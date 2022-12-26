الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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الهدهد

تصعيد غير مسبوق.. البحرين تسحب جنسيات القبائل ذات الأصول القطرية!

السلطات البحرينية طالبت القبائل باللجوء إلى قطر

كتب سالم حنفي
القبائل القطرية في البحرين watanserb.com
البحرين تسحب جنسيات القبائل ذات الأصول القطرية
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وطن – كشف القطري مبارك الخيارين معلومات صادمة تفيد بقيام مملكة البحرين بسحب جوازت جميع المواطنين من القبائل ذات الأصول القطرية.

وقال “الخيارين” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “معلومة اكيده 100٪ ان القبائل في البحرين من اصول قطرية سحبت جوازاتهم جميعا”.

وأوضح “الخيارين” أن السلطات البحرينية اقترحت على القبائل “اللجوء الى قطر بأي وسيلة”.

كما أكد على أن قطر ستقوم بحمايتهم من نظام حمد بن عيسى آل خليفة، وعلى استعداد لاستقبالهم في أرض أجدادهم.

صحيفة الأيام البحرينية تهاجم قطر

وجاء الكشف عن هذه المعلوماتـ، بعد ايام قليلة من مواصة صحيفة “الأيام” البحرينية الحكومية هجوما شديدا على قطر، وترويجها لمزاعم فضيحة في البرلمان الأوروبي.

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وفي تعليقها على ما أثير في قضية البرلمان الأوروبي، قالت الصحيفة في افتتاحيتها قبل أيام تحت عنوان “فتش عن قطر”: “ليس آخرها فضيحة الفساد التي تقف وراءها قطر في البرلمان الأوروبي، ولن تكون آخرها، فالنظام القطري تمرّس في اللعب بالمال السياسي في شراء الذمم والنفوس وتجيير المواقف وزعزعة الأمن والاستقرار في دول عدة، ولذلك نقول ليس آخرها فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي ولا تلطيخ سمعة الفيفا ولا.. ولا..، فعلى مدى سنوات تفجّرت هنا وهناك فضائح عدة كانت قطر تقف وراءها عن سبق إصرار وترصد!!”.

واوصلت الصحفة هجومها المفاجىء بالقول:”قطر حباها الله بنعمة وثروة إلا أن هذه الثروة والنعمة وقعت في أيادٍ شيطانية وقيادات مريضة نفسيًا مصابة بعقدة النقص، هذه القيادات التي سخّرت هذه الثروة في تغذية المنظمات والجماعات والجهات الإرهابية والمتطرفة والمغرضة والشخصيات المهزوزة والضعيفة والتي لا ضمير لها من أجل شراء الولاءات والذمم، وبالتالي تمرير المخططات الشيطانية لـ«نظام الحمدين» في المحافل الدولية وتبنّي المواقف التي تسعى إليها قطر”.

القبض على نائبة رئيس البرلمان الاوروبي بتهمة تلقي رشوة

وأوقفت السلطات البلجيكية، خمسة أشخاص بينهم إيفا كايلي، الأسبوع الماضي، في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل، في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية “كبيرة” من دولة خليجية، للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.

توقيف إيفا كايلي نائبة رئيس البرلمان الأوروبي بتهمة تلقي رشوات من دولة خليجية

وزعمت صحيفة “لوموند” الفرنسية، نقلاً عن مصدر قضائي، أنّ “قطر” هي الدولة الخليجية التي لها علاقة بالتهم المُوجّهة إلى نائب رئيس البرلمان الأوروبي اليونانية “إيفا كايلي” وأربعة أشخاص آخرين، كانت قد وُجّهت إليهم نفس التهم وسُجنوا، الأحد 11 ديسمبر الجاري، في بلجيكا على ضوء تحقيق في شبهات فساد.

قطر تنفي علاقتها في القضية

من جانبها، نفت قطر أنّ لها علاقة بهذه التهم والمزاعم بتورطها في هذه القضية، التي انتشرت بشكل فيروسي عبر وسائل الإعلام الدولية.

وصرّح مسؤول حكومي قطري لوكالة “فرانس برس” دون ذكر اسمه، السبت، أنّ “أي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر يمثل مغالطة خطيرة”.

وقال متحدث باسم الحكومة القطرية، وفق ما ذكرت الـ”بي بي سي“: “لسنا على علم بأي تفاصيل تتعلق بتحقيق. إن أي مزاعم بتصرّف مخالف من جانب دولة قطر هي مزاعم مضللة تماما”. مؤكّداً أنّ بلاده “تلتزم تماماً بالقوانين والقواعد الدولية”.

إيفا كايلي تنفي أي علاقة لها بالأموال التي عثرت عليها الشرطة

قال مصدر مقرب من التحقيق، إن “كايلي” المحتجزة بعد اعتقالها الأسبوع الماضي، لن تعرف إلا في 22 ديسمبر/كانون الأول، ما إذا كانت ستبقى وراء القضبان في أثناء التحقيق.

وقال محاميها ميكاليس ديميتراكوبولوس، الذيي يصر على أنها لا علاقة لها بأكوام النقود التي عثرت عليها الشرطة، إن كايلي طلبت مزيدًا من الوقت للتحضير لجلسة احتجازها، التي كان من المقرر عقدها في البداية يوم الأربعاء الماضي، بحسب ما نقلته “رويترز“.

المصدرلوموند + BBC + رويترز + الأيام البحرينية + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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