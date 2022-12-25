الأحد, ديسمبر 25, 2022
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اقتصاد

التاكسي المائي الذي دشنته قطر في المونديال.. ما مصيره؟

كتب خالد السعدي
التاكسي المائي watanserb.com
التاكسي المائي.. وسيلة نقل فريدة خلال فعاليات مونديال 2022
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وطن – مثّل التاكسي المائي، وسيلة نقل فريدة خلال فعاليات مونديال 2022، وبعد انتهاء البطولة سيكون ضمن خيارات النقل المستقبلية في دولة قطر بواقع ثماني محطات.

صحيفة “الوطن” القطرية، قالت إن محطات التاكسي المائي ستربط الوكرة بالخور مروراً بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة والخليج الغربي واللؤلؤة ولوسيل.

مشروع التاكسي المائي في قطر يستهدف تنشيط قطاع السياحة، وبخاصةً سياحة الشواطئ عبر تنظيم رحلات بحرية للأشخاص من شواطئ المدن الشمالية إلى الجنوب والعكس.

التاكسي المائي عامل جذب

ويعتبر التاكسي المائي والأنشطة المائية في قطر من أهم العوامل التي تجذب السياح والمستثمرين من جميع أنحاء العالم لزيارة أفضل المدن المتعددة الاستخدامات في دولة قطر.

وجاءت فكرة التاكسي المائي جاءت للتنقل إلى الملاعب المستضيفة للمباريات خلال بطولة كأس العالم التي اختتمت في قطر الأحد 18 ديسمبر الجاري؛ للتغلب على حالة الازدحام بالشوارع.

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وربط التاكسي المائي بين 6 ملاعب مختلفة عبر طريق بحري تم إعداده خصيصاً لنقل جماهير البطولة، كوسيلة نقل مختلفة وفريدة من نوعها في بطولات كأس العالم.

وخصصت قطر، أماكن مخصصة للتاكسي المائي لمنح الفرصة أمام الجماهير للركوب حتى الوصول إلى الملاعب ثم العودة مرة أخرى بعيداً عن الازدحام المروري.

أعلى عائد في تاريخ قطر

وحقق مونديال قطر، أعلى عائد مالي في تاريخها، إذ بلغت العوائد المالية حوالي 17 مليار دولار، فيما وصلت إيرادات “فيفا” إلى 7.5 مليارات دولار على مدار السنوات الأربع الماضية، علما بأن إجمالي ميزانية “فيفا” للبطولة بلغت 1.7 مليار.

وخلال السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن تكون استضافة قطر للبطولة سببا في استقطاب حوالي 40 مليون سائح، خاصة أنها استقبلت 1.2 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم لمتابعة مباريات البطولة بمشاركة 32 منتخبا، وفقا للجنة المنظمة.

وكانت قطر قد أنفقت في سبيل تجهيز الملاعب والبنية التحتية والسياحية اللازمة لاستضافة البطولة، حوالي 200 مليار دولار، وهذا الإنفاق سينعكس إيجابا على مستقبلها كوجهة سياحية رائدة في إطار استراتيجية تنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن النفط والغاز الطبيعي.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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