هزت مصر.. الشرطة حلت لغز جريمة قتل “سيدة الخير” وتفاصيل صادمة

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وطن- في حل للغز الجريمة التي حيرت المصريين وصدمتهم في نفس الوقت، كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية ملابسات مقتل سيدة تدعى سهير الأنصاري وكانت تلقب بـ”سيدة الخير”، على يد سائق بمدينة دمنهور باستخدام عصى حديدية، الجريمة التي أثارت موجة واسعة من الغضب والإستياء في أوساط المصريين.

فك لغز جريمة قتل “سيدة الخير” سهير الأنصاري في مصر

ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها في “فيسبوك” أن مركز شرطة دمنهور بمديرية البحيرة، تبلغ بأنه تم العثور على جثة سيدة على أحد الطرق بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها موظفة “بالمعاش” مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور وبها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

وكانت المغدورة سهير الأنصاري “سيدة الخير” بحسب ابنتها، قد خرجت من المنزل رفقة سائق بالسيارة الخاصة بها لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية، حيث أن والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية وتقوم بتوزيع الصدقات لتلك الجمعيات.

مضيفة في إفادتها للشرطة أن والدتها كان بحوزتها هاتف محمول وحقيبة يد ومبالغ مالية و بعض المشغولات الذهبية.

أحسنت إليه فقتلها.. "سيدة الخير" سهير الأنصاري في #مصر تلقى حتفها على يد سائقها بعد ما سرق أغراضها وألقى جثتها في أرض زراعية بالبحيرة#شبكات pic.twitter.com/jyqVwzlD3A — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 27, 2022

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اعترافات قاتل سيدة الخير

وتابع المصدر :”بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر باعتياده على اصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية”.

وكشف الجاني أن المغدورة استقلت معه السيارة “ملاكى” لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التى تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات.

ضبط المتهم بقتل الحاجة سهير الانصاري سيدة الخير في البحيرة.

سائقها الخاص قتلها بحديدة لسرقة اموال الصدقات.. pic.twitter.com/SUapysgAJv — محمد الديسطي (@yehia5yehia) December 26, 2022

وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره أشخاص قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته ، ثم غافلها وقام بالتعدى عليها بإستخدام عصى “حديدية”، مما أدى إلى وفاتها.

وعقب ذلك قام بإلقاء جثتها بمكان العثور عليها، خلف جامعة دمنهور والاستيلاء على متعلقاتها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات وكذا السيارة والعصى المستخدمين في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

سهير الأنصاري سيدة الخير كانت رايحة تدي فلوس لعروسة يتيمة، لقيوها جثة خلف جامعة دمنهور.. التفاصيل ترويها لميس الحديدي#كلمة_أخيرة@lameesh#ON pic.twitter.com/MPB2O8BZ6i — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) December 26, 2022

قصة المغدورة سهير الأنصاري سيدة الخير في مصر

ووفق تفاصيل نشرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فإن المغدورة، هي سيدة مسنة تدعى سهير الأنصاري كانت تعمل رئيسة جمعية خيرية في دمنهور شمال مصر وتلقب بسيدة المساكين وسيدة الخير.

اشتهرت السيدة سهير بالمشاركة في أعمال الخير وكانت في طريقها لتوصيل جهاز لعروس يتيمة قبل أن يتم العثور على جثمانها بالطريق الزراعي.

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة المصرية جريمة بشعة بمقتل سيدة مسنة تدعى #سهير_الأنصاري والتي اشتهرت بالمشاركة في أعمال الخير وكشفت تقارير أن السيدة كانت في طريقها لتوصيل جهاز لعروس يتيمة، قبل أن يتم العثور على جثمانها بالطريق الزراعي

للمزيد : https://t.co/azyAwcsNYo pic.twitter.com/Bw9SY93GVz — Pulse (@MubasherPulse) December 25, 2022

وكشف النشطاء أن قاتل السيدة سهير الأنصاري، يبلغ من العمر 21 عاماً كان قد عقد خطوبته وعلى وشك الزواج، وكانت الراحلة قد وعدته أن تشتري له بدلة فرحه وتشتري له سيارة يرزق منها ولكن الشيطان أغواه بقتلها وسرقة ما معها من أموال.

غضب واسع على مواقع التواصل

ووجه “محمد عبده” ابن المغدورة سهير الأنصاري رسالة لقاتلها وقال في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “أون” المصرية إن والدته كان معها بعض الحلى الذهبية كان والده قد أهداها لها وأضاف بنبرة باكية: “ليه كده تدمر أسرة”.

طب خد الدهب وسيبها تعيش.. ابن سهير الأنصاري سيدة المساكين في دمنهور يوجه رسالة للقاتل: ليه يا أخي!#كلمة_أخيرة #ON@lameesh pic.twitter.com/lz50AuckJC — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) December 26, 2022

واستدرك: أنا والدي رجل معوق ووالدتي كانت تخدمه، وخاطب القاتل:” خد الفلوس وسيبها تعيش وهي طيبة ومتسامحة ولن تبلغ عنك.”

موضحا أن السائق القاتل كان قد استدان من والدته 5000 جنيه، وتابع مستنكرا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟!