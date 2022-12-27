الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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الهدهد

بعد فضيحة أرجل الفراخ.. الحكومة المصرية تروج للفول النابت

كتب شيراز ماضي
تناول الفول النابت watanserb.com
الحكومة المصرية تدعو المواطنين لتناول الفول النابت
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وطن – في رسائل يبدو أنها تعكس شعار المرحلة في مصر التي تعنون باسم “التقشف”، روجت السلطات إلى تناول الفول النابت بعدما أثارت جدلا عاصفا بالدعوة إلى تناول أرجل الدجاج.

ففي الوقت الذي يعتصر فيه الكم الأغلب من المصريين بين أنياب أزمة اقتصادية طاحنة، دعا المعهد القومي للتغذية (حكومي)، المصريين لتناول الفول النابت.

وقال المعهد، عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، إن هذه الوجبة لها العديد من الفوائد الصحية، حيث أنها تمد الجسم بالطاقة لاحتوائها على البروتين.

وأضاف: “الفول النابت يعتبر من بين أصح وألذ الوجبات التي يمكن تحضيرها، ويساعد وجود البروتين والمعادن في الفول على تقوية جهاز المناعة في الجسم”.

وأوضح المعهد أن شوربة الفول النابت تعتبر وجبة مثالية للحصول على بروتين نباتى قليل الدهون وسهل الهضم، كما تحتوى على الحديد.

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ونصح بإضافة عصير الليمون إلى شوربة الفول النابت لما يؤديه من امتصاص الحديد، كما يحتوي الفول النابت على الألياف الطبيعية الصحية التى تنظم مستوى السكر والدهون بالدم، وتساعد على الشعور بالشبع.

وأكد المعهد أن أكلة “الفول النابت” اقتصادية وموفرة بحيث لا تحتاج مكوّنات مكلفةً، لذا فهي مناسبةٌ لذوي الدخل المحدود.

يأتي ذلك بعدما كان قد روج المعهد لتناول “رجول الفراخ” التي يعتبر سعرها أرخص من الدجاج، في دعوة أثارت عاصفة جدل لم تهدأ حتى الآن.

وقال المعهد، إن أرجل الدجاج من المصادر غير المكلفة، ووجبة غنية بالبروتين تحتوي على سعرات حرارية بصورة معتدلة، فعند إزالة الجلد توفر رجل الدجاجة 106 سعرات حراري في حين أن الفخذة بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعرا حراريا.

التموين تصف أرجل الدجاج بالطبق الثمين

في السياق، قال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أرجل الدجاج من الأطباق الثمينة التي تصدّرها مصر إلى الصين عبر أكثر من 8 شركات.

الحكومة المصرية تصف أرجل الدجاج بالطبق الثمين ترويجا له

اللافت أنه بعد هذه الدعوة الحكومية، أفاد اتحاد منتجي الدواجن بارتفاع سعر أرجل الدجاج بنسبة 100% خلال الساعات الماضية، لتصل إلى 20 جنيها للكيلو.

أزمة اقتصادية حادة وارتفاع أسعار طاحن

ترويج الحكومة المصرية لسلع رخيصة بما في ذلك المأكولات ليتناولها المصريون، يأتي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تلقي بظلالها على أسعار المواد والسلع الغذائية واللحوم بأنواعها.

وبدأ الإعلام المحلي في دعوة المواطنين لتغيير عاداتهم الغذائية رغم بساطتها لتوفير أكبر قدر ممكن من المصروفات اليومية والشهرية.

وتسببت أزمة شح الدولار في تكدس البضائع في الموانئ المصرية من بينها الأعلاف الخاصة بالمواشي والدواجن وسط دعوات لإنقاذ صناعة الدواجن التي تحقق فيها مصر اكتفاء ذاتيا ويتجاوز حجمها عشرات المليارات من الجنيهات وتشكل مصدرا رخيصا للبروتين.

الإفراج عن بضائع من الموانئ

إلا أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلن الإفراج عن بضائع خلال ديسمبر بما يقمته خمسة مليارات دولار، وأوضح أن المتبقي في حدود 10 مليارات دولار.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعلن الإفراج عن البضائع المتكدسة في موانئ مصر

وأوضح وهو يقف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات صناعية جديدة، أن البضائع المطلوب الإفراج عنها لتأمين احتياجات الأشهر الأربعة المقبلة تبلغ 4 مليارات دولار.

شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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