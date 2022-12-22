الخميس, ديسمبر 22, 2022
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مكنسة كهربائية تسرب صوراً لامرأة تجلس على المرحاض.. وفضيحة تضرب الشركة المُصنعة! (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
مكنسة روبوت رومبا watanserb.com
مكنسة كهربائية
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وطن– التقطت مكنسة روبوت رومبا صورًا حساسة تم تسريبها لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي،  بما في ذلك واحدة لامرأة تجلس على المرحاض.

لكن صانع المكنسة يقول إنها التقطت بواسطة نماذج اختبار،  وليس الوحدات التي يتم تصنيعها للمستهلك ، وفقًا لتقرير MIT Tech Review.

الذكاء الاصطناعي

تضمنت الصور امرأة ترتدي قميصًا أرجوانيًا ، ووجهها غير واضح ، وتجلس على المرحاض . وطفل يرقد على بطنه وهو يحدق في الشيء الذي يسجله.

تم التقاط الصور الحساسة بواسطة إصدارات تطوير المكانس الكهربائية الروبوتية لسلسلة Roomba J7 من iRobot في عام 2020.

تم إرسال الصور بعد ذلك إلى شركة ناشئة تتعاقد مع العمال حول العالم لتصنيف بيانات الصوت والصور والفيديو المستخدمة لتدريب الذكاء الاصطناعي (AI).

من هناك ، تم مشاركة الصور على مجموعات خاصة على فيسبوك، وتطبيق الدردشة ديسكورد بواسطة عمال تكنولوجيا المعلومات في فنزويلا.

15 لقطة حساسة

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ونشرت MIT Technology Review 15 لقطة لهذه الصور الخاصة ، والتي تم نشرها على مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المغلقة.

تظهر الصورة الملتقطة بواسطة iRobot Roomba Vacuum امرأة على المرحاض

في إحدى الصور، تجلس امرأة شابة ترتدي قميصًا خزاميًا على المرحاض ، وسروالها القصير مشدود إلى منتصف الفخذ. وجه المرأة محجوب في الصورة الرئيسية ولكنه غير محجوب في لفافة اللقطات الموجودة أسفلها.

صورة أخرى ، لصبي يبدو أنه يبلغ من العمر ثماني أو تسع سنوات ، ووجهه مرئي.  يرقد على بطنه أمام المكنسة.

تُظهر الصور الأخرى غرفًا من منازل الناس حول العالم. الأثاث والديكور والأشياء مصحوبة بملصقات مثل “تلفزيون” أو “نبات_أو_زهرة”.

“مليوني صورة”

وأكد متحدث باسم شركة iRobot التي تنتجها شركة Roomba – والتي تعمل أمازون على الحصول عليها – أن أجهزتها قد التقطت الصور.

تقول الشركة إن الصور الـ 15 التي انتهى بها المطاف على وسائل التواصل الاجتماعي كانت من بين مليوني صورة تمت مشاركتها مع Scale AI.

تظهر الصورة الملتقطة بواسطة iRobot Roomba Vacuum طفلاً صغيراً على الأرض

ومع ذلك ، أضاف المتحدث باسم iRobot أن الصور قد تم التقاطها بواسطة “روبوتات تطوير خاصة. مع تعديلات على الأجهزة والبرامج لم تكن موجودة ولم تكن موجودة على منتجات iRobot الاستهلاكية للشراء”.

وأضاف المتحدث أنه تم تسليم الأجهزة إلى “الجامعين والموظفين المدفوعين” الذين وقعوا اتفاقيات مكتوبة تقر بأن أي بيانات تم جمعها بواسطة iRobot . بما في ذلك الفيديو ، يمكن إرسالها مرة أخرى إلى الشركة لأغراض التدريب.

تقول الشركة إن أجهزة الاختبار الخاصة قد تم تمييزها بملصق يوضح أن تسجيل الفيديو قيد التقدم.  وأنها نصحت الأشخاص الخاضعين للاختبار “بإزالة أي شيء يعتبرونه حساسًا من أي مساحة يعمل فيها الروبوت ، بما في ذلك الأطفال”.

عيوب

يعترف كل من iRobot و Scale AI بأن مشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي تنتهك اتفاقياتهما.

يقول Scale AI أيضًا أن العمال المتعاقدين الذين يشاركون الصور انتهكوا اتفاقياتهم الخاصة أيضًا.

تُظهر الصورة الملتقطة بواسطة iRobot Roomba Vacuum ملصقات حول الغرفة

تقول iRobot إن الصور جاءت من المكنسة الكهربائية في دول مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان.

ناقش العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات الصور في تطبيقات الدردشة ومجموعات أخرى عبر الإنترنت قاموا بإنشائها لتبادل النصائح حول التعامل مع المدفوعات وتصنيف الأشياء الصعبة.

تُستخدم عملية تسجيل الصور ووضع العلامات عليها لتحسين رؤية الكمبيوتر للمكنسة الكهربائية الروبوتية . مما يسمح للأجهزة بتحديد محيطها بدقة باستخدام كاميرات عالية الدقة ومجموعة من أجهزة الاستشعار القائمة على الليزر.

تسمح هذه التقنية لمكنسة روبوت Roomba بتحديد حجم الغرفة ، وتجنب العوائق مثل الأثاث والكابلات ، وضبط روتين التنظيف.

تكشف الحادثة عن عيوب في نظام يتم فيه تبادل كميات هائلة من البيانات بين مصنعي التكنولوجيا وشركات الطرف الثالث التي تساعد في تحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

تُظهر الصورة الملتقطة بواسطة iRobot Roomba Vacuum ملصقات حول الغرفة

يأتي التقرير في الوقت الذي تعمل فيه أمازون على إغلاق اتفاقية بقيمة 1.7 مليار دولار لشراء iRobot . مما يثير تساؤلات حول كيفية استخدام شركات التكنولوجيا للبيانات التي تجمعها وحمايتها.

المصدرMIT Tech Review- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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