إدراج الدكتور باسم عودة و4 آخرين على القائمة الرسمية للإرهابيين.. هي ليه كمية الغل والحقد والكراهية التي يتعامل بها هذا النظام الفاشل مع أفضل وزير تموين للغلابة في تاريخ مصر؟”.

وأضاف: “الرجل معتقل من 9 سنوات انفراديًا بالعقرب وممنوع عنه زيارة أهله واولاده ورغم ذلك يواصلون تعذيبه!”.

غضب واسع دفاعا عن باسم عودة

كما عبر الكثير من النشطاء عن غضبهم من القرار، وتذكروا جهود عودة الذين وصفوه بـ”وزير الغلابة”.

استحضار باسم عودة في المشهد السياسي المصري على وجه التحديد مرتبط بأن الرجل له جهود محمودة بذلها وقت أن كان وزيرا للتموين، في العمل على توفير السلع للمواطنين بأقل أسعار ممكنة.

وقورنت فترة باسم عودة بالفترة الحالية التي تشهد موجة من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ضرب مختلف السلع بما في ذلك السلع الأساسية التي لا يمكن أن يستغنى عنها المواطن.

وانعكست أسعار السلع الأساسية اليومية على تكاليف أطباق الفول بالشوارع والمحال الشعبية، التي لجأت إلى تخفيض الكميات وحجم الأرغفة.

بينما لجأت المطاعم إلى تعديل قوائم الأسعار، بزيادة تراوح ما بين 5% و10% مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

باسم عودة معتقل منذ 9 سنوات

وباسم عودة وزير التموين الأسبق يقبع في زنزانة انفرادية لمدة 9 سنوات لا يخرج منها إلا للتحقيق أو للمحاكمة وممنوع عنه زيارة ذويه منذ 6 سنوات.

وقالت حنان توفيق زوجة باسم عودة المعتقل حاليا في سجن العقرب في 12 نوفمبر، الذكرى التاسعة لاعتقال زوجها وتغييبه وراء القضبان: “منذ تسع سنوات تم اعتقال الدكتور باسم عودة ذكرى أليمة ولكن ما يعانيه هو أشد ألما تسع سنوات حبس انفرادي”.

وأضافت: “الست سنوات الأخيرة منهم ممنوع من الزياره بشكل متصل تعجز الكلمات عن وصف ما نعانيه..ولكننا نحيا دوما بالأمل في لطف الله..وسيظل رجاؤنا في الله متصلا (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا.. جاءهم نصرنا..) فاللهم نصرك الذي وعدت”.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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