قصر ميسي الأسطوري والصديق للبيئة.. حقيقة صور مبهرة فجرت جدلا

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وطن- ينفق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سنويا، ملايين الدولارات على حياته الخاصة بين سيارات فارهة وملابس فاخرة ونمط حياة بذخ، لكن ذروة الرفاه في حياة |”البرغوث” الأرجنتيني هي امتلاكه، بسحب ما ذكرت بعض الصفحات مؤخرا، منزلا صديقا للبيئة وأشبه بكرة كبيرة تحمل الكثير من المعاني.

حقيقة قصر ميسي الشبيه بكرة القدم؟

في الواقع، يملك نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عددا من العقارات حول العالم خاصة في برشلونة الإسبانية وفي مسقط رأسه الأرجنتين.

منزل في كاستيلديفيلس

يمتلك ميسي منزلًا واحدًا في منطقة كاستيلديفيلس Castelldefels، وهي إحدى ضواحي برشلونة المرموقة.

وهو عبارة عن مبنى كبير من ثلاثة طوابق يطل على البحر الأبيض المتوسط​​، ويحتوي على مسبح وصالة ألعاب رياضية للمساعدة في إبقائه في أفضل حالاته.

تم شراء المنزل مقابل 1.8 مليون يورو في عام 2009، ومنذ ذلك الحين تم إنفاق 6 ملايين يورو أخرى على تجديده.

يوجد فيه أيضًا ملعب لأطفاله الصغار وملعب كرة قدم صغير، إذا احتاج إلى أي تدريب إضافي بعيدًا عن ملعب التدريب.

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وفي المقابل، تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة منشورات تتحدث عن امتلاك ميسي، عقارا فريدا من من نوعه، في الأرجنتين وهو منزل مُصمم من قبل المهندس الإسباني لويس جاريدو على شكل كرة قدم.

لكن، وبحسب خدمة التحقق من الأخبار الزائفة من “فرانس برس” فإن ما تشاركه تلك الصفحات خطأ والصور عبارة عن مجرّد تصاميم أنشأها المهندس المعماري جاريدو ضمن مشروع بحثي يهدف لإعداد تصاميم منازل صديقة للبيئة تكون مناسبة لشخصيات مؤثرة حول العالم.

حيث أنه وفي حوار مصوّر أجراه موقع متخصص في مجال العقار مع المهندس الإسباني لويس دي جاريدو، تحدث فيه عن خصائص المنزل الذي صممه.

منزل ميسي الصديق للبيئة

وقال الموقع الذي نشر الحوار سنة 2013، أن الأمر يتعلق بمشروع بحثي يدعى 33 BIP VIP ويهدف إلى إنشاء 33 مشروع منزل إيكولوجي لثلاث وثلاثين شخصية مؤثرة حول العالم، من ضمنهم اللاعب ليونيل ميسي.

وبالفعل، يحيل البحث باستعمال عبارة 33 BIP VIP إلى نبذة مفصّلة عن المشروع منشورة على الموقع الخاص بالمهندس المعماري.

وفي تفاصيل هذا المشروع، يمكن العثور على أسماء 33 شخصية مشهورة مثل باراك أوباما و أنغيلا ميركل إضافة لميسي كشخصيات ستقدم لها تصاميم منازل خضراء هدية في أعياد ميلادهم.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد أرسل دي غاريدو التصميم لليونيل ميسي في مقر نادي برشلونة شهر يوليو من سنة 2013 لكنه لم يحصل منه على أيّ ردّ.