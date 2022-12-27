طبيب يحذر.. علامة غريبة تظهر في القدمين تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

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وطن– يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وقد لا يدرك كثير من الناس أنهم يعانون من هذه الحالة، لأنها يمكن أن تظل بلا أعراض. ومع ذلك، في حالات أخرى، يمكن أن تظهر العلامات نفسها بطرق”غير عادية”.

ارتفاع نسبة الكوليسترول

وينجم عن تلك ظهور مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم، وإذا تُركت دون علاج يمكن أن تسبب انسدادًا في الأوعية الدموية. وعادة ما يحدث ذلك بسبب عادات نمط الحياة، مثل الإكثار من تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف. ويمكن أن يكون للأمر كذلك علاقة بالتاريخ المرضي في بعض العائلات.

وكما هو الحال مع أي حالة طبية، كلما لاحظت الأعراض مبكرًا، كلما تمكنت من طلب العلاج بشكل أسرع.

برودة القدمين

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور جوزيف أمباني، مع صحيفة “إكسبريس” البريطانية وكشف عن علامة تظهر في القدمين، قد تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ويقول الدكتور إن الشعور ببرودة شديدة في القدمين يدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

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كما شارك علامات أخرى تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم يجب الإنتباه لها.

عدم انتظام ضربات القلب

يقول الدكتور أمباني: “عند إجراء الفحوصات، قد يفتقر الشخص المصاب بهذه الحالة إلى النبض في الأطراف وفي القدمين أو في اليدين.



البلازما الصفراء

كما أشار الدكتور إلى أن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يسبب البلازما الصفراء، وهي طبقات دهنية صفراء صغيرة تظهر عادة في الجزء العلوي والداخلي لجفن العين. ويؤثر هذا في الغالب على الجفون العلوية ومنطقة العين القريبة من الأنف.

وأضاف:”إذا تُركت دون علاج، يمكن أن تؤثر سلبًا على الرؤية أو تسبب العمى في أسوأ الحالات.”

والطريقة الوحيدة لتشخيص مستويات الكوليسترول بشكل صحيح هي إجراء فحص الدم من قبل الطبيب. وكما يعتبر المستوى الصحي لمستويات الكوليسترول الكلي في الدم خمسة مليمول أو أقل لكل لتر.