الأحد, ديسمبر 25, 2022
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رياضة

أحد اللصوص ترك رسالة له .. تعرض منزل المدرب البرازيلي تيتي للسرقة

أحد اللصوص عاتبه برسالته على خروج البرازيل من مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
منزل المدرب البرازيلي تيتي watanserb.com
مدرب منتخب البرازيل السابق تيتي
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وطن- تعرض منزل مدرب منتخب البرازيل السابق تيتي 61 عاماً، للسرقة من قبل لصوص مجهولين، السبت، عقب خروجه من مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وأفادت صحيفة (غلوبو) البرازيلية، بأن منزل المدرب البرازيلي تيتي تعرض للسرقة على يد عصابة برازيلية، عند الساعة السادسة صباحاً، السبت، عقب فشله في تحقيق لقب مونديال كأس العالم 2022.

تعرض منزل المدرب البرازيلي تيتي للسرقة

وبينت الصحيفة البرازيلية، بأن سرقة منزل المدرب تيتي، حدثت خلال مغادرته مدينة ريو دي جانيرو، كما وعللت بأن الهدف من سرقة المنزل هو معاقبة المدرب البرازيلي على خلفية خروج منتخب البرازيل من كأس العالم 2022 قطر.

وكان المدرب البرازيلي تيتي، قد أعلن استقالته من منصب تدريب منتخب البرازيل (السيليساو). بعد إقصائه أمام كرواتيا صاحب الميدالية البرونزية (المركز الثالث)، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

أحد اللصوص ترك رسالة إلى المدرب تيتي

وتابعت الصحيفة، ” أحد اللصوص الذي سرقوا منزل المدرب البرازيلي تيتي، ترك رسالة للأخير، أبلغه فيها بأنه جعل الشعب البرازيلي حزيناً. بسبب خروج المنتخب من دور الربع النهائي في مونديال كأس العالم 2022 قطر”.

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كما وتولي المدرب البرازيلي تيتي، تدريب منتخب السيليساو في عام 2016، بعد مسيرته حافلة مع أندية الدوري البرازيلي الممتاز لكرة القدم، في 81 مباراة بكافة البطولات الدولية والودية المختلفة، حقق من خلالها الفوز في 61 مباراة. وتعادل في 13 مباراة، وتلقى الخسارة في 7 مباريات.

ونجح البرازيلي تيتي في تتويج منتخب بلاده البرازيل (السيليساو)، بلقب كأس كوبا أمريكا عام 2019.

ورغم خروج البرازيل من مونديال كأس العالم 2022 قطر، إلا أن المنتخب ما يزال يتربع على عشر تصنيف المنتخبات الدولية، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

المصدروطن + غلوبو + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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