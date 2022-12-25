التهاب الحلق..وصفات منزلية لعلاج هذا المرض في الشتاء

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وطن– نشر موقع “onlymyhealth” تقريرا استعرض من خلاله وصفات منزلية تساعد في تخفيف التهاب الحلق، والذي يعد من الأمراض الشائعة خصوصًا في فصل الشتاء.

الغرغرة بالماء والملح

الغرغرة أسهل علاج وأكثرها فاعلية لالتهاب الحلق. هذا شيء يمكنك القيام به في أي وقت من اليوم.

يُنصح بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء وخلطه حيدًا والغرغرة به للمساعدة في تخفيف ألم الحلق.

العسل

العسل علاج طبيعي رائع حيث أنه يغلف الحلق ويريحه بسرعة من الحكة والألم.

كما أنه يقلل من الالتهاب وبه خصائص مضادة للجراثيم التي تمنع تهيج الجلد.

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استهلك العسل مرتين يوميًا لتقليل تهيج الحلق. وإذا كنت تعاني من السعال، اخلط الزنجبيل مع العسل، سيوفر ذلك راحة فورية وسيخلصك من السعال والتهاب الحلق.

شاي البابونج

يمكن أن يقلل شاي البابونج من التوتر ويحسن الحالة المزاجية ويخفف من أعراض نزلات البرد.

تمتلك أزهار البابونج خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد على تهدئة الألم والتهيج في الحلق. كما يساعد تناول شاي البابونج مرتين يوميًا في تقليل التهاب الحلق. إذا وجدت صعوبة في النوم بسبب التهاب الحلق، فتناول كوبًا من شاي البابونج للحصول على الراحة والنوم العميق. يمكنك إضافة العسل لجعله أفضل مشروب مهدئ للحلق.

الماء الدافئ مع الليمون

لا يعرف معظم الناس أن الليمون مفيد لعلاج التهاب الحلق إذا تم تناوله بشكل صحيح. يحتوي الليمون على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية المناعة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا بطبيعته مما يساعد على القضاء على البكتيريا والفيروسات من الفم لتقليل أعراض التهاب الحلق.

مرق العظام

يحتوي مرق العظام على عدد من المعادن المهمة، مثل الكالسيوم الفوسفور والمغنيسيوم والزنك والتي ثبت فعاليتها في تخفيف العدوى.

يحدث التهاب الحلق بشكل رئيسي بسبب الالتهابات، وبالتالي قد يكون من المفيد تناول مرق العظام.