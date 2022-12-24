السبت, ديسمبر 24, 2022
الرئيسيةالهدهدلن تصدق كيف كان شكل رمسيس الثاني.. علماء يعيدون بناء وجهه (شاهد)
الهدهد

لن تصدق كيف كان شكل رمسيس الثاني.. علماء يعيدون بناء وجهه (شاهد)

الملك رمسيس الثاني أشهر فرعون في مصر القديمة وينتمي للأسرة التاسعة عشر

كتب خالد الأحمد
شكل رمسيس الثاني watanserb.com
شكل رمسيس الثاني
- Advertisement -

وطن- تمكن علماء من إعادة تصميم “الوجه الوسيم” لأشهر فرعون في مصر القديمة، الملك رمسيس الثاني، وذلك لأول مرة منذ 3200 عام عبر استخدام نموذج ثلاثي الأبعاد لجمجمته من أجل إعادة بناء ملامحه بطريقة علمية.

إعادة بناء وجه الملك رمسيس الثاني

وينتمي الملك رمسيس الثاني للأسرة التاسعة عشر في مصر القديمة، حيث امتد حكمه بين عامي 1279 و1212 قبل الميلاد.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن علماء من مصر وإنجلترا تعاونوا لالتقاط صورة افتراضية للملك رمسيس الثاني وقت وفاته، باستخدام نموذج ثلاثي الأبعاد لجمجمته لإعادة بناء ملامحه.

رمسيس الثاني
رمسيس الثاني

ثم عكسوا عملية الشيخوخة، وأعادوا عقارب الساعة إلى الوراء ليكشفوا عن وجهه في ذروة قواه. والنتيجة هي أول عملية “إعادة بناء علمية للوجه” للفرعون بناءً على فحص بالأشعة المقطعية لجمجمته الفعلية.

رمسيس الثاني
رمسيس الثاني

أول عملية من نوعها

واضاف التقرير الذي كتبه “ميشيل حافظ” أن هذه التجربة هي أول عملية “إعادة بناء علمية لوجه” الفرعون بناءً على فحص بالأشعة المقطعية لجمجمته الفعلية.

وتعود شهرة رمسيس الثاني ثالث ملوك الأسرة التاسعة عشر في مصر القديمة، إلى ميله للدعاية الذاتية. ويتم تذكره بشكل أساسي بسبب التماثيل الضخمة التي كلف فناني مصر بنحتها وبرنامجه الضخم للبناء.

رمسيس الثاني
رمسيس الثاني
- Advertisement -

وأطلق علماء المصريات في القرن التاسع عشر عليه لقب “رمسيس الكبير“، وكانت فترة حكمه من 1279 إلى 1213 قبل الميلاد بمثابة الذروة الأخيرة للقوة الإمبريالية لمصر.

وأضاف التقرير أن رمسيس الثاني اعتلى العرش باعتباره ثالث ملوك الأسرة التاسعة عشرة وهو في الخامسة والعشرين من عمره.

ويُعتقد أنه خلال فترة حكمه التي استمرت 67 عامًا ، بنى عددًا أكبر من المعابد وأنجب أطفالًا أكثر من أي فرعون آخر.

رمسيس الثاني كان وسيما جدًا

وقالت سحر سليم من جامعة القاهرة، التي ابتكرت نموذجًا ثلاثي الأبعاد للجمجمة لمعد التقرير إن النتيجة كشفت عن حاكم “وسيم جدًا”.

وأضافت: “مخيلتي لوجه رمسيس الثاني تأثرت بوجه موميائه. ومع ذلك فقد ساعدت عملية إعادة بناء الوجه على وضع وجه حي على المومياء.”

وتابعت “سليم” أن الوجه الذي أعيد بناؤه هو لشخص مصري وسيم للغاية له ملامح وجه مميزة ـ رمسيس الثاني ـ من حيث الأنف الواضح والفك القوي.”

وبدورها وصفت كارولين ويلكينسون، مديرة مختبر الوجه في جامعة ليفربول التي أعادت بناء محيا الفرعون ما تم عمله قائلة:” تم أخذ نموذج التصوير المقطعي وأبعاد الجمجمة وإدخالها بنظام الكمبيوتر لدينا.”

وأوضحت أنه “من خلال قاعدة بيانات لتشريح الوجه المصمم مسبقاً قمنا باستيرادها ثم تعديلها لتناسب الجمجمة.. لذلك نحن أساسًا نبني الوجه من سطح الجمجمة إلى سطح الوجه ومن خلال بنية العضلات، وطبقات الدهون، ثم أخيرًا طبقة الجلد.”

“لعنة الفراعنة وأصابع مبتورة وأحذية أديداس”.. ألغاز أغرب 6 مومياوات بالعالم حيرت العلماء (شاهد)

وهذا المشروع هو الثاني من نوعه الذي تشرف عليه سحر سليم، بعد إعادة بناء علمي لوجه الملك “توت عنخ آمون” أنجزه النحات الملكي كريستيان كوربيت. وبالنسبة لها تساعد هذه العملية في استعادة إنسانية المومياوات.

وقالت: إن وضع وجه على مومياء الملك سيجعله إنسانيًا ويخلق رابطة ، وكذلك يعيد إرثه وشجاعته لأن الملك رمسيس الثاني كان محاربًا عظيمًا حكم مصر.

من هو رمسيس الثاني؟

ورمسيس الثاني هو ثالث فراعنة الأسرة التاسعة عشر.

حكم مصر لمدة 66 سنة من 1279 ق.م. حتى 1212 ق.م. (أو 1290 ق.م. – 1224 ق.م.). صعد إلى سدة الحكم وهو في أوائل العشرينات من العمر.

ظُن من قبل أنه عاش حتى أصبح عمره 99 عاماً، إلا أنه على الأغلب توفي في أوائل تسعيناته.

المصدرصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

دجال ضرب مصريا حتى الموت لتخليصه من الجن:”كنت بأدب العفريت”

اقتصاد

العاصمة الإدارية لإرضاء غرور السيسي.. مصر تغرق في الديون وبوادر أزمة مع الصين

الهدهد

محمد صلاح ينقذ مستشفى سرطان من الإغلاق بمبلغ ضخم عجزت عن دفعه الحكومة!

الهدهد

بيع قناة السويس.. رئيس الهيئة يرد على المخاوف ويتحدث عن “وطنية السيسي”

الهدهد

شاشة تلفزيون بـ1.4 مليون جنيه تثير جنون المصريين وأول رد من الشركة (شاهد)

الهدهد

أحمد موسى في هجوم غير مسبوق على الحكومة والمسؤولين: “الناس مش لاقية تاكل” (شاهد)

الهدهد

فيديو محمد السلكاوي.. قارئ مصري شهير يستخف بالقرآن والإذاعة تتدخل

الهدهد

فاتورة تصدم المصريين.. سندوتشات فول وطعمية وبطاطس بـ44 جنيها (شاهد)

الهدهد

فيديو تبعية الأهرامات للإمارات يثير عاصفة غضب في مصر.. ماذا قال ضاحي خلفان؟

الهدهد

حقيقة بيع السيسي لقناة السويس لأجل سداد ديون مصر

الهدهد

إجهاض أجنة وإطعامها للكلاب.. تفاصيل جديدة لجريمة هزت مصر بطلها طبيب شهير

الهدهد

عضلات بيج رامي تلفت الأنظار واستعراض ناري أبهر الحضور (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الصحافة الإسبانية تسلط الضوء على العرض العماني لشراء “بشت” ميسي

طالبان تمنع النساء من العمل والتعليم في أفغانستان.. لماذا؟

دجال ضرب مصريا حتى الموت لتخليصه من الجن:”كنت بأدب العفريت”

الأرض تنشق وتبتلع شباب وفتيات أثناء وصلة رقص ساخنة.. فيديو مروع

نسخة أثرية من التوراة مكتوبة بالذهب.. كيف هُربت من سوريا؟ (شاهد)

الملكة نور بدون مكياج في أحدث ظهور مع الأمير محمد بن حمزة (شاهد)

مفاجأة.. ماذا سيحدث لملاعب قطر التي كلفت المليارات؟

فواتير الماء والكهرباء لقصور الأسرة الحاكمة في البحرين تثير جدلا

ناصر آل خليفة يستفز البحرينيين بمائدة ملكية عامرة في الصحراء (شاهد)

الأمير هاري.. هل هذه العجوز المثيرة هي التي أفقدته عذريته؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC