منها قميص مارادونا..تعرف إلى أغلى قطع تم بيعها في مزادات علنية في 2022

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وطن– نشر موقع صحيفة “indiatimes” تقريرا استعرض من خلاله 9 أغلى قطع وأشياء تم بيعها في مزادات علنية خلال عام 2022.

لوحة “مارلين الزرقاء”

بيعت لوحة “Shot Sage Blue Marilyn” للفنان آندي وارهول مقابل 195 مليون دولار في مايو 2022 في مزاد نظمته دار “كريستيز” للمزادات في نيويورك، مما يجعلها الأعلى ثمناً على الإطلاق بين الأعمال الفنية العائدة إلى القرن العشرين المباعة في مزادات.

تُظهر الصورة التي رسمها الفنان عام 1964 وجه النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو بشعر أصفر لامع ووجه وردي وظل عين أزرق فاتح.

سيارة مرسيدس بنز 300 SLR Uhlenhaut Coupe كوبيه موديل 1955

أصبحت سيارة مرسيدس-بنز 300 SLR Uhlenhaut Coupé موديل 1955 أكثر السيارات قيمة في العالم عندما بيعت بسعر قياسي عالمي قدره 135 مليون يورو (143 مليون دولار) في مزاد خاص نظمته شركة المزاد العالمية “ار ام سوذبيز” في شتوتغارت بألمانيا.

سيارة فيراري 410 سبورت سبايدر

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كانت سيارة فيراري 410 سبورت سبايدر موديل 1955 التي بيعت بمبلغ 22 مليون دولار في مزاد السيارات الكلاسيكية RM Sotheby’s Monterey 2022 أغلى سيارة تم بيعها خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات 2022.

وقد أصبحت السيارة الخامسة عشر التي يتم بيعها بأكثر من 20 مليون دولار في مزاد علني.

قميص مارادونا

يعتبر هدف دييغو مارادونا، المعروف بـ”يد الله”، ضد إنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986، الهدف الأشهر في تاريخ كرة القدم.

بعد عرضه لبضع سنوات، تم بيع قميصه التاريخي في مزاد علني في عام 2022 بمبلغ 8.95 مليون دولار، محطماً جميع الأرقام القياسية الخاصة ببيع مقتنيات رياضية.

بطاقة بوكيمون

بيعت أغلى بطاقة “بوكيمون” نادرة بمبلغ خيالي وصل 5.2 مليون دولار في أغسطس من هذا العام.

سترة باز ألدرين

بيعت السترة التي ارتداها ​رائد الفضاء​ الأميركي باز ألدرين في رحلته إلى القمر ضمن مهمة “أبولو 11​” في يوليو 1969، لقاء 2,7 مليون دولار في مزاد أقيم في نيويورك وفق ما أعلنت دار “سوذبيز” للمزادات.



ساعة أدولف هتلر



في مزاد أكثر إثارة للجدل في دار مزادات في ولاية ماريلاند، بيعت ساعة يُعتقد أنها تعود للزعيم النازي أدولف هتلر مقابل 1.1 مليون دولار، في دار ألكسندر للمزادات التاريخية، بولاية مريلاند الأمريكية.



ويظهر على الساعة نقش الحرفين الأولين من اسم وكنية أدولف هتلر بالإضافة إلى الصليب المعقوف.

بطاقة بيسبول تحمل وجه مارك زوكربيرج

بيعت بطاقة بيسبول تحمل وجه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، وتوقيعه بمبلغ يزيد عن 100 ألف دولار في مزاد استضافته دار كوميك كونكت.

حقيبة هيرميس بيركن

بيعت حقيبة هيرمس بيركن” Hermes Birkin بسعر قياسي بلغ نحو 96 ألف دولار، في مزاد علني نظم في هونغ كونغ.