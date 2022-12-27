الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
الرئيسيةالهدهدهزت مصر.. الشرطة حلت لغز جريمة قتل "سيدة الخير" وتفاصيل صادمة
الهدهد

هزت مصر.. الشرطة حلت لغز جريمة قتل “سيدة الخير” وتفاصيل صادمة

تكشفت ملابسات الجريمة التي هزت مصر بقتل سهير الأنصاري التي اشتهرت بلقب "سيدة الخير"

كتب خالد الأحمد
قتل سيدة الخير watanserb.com
قتل سيدة الخير
- Advertisement -

وطن- في حل للغز الجريمة التي حيرت المصريين وصدمتهم في نفس الوقت، كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية ملابسات مقتل سيدة تدعى سهير الأنصاري وكانت تلقب بـ”سيدة الخير”، على يد سائق بمدينة دمنهور باستخدام عصى حديدية، الجريمة التي أثارت موجة واسعة من الغضب والإستياء في أوساط المصريين.

فك لغز جريمة قتل “سيدة الخير” سهير الأنصاري في مصر

ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها في “فيسبوك” أن مركز شرطة دمنهور بمديرية البحيرة، تبلغ بأنه تم العثور على جثة سيدة على أحد الطرق بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها موظفة “بالمعاش” مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور وبها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

وكانت المغدورة سهير الأنصاري “سيدة الخير” بحسب ابنتها، قد خرجت من المنزل رفقة سائق بالسيارة الخاصة بها لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية، حيث أن والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية وتقوم بتوزيع الصدقات لتلك الجمعيات.

مضيفة في إفادتها للشرطة أن والدتها كان بحوزتها هاتف محمول وحقيبة يد ومبالغ مالية و بعض المشغولات الذهبية.

- Advertisement -

اعترافات قاتل سيدة الخير

وتابع المصدر :”بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر باعتياده على اصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية”.

قاتل سيدة الخير
قاتل سيدة الخير

وكشف الجاني أن المغدورة استقلت معه السيارة “ملاكى” لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التى تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات.

وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره أشخاص قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته ، ثم غافلها وقام بالتعدى عليها بإستخدام عصى “حديدية”، مما أدى إلى وفاتها.

وعقب ذلك قام بإلقاء جثتها بمكان العثور عليها، خلف جامعة دمنهور والاستيلاء على متعلقاتها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات وكذا السيارة والعصى المستخدمين في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

قصة المغدورة سهير الأنصاري سيدة الخير في مصر

ووفق تفاصيل نشرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فإن المغدورة، هي سيدة مسنة تدعى سهير الأنصاري كانت تعمل رئيسة جمعية خيرية في دمنهور شمال مصر وتلقب بسيدة المساكين وسيدة الخير.

اشتهرت السيدة سهير بالمشاركة في أعمال الخير وكانت في طريقها لتوصيل جهاز لعروس يتيمة قبل أن يتم العثور على جثمانها بالطريق الزراعي.

وكشف النشطاء أن قاتل السيدة سهير الأنصاري، يبلغ من العمر 21 عاماً كان قد عقد خطوبته وعلى وشك الزواج، وكانت الراحلة قد وعدته أن تشتري له بدلة فرحه وتشتري له سيارة يرزق منها ولكن الشيطان أغواه بقتلها وسرقة ما معها من أموال.

غضب واسع على مواقع التواصل

ووجه “محمد عبده” ابن المغدورة سهير الأنصاري رسالة لقاتلها وقال في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “أون” المصرية إن والدته كان معها بعض الحلى الذهبية كان والده قد أهداها لها وأضاف بنبرة باكية: “ليه كده تدمر أسرة”.

واستدرك: أنا والدي رجل معوق ووالدتي كانت تخدمه، وخاطب القاتل:” خد الفلوس وسيبها تعيش وهي طيبة ومتسامحة ولن تبلغ عنك.”

موضحا أن السائق القاتل كان قد استدان من والدته 5000 جنيه، وتابع مستنكرا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟!

المصدرالعربية، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

بالصدفة.. مدير مستشفى 57357 لعلاج السرطان يكتشف إصابته بالمرض

الهدهد

مؤذن مصري حضره الموت وهو يؤذن للفجر.. نطق الشهادتين وسقط

الهدهد

“قوم فاسقون”.. مدرب الأهلي يهاجم السيسي بسبب قاضي الزواج وتخوفات على مصيره

الهدهد

بعد فضيحة أرجل الفراخ.. الحكومة المصرية تروّج للفول النابت

حياتنا

لحظة انتحار المدرس المصري أحمد رمضان عبر بث مباشر على “فيسبوك” لهذا السبب!

الهدهد

السيسي يواصل استفزاز المصريين ويفرض هذا الشرط على الراغبين بالزواج

الهدهد

الإسكندرية غرقت في “شبر ماء” وبرلماني يتفقد شوارعها بقارب (فيديو)

الهدهد

مواجهة مثيرة بين مواطن مصري وكامل الوزير بسبب تذاكر القطارات

الهدهد

نظام “السيسي” يلجأ لـ رونالدو لترويج دعوته للمواطنين بتناول أرجل الدجاج فتم فضحه(شاهد)

حياتنا

المصرية التي احتفلت بالطبل والمزمار بحصولها على الخلع.. هل ألقي القبض عليها؟

حياتنا

شابة مصرية تنقذ زوجها من السجن بطريقة جريئة.. ووالدها يتبرأ منها (شاهد)

الهدهد

الحكومة المصرية تستفز شعبها بـ”رجول الفراخ”.. ما القصة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“هوشة” أحلام وأصالة بسعودي ايدول.. هل تفسدان حلم آل الشيخ؟ (فيديو)

إيمليانو مارتينيز يظهر بأربعة أصابع فقط في قدمه.. هل هو بخير؟ (شاهد)

نهاية لم تخطر ببالها يوما.. أمريكية ابتلعتها عاصفة القرن ووثقت لحظاتها الأخيرة

هكذا خطط كيسنجر لاحتلال السعودية مع شاه ايران فيما لو سقطت اسرة ال سعود

فعل خارج للاعبتين بالدوري النسائي السعودي يحدث أزمة

إيرانية تتحدى نظام بلادها وتظهر بدون الحجاب في مسابقة دولية (شاهد)

“حافية القدمين” تغضب كاظم الساهر بما فعلته معه في دبي! (فيديو وتعليقات)

قصر ميسي الأسطوري والصديق للبيئة.. حقيقة صور مبهرة فجرت جدلا

“زيدان مُدربا وشرط مهين لنيمار”.. شروط مبابي الـ 3 للبقاء في سان جيرمان

بالصدفة.. مدير مستشفى 57357 لعلاج السرطان يكتشف إصابته بالمرض

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC