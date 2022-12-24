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صحيفة فرنسية تفتح ملف اختفاء للا سلمى من جديد.. الأميرة المفقودة “لغز” يثير القلق!

الصحيفة تساءلت قائلة: ماذا حدث للا سلمى منذ 2018 وانفصالها عن العاهل المغربي؟

كتب سالم حنفي
اختفاء للا سلمى watanserb.com
للا سلمى
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وطن– من جديد، عادت صحيفة ” public” الفرنسية لفتح ملف الأميرة سلمى بناني المعروفة باسم “للا سلمي”، طليقة العاهل المغربي محمد السادس.

وتحت عنوان:” من هي للا سلمى أم أبناء محمد السادس التي تثير كل هذا القلق؟”، قالت الصحيفة إن كل شيء بدأ مثل قصة خيالية في المملكة الشريفية، مشيرة إلى أنه في عام 2002 تزوج ملك المغرب المتألقة للا سلمى.

وأضافت أنه خلال أكثر من خمسة عشر عامًا من السعادة، شاهدا طفليهما يأتيان إلى العالم، ولي العهد الحالي الأمير مولاي حسن وللا خديجة. ، إلا أنه اليوم لم يعد أحد يسمع شيئا عن السيدة الأولى.

اللغز

ووصفت الصحيفة غياب للا سلمى بـ”اللغز”، متسائلة: “ماذا حدث للا سلمى منذ 2018 وانفصالها عن العاهل المغربي؟”، موضحة نه على الرغم من وجود الأحاديث عن الطلاق، إلا أن هذه الأخبار لم يتم التعليق عليها رسميًا من قبل المملكة.

وبحسب الصحيفة، فإنه منذ ذلك الحين، كان محمد السادس أكثر من تكتم على الأمر، متسائلة مرة أخرى:”هل ينبغي أن نرى استراتيجية النسيان تستهدف من كانت سيدة المغرب الأولى؟”.

من هي للا سلمى؟

وتحولت الصحيفة للحديث عن حياة “للا سلمى” ومولدها، قائلة:” وُلدت للا سلمى في 10 مايو 1978 ، وهي ابنة عبد الحميد بناني ، مدرس في مدرسة نورمال العليا في فاس ، ووالدتها نعمة بيسودة ، التي توفيت بعد ثلاث سنوات فقط من ولادتها”، موضحة أن ” الطالبة اللامعة كانت قد حصلت لتوها على دبلوم مهندس الدولة في هندسة الكمبيوتر عندما التقت بزوجها المستقبلي الملك محمد السادس. في 2002″.

دور للا سلمى في مكافحة السرطان والإيدز في بلادها

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قالت الصحيفة أنه بالإضافة إلى كونها “أم الورثة” ، كانت للا سلمى قادرة على القيام بالعديد من الإجراءات الرسمية والعامة ، التي تناقلتها الصحافة على نطاق واسع، موضحة أنه في الأساس فإن مكافحة السرطان في المغرب ترتبط باسمها.

كما عملت أيضًا على الوقاية من الإيدز في إفريقيا وأصبحت سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية، كما مثلت الأميرة زوجها والمملكة في مناسبات واسعة النطاق ، لا سيما خلال حفل الزفاف بين الأمير ويليام وكيت في عام 2011.

للا سلمى ودورها في نقل المملكة في عصر الحداثة

وأكدت الصحيفة على أن هالة الاميرة للا سلمى وجمالها وحملها أغرى الجميع منذ البداية، ليس المغاربة فحسب ولكن أيضًا الكوكب بأسره ووسائل الإعلام الدولية، حيث ارتبط اسمها بإدخال بلادها في عصر جديد من الحداثة، إلا أنه ومع ذلك، فإن هذه الأميرة مفقودة الآن منذ عام 2018.

واستذكرت الصحيفة، أنه في عام 2019 على سبيل المثال ، خلال زيارة للمغرب ، التقت ميغان ماركل والأمير هاري بالملك محمد السادس ، لكن الأميرة للا سلمى لم تكن موجودة، واليوم ، بعد أكثر من أربع سنوات من الغياب ، تنتشر الشائعات أكثر من أي وقت مضى حولها.

الأميرة المفقودة

ونقلت الصحيفة أن البعض يدعي أنها ستظل منعزلة في القصر ، بينما يعتقد البعض الآخر أنها ستعيش في المنفى في الولايات المتحدة أو في جزيرة يونانية، حتى أن البعض يعتقد أنها ماتت!

من جانبها اختارت وسائل الإعلام المغربية تجاهل اختفاء الأميرة من الحياة العامة ووصفتها بأميرة المغرب “المفقودة”، مع تأكيد الصحيفة على أن الديوان الملكي المغربي لم ينف قط انفصال الزوجين.

المصدرpublic ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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