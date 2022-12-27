الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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طبيب يحذر.. علامة غريبة تظهر في القدمين تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

الشعور ببرودة شديدة في القدمين يدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

كتب ايمان الباجي
طبيب يحذر.. علامة غريبة تظهر في القدمين تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم watanserb.com
علامة تظهر في القدمين تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
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وطن– يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وقد لا يدرك كثير من الناس أنهم يعانون من هذه الحالة، لأنها يمكن أن تظل بلا أعراض. ومع ذلك، في حالات أخرى، يمكن أن تظهر العلامات نفسها بطرق”غير عادية”.

ارتفاع نسبة الكوليسترول 

وينجم عن تلك ظهور مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم، وإذا تُركت دون علاج يمكن أن تسبب انسدادًا في الأوعية الدموية. وعادة ما يحدث ذلك بسبب عادات نمط الحياة، مثل الإكثار من تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف. ويمكن أن يكون للأمر كذلك علاقة بالتاريخ المرضي في بعض العائلات.

وكما هو الحال مع أي حالة طبية، كلما لاحظت الأعراض مبكرًا، كلما تمكنت من طلب العلاج بشكل أسرع.

برودة القدمين

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور جوزيف أمباني، مع صحيفة “إكسبريس” البريطانية وكشف عن علامة تظهر في القدمين، قد تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

برودة القدمين مؤشر على ارتفاع الكوليسترول

ويقول الدكتور إن الشعور ببرودة شديدة في القدمين يدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

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كما شارك علامات أخرى تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم يجب الإنتباه لها.

عدم انتظام ضربات القلب

يقول الدكتور أمباني: “عند إجراء الفحوصات، قد يفتقر الشخص المصاب بهذه الحالة إلى النبض في الأطراف وفي القدمين أو في اليدين.

البلازما الصفراء

كما أشار الدكتور إلى أن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يسبب البلازما الصفراء، وهي طبقات دهنية صفراء صغيرة تظهر عادة في الجزء العلوي والداخلي لجفن العين. ويؤثر هذا في الغالب على الجفون العلوية ومنطقة العين القريبة من الأنف.

الطريقة الوحيدة لقياس مستويات الكوليسترول في الدم هي إجراء فحص الدم

وأضاف:”إذا تُركت دون علاج، يمكن أن تؤثر سلبًا على الرؤية أو تسبب العمى في أسوأ الحالات.”

والطريقة الوحيدة لتشخيص مستويات الكوليسترول بشكل صحيح هي إجراء فحص الدم من قبل الطبيب. وكما يعتبر المستوى الصحي لمستويات الكوليسترول الكلي في الدم خمسة مليمول أو أقل لكل لتر.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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