السبت, ديسمبر 24, 2022
الرئيسيةالهدهدناصر آل خليفة يستفز البحرينيين بمائدة ملكية عامرة في الصحراء (شاهد)
الهدهد

ناصر آل خليفة يستفز البحرينيين بمائدة ملكية عامرة في الصحراء (شاهد)

نشر ناصر ابن ملك البحرين حمد بن عيسى صورة لمائدة فخمة أقامها أثناء رحلة مقناص

كتب باسل النجار
ناصر آل خليفة watanserb.com
ناصر آل خليفة
- Advertisement -

وطن- نشر ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين، صورة تسببت بهجوم كبير ضده وانتقادات وأظهرت مائدة ملكية ووليمة فخمة أقامها في الصحراء أثناء رحلة “مقناص” ـ صيد ـ .

مائدة نجل ملك البحرين تثير الجدل

الصورة التي نشرها نجل الملك البحريني حمد بن عيسى، أظهرت مائدة طويلة فخمة حوت أصنافا من اللحوم والطعام الفاخر، فيما يعاني العديد من البحرينيين من الفقر وسوء الأوضاع المعيشية.

ولفت المعلقين على الصورة إلى أن هذه المائدة ليست في القصر الملكي، ولكنها خارج الديار خلال رحلة “مقناص”، مستنكرين هذا البذخ وإهدار أموال البحرينيين على حياة الترف التي يحياها ابن الملك.

وتساءل الناشط البحريني البارز يوسف الجمري:”لماذا يتباهى ناصر آل خليفة نجل ملك البحرين بالمائدة، فيما المواطنون يصارعون من أجل لقمة العيش في ظل الضرائب وارتفاع الاسعار.”

وكتب مغرد آخر:”مائدة ملكية عامرة بما لذ وطاب من أطايب الطعام، صاحبها ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين.”

- Advertisement -

وتابع مستنكرا هذا المشهد المستفز للطبقات الفقيرة في الدولة:”المائدة ليست في القص الملكي في المنامة، ولكنها في”المقناص” خارج الديار!”

موضحا أن هذا “يحدث هذا بينما في البحرين فقراء لا يجدون ما يسد رمقهم
مع ضعف الرواتب والغلاء وزيادة الأعباء المعيشية.”

وقال أحد النشطاء:”طارت فلوس الشعب المغلوب على أمره.. والله مدري شلون البحرينيين صابرين عليهم؟!.. القوة القوة لا بارك الله بالضعف.”

فيما دون مغرد لم يرق له هذا المشهد:”الله يساعد شعب البحرين وإن شاء ترحل هاي الشلة القذرة من على صدر هذا الشعب المسكين.”

أزمات طاحنة في البحرين

ويأتي تباهي ابن ملك البحرين بحياة الترف التي يحياها في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة، وبدأ العديد من المواطنين يشكون تدني أوضاعهم المعيشية.

وكان الحساب الختامي الموحد للبحرين للسنة المنتهية 2021، قد كشف أن الدين العام (مجموع القروض الداخلية والخارجية) قد تجاوز 16.863 مليار دينار بحريني.

موقع استخباري: عراب التطبيع ناصر آل خليفة يستحوذ على مراكز النفوذ في البحرين!

وهو ما يعني أن الحكومة البحرينية قد كسرت سقف الاقتراض الرسمي الذي حددته بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بألا يتجاوز سقف الدين العام مبلغ 15 مليار دينار.

وهو يعني بوضوح أكبر أنّ الحكومة فشلت في إدارة الدين العام وفشلت في إدارة خطة ترشيد الإنفاق والتقشف التي وضعتها.

وهذه ـ بحسب المحللين ـ ليست أول مرة تتجاوز الحكومة الدين العام، بل إن الحقيقة التي لم تعلنها إن الدين العام تم تجاوزه منذ فترة طويلة ولكن عبر خطة مواربة.

ويرجع هذا الخلل والتدهور المالي الكبير في البحرين بالأساس، بسبب الهدر المالي، والذي يأتي ومن أهم أشكاله الفساد والسرقات.

فهناك بحسب مصادر اقتصادية بحرينية تحدثت لوسائل إعلام معارضة، أموال لا أحد يُعرف لماذا تم اقتراضها ولا أين ذهبت.

ويقول المصدر إن وضع الفساد وصل في البحرين إلى تحويل الأموال بشكل مباشر لصناديق مالية خاصة، تعود في نهاية المطاف لعلية القوم في العائلة الحاكمة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بحريني يتسبب بفضيحة لسياسي بريطاني مقرب من ملك البحرين (فيديو)

الهدهد

جريمة قتل “أخوية” تهز البحرين

الهدهد

إنشاء أول جمعية للمثليين في البحرين برئاسة مستشار الملك.. قصة الخبر الذي أثار ضجة

الهدهد

شاهد فرحة الرئيس الإسرائيلي وزوجته بسماع نشيد الاحتلال في البحرين

الهدهد

لماذا لم يحضر ملك البحرين افتتاح مونديال قطر؟.. “بلومبيرغ” تجيب

الهدهد

ابنة ملك البحرين تغدق على كلبها بالذهب وتثير موجة غضب ضدها (شاهد)

الهدهد

مسؤول بحريني يثير سخرية واسعة بسبب طريقة أدائه اليمين الدستورية!(شاهد)

الهدهد

البحرين.. وافد مصري يسحل مؤذن مسجد أثناء الصلاة (فيديو)

الهدهد

البحرين تحاكم المعتقل عبدالهادي الخواجة بتهمة إهانة إسرائيل داخل السجن!

الهدهد

هل يتسبب عادل العسومي بأزمة دبلوماسية جديدة بين قطر والبحرين؟

الهدهد

استجابة لوصية السلطان.. طيران السلام العُماني ينسحب من معرض بحريني تطبيعي

تقارير

“MEE”: مونديال قطر فرصة اقتصادية ضائعة للبحرين .. وتوجيه بتخفيف حدّة التغطية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأمير هاري.. هل هذه العجوز المثيرة هي التي أفقدته عذريته؟ (شاهد)

مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى بعد نهاية كأس العالم 2022

ماذا تفعل خلال النهار لمساعدة طفلك على النوم ليلاً؟

صحيفة فرنسية تفتح ملف اختفاء للا سلمى من جديد.. الأميرة المفقودة “لغز” يثير القلق!

الاتحاد الفرنسي يحسم أمر تولي زيدان تدريب منتخب فرنسا

كاظم الساهر يرفض حضور “خليجي 25” بسبب صور سليماني والمهندس.. ما هي الحقيقة؟

صورة مؤثرة لـ بيليه من داخل المستشفى وابنته تعلق: مستمر في القتال(شاهد)

الأردنية نادية صوالحة تتعرى وتظهر بملابس داخلية مثيرة كما عارضات الأزياء(شاهد)

لماذا تضع النساء المكياج قبل الولادة؟

مفاجأة حول سبب ابتعاد عبلة كامل عن الوسط الفني! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC