أحد اللصوص ترك رسالة له .. تعرض منزل المدرب البرازيلي تيتي للسرقة

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وطن- تعرض منزل مدرب منتخب البرازيل السابق تيتي 61 عاماً، للسرقة من قبل لصوص مجهولين، السبت، عقب خروجه من مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وأفادت صحيفة (غلوبو) البرازيلية، بأن منزل المدرب البرازيلي تيتي تعرض للسرقة على يد عصابة برازيلية، عند الساعة السادسة صباحاً، السبت، عقب فشله في تحقيق لقب مونديال كأس العالم 2022.

تعرض منزل المدرب البرازيلي تيتي للسرقة

وبينت الصحيفة البرازيلية، بأن سرقة منزل المدرب تيتي، حدثت خلال مغادرته مدينة ريو دي جانيرو، كما وعللت بأن الهدف من سرقة المنزل هو معاقبة المدرب البرازيلي على خلفية خروج منتخب البرازيل من كأس العالم 2022 قطر.

O globo || تعرض تيتي اليوم للسرقه في شاطئ " بارا دا تيجوكا " اللص قام بشد اذن تيتي عقاباً على خروجه من كأس العالم . pic.twitter.com/Sapts8evQR — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) December 24, 2022

وكان المدرب البرازيلي تيتي، قد أعلن استقالته من منصب تدريب منتخب البرازيل (السيليساو). بعد إقصائه أمام كرواتيا صاحب الميدالية البرونزية (المركز الثالث)، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

أحد اللصوص ترك رسالة إلى المدرب تيتي

وتابعت الصحيفة، ” أحد اللصوص الذي سرقوا منزل المدرب البرازيلي تيتي، ترك رسالة للأخير، أبلغه فيها بأنه جعل الشعب البرازيلي حزيناً. بسبب خروج المنتخب من دور الربع النهائي في مونديال كأس العالم 2022 قطر”.

وكالات :

لص برازيلي يسطو على منزل مدرب المنتخب البرازيلي تيتي ويشد أذن المدرب ويشتمه كعقاب على خروج منتخب البرازيل من مونديال قطر ٢٠٢٢ pic.twitter.com/5BCRllzBfl — خالد جاسم (@khalidjassem74) December 24, 2022

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كما وتولي المدرب البرازيلي تيتي، تدريب منتخب السيليساو في عام 2016، بعد مسيرته حافلة مع أندية الدوري البرازيلي الممتاز لكرة القدم، في 81 مباراة بكافة البطولات الدولية والودية المختلفة، حقق من خلالها الفوز في 61 مباراة. وتعادل في 13 مباراة، وتلقى الخسارة في 7 مباريات.

🔴 مدرب المنتخي البرازيلي يتعرّض للسرقة في مدينو بارّة في البرازيل على الساعة 6 صباحا 🔴 اللص عاقب تيتي بشدّ أذنه بسبب خسارة المونديال حسب موقع 'O'globo' البرازيلي pic.twitter.com/THtfo2utZW — El Hayat TV (@elhayatonline) December 24, 2022

ونجح البرازيلي تيتي في تتويج منتخب بلاده البرازيل (السيليساو)، بلقب كأس كوبا أمريكا عام 2019.

حسب صحيفة "أوغلوبو 🇧🇷" : تعرض #تيتي مدرب المنتخب #البرازيلي 🇧🇷 اليوم للسرقة في شاطئ " بارا دا تيجوكا " اللص قام بشد اذن تيتي عقاباً على خروجه من كأس العالم pic.twitter.com/ignJCEKLJD — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) December 24, 2022

ورغم خروج البرازيل من مونديال كأس العالم 2022 قطر، إلا أن المنتخب ما يزال يتربع على عشر تصنيف المنتخبات الدولية، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).