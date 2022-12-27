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قصر ميسي الأسطوري والصديق للبيئة.. حقيقة صور مبهرة فجرت جدلا

يمتلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كثيراً من العقارات حول العالم

كتب فهمي الورغمي
قصر ميسي watanserb.com
قصر ميسي
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وطن- ينفق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سنويا، ملايين الدولارات على حياته الخاصة بين سيارات فارهة وملابس فاخرة ونمط حياة بذخ، لكن ذروة الرفاه في حياة |”البرغوث” الأرجنتيني هي امتلاكه، بسحب ما ذكرت بعض الصفحات مؤخرا، منزلا صديقا للبيئة وأشبه بكرة كبيرة تحمل الكثير من المعاني.

حقيقة قصر ميسي الشبيه بكرة القدم؟

في الواقع، يملك نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عددا من العقارات حول العالم خاصة في برشلونة الإسبانية وفي مسقط رأسه الأرجنتين.

منزل في كاستيلديفيلس

يمتلك ميسي منزلًا واحدًا في منطقة كاستيلديفيلس Castelldefels، وهي إحدى ضواحي برشلونة المرموقة.

وهو عبارة عن مبنى كبير من ثلاثة طوابق يطل على البحر الأبيض المتوسط​​، ويحتوي على مسبح وصالة ألعاب رياضية للمساعدة في إبقائه في أفضل حالاته.

تم شراء المنزل مقابل 1.8 مليون يورو في عام 2009، ومنذ ذلك الحين تم إنفاق 6 ملايين يورو أخرى على تجديده.

يوجد فيه أيضًا ملعب لأطفاله الصغار وملعب كرة قدم صغير، إذا احتاج إلى أي تدريب إضافي بعيدًا عن ملعب التدريب.

قصر ميسي الشبيه بكرة القدم
قصر ميسي الشبيه بكرة القدم
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وفي المقابل، تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة منشورات تتحدث عن امتلاك ميسي، عقارا فريدا من من نوعه، في الأرجنتين وهو منزل مُصمم من قبل المهندس الإسباني لويس جاريدو على شكل كرة قدم.

لكن، وبحسب خدمة التحقق من الأخبار الزائفة من “فرانس برس” فإن ما تشاركه تلك الصفحات خطأ والصور عبارة عن مجرّد تصاميم أنشأها المهندس المعماري جاريدو ضمن مشروع بحثي يهدف لإعداد تصاميم منازل صديقة للبيئة تكون مناسبة لشخصيات مؤثرة حول العالم.

حيث أنه وفي حوار مصوّر أجراه موقع متخصص في مجال العقار مع المهندس الإسباني لويس دي جاريدو، تحدث فيه عن خصائص المنزل الذي صممه.

منزل ميسي الصديق للبيئة

وقال الموقع الذي نشر الحوار سنة 2013، أن الأمر يتعلق بمشروع بحثي يدعى 33 BIP VIP ويهدف إلى إنشاء 33 مشروع منزل إيكولوجي لثلاث وثلاثين شخصية مؤثرة حول العالم، من ضمنهم اللاعب ليونيل ميسي.

وبالفعل، يحيل البحث باستعمال عبارة 33 BIP VIP إلى نبذة مفصّلة عن المشروع منشورة على الموقع الخاص بالمهندس المعماري.

منزل ميسي الصديق للبيئة
منزل ميسي الصديق للبيئة

وفي تفاصيل هذا المشروع، يمكن العثور على أسماء 33 شخصية مشهورة مثل باراك أوباما و أنغيلا ميركل إضافة لميسي كشخصيات ستقدم لها تصاميم منازل خضراء هدية في أعياد ميلادهم.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد أرسل دي غاريدو التصميم لليونيل ميسي في مقر نادي برشلونة شهر يوليو من سنة 2013 لكنه لم يحصل منه على أيّ ردّ.

المصدرتويتر، فرانس برس، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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