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بصور مثيرة .. ملكة جمال كرواتيا التي أشعلت مونديال قطر تحتفل بالكريسماس!

نشرت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا سابقاً صوراً، وهي تحتفل أمام شجرة الكريسماس، بالعيد، وكعادتها ظهرت بملابس جريئة للغاية!

كتب شيراز ماضي
إيفانا نول تحتفل بالكريسماس watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول
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وطن – احتفلت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، بعد الكريمساس، وشاركت جمهورها ومتابعيها، مجموعة من الصور توثّق الاحتفال بالمناسبة.

ونشرت إيفانا نول، صوراً على حسابها الرسميّ في انستغرام، بدت فيها وهي تحتفل أمام شجرة الكريسماس، بالعيد، وكعادتها ظهرت بملابس جريئة للغاية.

ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول
ملكة جـمال كرواتيا إيفانا نول

واستعرضت “نول” الهدايا التي وصلتها بمناسبة عيد الكريسماس.

إيفانا نول تستعرض هدايا الكريسماس
إيفانا نول تستعرض هدايا الكريسماس

وتمنّت ملكة جمال كرواتيا السابقة، لجمهورها عيد ميلاد مجيد، ووجهت لهم سؤالاً عن ماذا وجدوا من هدايا تحت شجرة الميلاد.

ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول
إيفانا تبدو سعيدة خلال احتفالها بالكريسماس

بروز ملكة جمال كرواتيا في بطولة كأس العالم بقطر 

ولمع اسم إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها دول قطر، بسبب الجرأة غير المسبوقة التي ظهرت بها خلال حضورها مباريات منتخب بلادها في ملاعب المونديال .

ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول
إيفانا نول

ولم تتوقف ملكة جمـال كرواتـيا السابقة، عن استفزازها “الفاضح” للقطريين والعرب المتواجدين في الدوحة لحضور المونديال، فأخذت تستعرض جسمها ومفاتنها، بملابس مثيرة على كورنيش الدوحة تارةً، وتارةً أخرى على شواطئ قطر.

إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا عام 2018
إيفانا نول في كأس العالم بقطر

ماذا نعرف عن المشجعة الكرواتية المثيرة للجدل إيفانا نول؟

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تبين المعلومات المنشورة عن “إيفانا” أنّها عارضة أزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة للعام 2018.

ولدت في ألمانيا من أب وأم كرواتيين في 17 أيلول/سبتمبر 1995.

كما انتقلت في عمر السابعة الى موطنها الأم كرواتيا واستقرّت في مدينة زغرب.

في آذار 2013 نالت شهرة من خلال عملها كراقصة شرقية وغربية.

وبعد ثلاث سنوات وصلت للتصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمـال كرواتيا، وفي العام 2018 حصدت لقب ملكة جمال كرواتـيا.

ملكة جمال كرواتيا ايفانا نول
ملكة جمال كرواتيا ايفانا نول

بينما لمع اسم ايفانا في بطولة كأس العالم “مونديال روسيا 2018” خلال مشاركتها في حضور مباريات بلادها مرتدية ملابس مُلفتة، أثارت الجدل آنذاك وتعّرضت للعديد من الانتقادات.

وفي الوقت نفسه إكتسبت جمهوراً إضافياً من مشجعي كرة القدم، بعدما كان جمهورها المتفاعل معها عبر المنصات التواصلية من متابعي الأزياء والموضة والماكياج وملكات الجمال في العالم.

وبسبب الجرأة الزائدة التي أطّلت بها إيفانا خلال المونديال، ازداد عدد متابعيها على تطبيق انستغرام بشكلٍ قياسي، لتتجاوز أكثر من ثلاثة ملايين و600 ألف متابع خلال ايام البطولة فقط.

المصدروطن - انستجرام
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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