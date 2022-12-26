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حياتنا

بريتني سبيرز تكشف ثدييها بشكل كامل احتفالاً بعيد الميلاد (شاهد)

تحررت بريتني مؤخراً من فترة الوصاية من قبل والدها والتي استمرت 13 عامًا

كتب رفيف عبدالله
بريتني سبيرز تكشف ثدييها بشكل كامل احتفالاً بعيد الميلاد (شاهد) watanserb.com
بريتني سبيرز
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وطن– انتقلت بريتني سبيرز إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مقطع فيديو آخر وهي عارية الصدر.

تحت المجهر طوال حياتها

وقفت المغنية الشهيرة في الحمام وهي تحمل ثدييها وتحدق في الكاميرا بينما كان الماء يصب عليها.

يأتي هذا المنشور بعد أن أكد زوجها ، سام أصغري ، أنه يفضل أن تتجنب بريتني نشر صور عارية لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

عبر معجبو الفنانة الموسيقية عن قلقهم بشأن مكان وجودها مع استمرارها في نشر محتوى غريب
لم تكن بريتني ترتدي شيئًا وكان لديها مكياج أسود ملطخ حول عينيها وكعكة شعر فوضوية

وكتب “الشخص الوحيد في العالم الذي يتعرض للتنمر لنشره أشياء مثل هذه”.

وتابع: “”أنا شخصياً فضلت أنها لم تنشر هذا مطلقًا. ولكن من أنا للتحكم في شخص ما كان تحت المجهر وتم التحكم فيه طوال معظم حياتها.”

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قبلة في الطبيعة

انتقل سام أصغري ، زوج بريتني سبيرز الذي تزوجته قبل ستة أشهر ، إلى انستجرام يوم الأحد لمشاركة مقتطفات من أول عيد ميلاد لهما كزوجين.

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جلس الممثل البالغ من العمر 28 عامًا ونجمة البوب البالغة من العمر 41 عامًا تحت مشهد رائع للسماء حيث واجهوا بعضهم البعض في حالة تأمل وتبادلوا قبلة.

بريتني سبيرز
قام سام أصغري بنشر مقتطفات من مقتطفات من عيد الميلاد للزوجين
بريتني سبيرز
لحظة ثمينة: جلس الممثل ونجمة البوب تحت مشهد رائع من السماء

كتب سام تعليقاً: “نزهة قصيرة وقليل من التأمل في يوم عيد الميلاد [انطلق] بعيدًا”.

كانت هناك مساحات خضراء مورقة من حولهم حيث ارتدت صاحبة أغنية Baby One More Time قميصًا داكنًا بأكمام طويلة وليجن ضيق.

تركت بريتني شعرها الأشقر منسدلاً على ظهرها وفوق صدرها.

معلماً للتأمل

تحدث سام عن بريتني قائلاً “زوجتي أصبحت حقًا معلمًا للتأمل وأنا أحبه.”، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ثم تمنى كل خير لمتابعيه البالغ عددهم ثلاثة ملايين بعد أن ختم “عيد ميلاد سعيد لكم جميعًا”.

بريتني سبيرز
كتب سام “نزهة قصيرة وقليل من التأمل في يوم عيد الميلاد”

كان أصغري ، المعروف بأدواره في عروض مثل Black Monday و Doll Face ، يرتدي قميصًا أسود للدبابات معرياً ذراعيه القويتين.

تم تشذيب لحيته المميزة بدقة ودقة وارتدى هو وبريتني نظارة شمسية.

قلق حول مصير بريتني

سبيرز ، التي تحررت من فترة الوصاية التي استمرت 13 عامًا العام الماضي ، ابتسمت للكاميرا بعد معانقة زوجها.

حصل المنشور على أكثر من 83000 إعجاب في غضون ساعتين من نشره.

يأتي ذلك بعد أيام من عبّر معجبو الفنانة الموسيقية عن قلقهم بشأن مكان وجودها بينما تواصل نشر أشياء غريبة عبر حسابها في “انستجرام”.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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