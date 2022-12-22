الكويت.. ضبط عناصر من شبكة دعارة دولية في وضع التلبس

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وطن – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط فتاتين وافدتين، قالت إنهما تنتميان إلى إحدى الشبكات الدولية التي تختص بالقيام بأعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

ضبط أطراف ضمن شبكة دعارة في الكويت

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا في هذا الغرض قالت فيه: “أسفرت المتابعة الأمنية للإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة حماية الآداب العامة والإتجار بالأشخاص عن ضبط فتاتين تنتميان إلى إحدى الشبكات الدولية والتي تختص بالقيام بأعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية”.

الإعلام الأمني:

أسفرت المتابعة الأمنية للإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بادارة حماية الآداب العامة والاتجار بالاشخاص عن ضبط فتاتين تنتميان الى احدى الشبكات الدولية والتي تختص بالقيام بأعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية واتضح دخولهما الكويت بسمة دخول سياحية pic.twitter.com/wFMG6rnj1u — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 22, 2022

وتابعت أنه “اتضح دخولهما الكويت بتأشيرة دخول سياحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي”.

مضيفة أنه “تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وزارة الداخلية: ضبط فتاتين تنتميان الى احدى الشبكات الدولية للقيام بأعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية اتضح دخولهما الكويت بسمة دخول سياحية. pic.twitter.com/ZzxM2jZMPh — المجلس (@Almajlliss) December 22, 2022

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وأفاد ناشطون محليون في السياق، أن الكويت مؤخرا، شهدت حالات مماثلة لهذه الإيقافات الأمنية التي تكون ممارسة الدعارة السبب الرئيسي فيها.

حيث كشفت السلطات الكويتية مؤخرا، عن تفكيكها أكبر شبكة للدعارة في تاريخ البلاد، تمكنت من تجنيد أفراد من خارج البلاد للعمل داخلها، من أجل امتهان الدعارة والجنس مقابل المال.

انتشار شبكات الدعارة في الكويت

وقد نشر “الإعلام الأمني” التابع لوزارة الداخلية الكويتية، بيانا منتصف الشهر الماضي، أكد فيه أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص تمكن بعد جهود أمنية مستمرة ومكثفة من ضبط 8 أشخاص بمنطقة السالمية.

الإعلام الأمني:

الجهود الأمنية المستمرة والمكثفة لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص أسفرت عن ضبط 8 أشخاص بمنطقة السالمية بتمهة ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وتم احالتهم لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم pic.twitter.com/KflFx2jI5M — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 12, 2022

وأفاد ذات المصدر، أن ذلك جاء بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وتم إحالتهم لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي سياق الكشف المتواصل لشبكات الدعارة داخل دولة الكويت التي أصبحت أمرا يقض مضاجع الكويتيين في السنوات الأخيرة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في أيلول الماضي، عن ضبط شبكة دعارة مكونة من 25 عضوا عناصرها من الرعايا الأجانب قاموا بأعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

الإعلام الأمني:

أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط 25 شخص من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية، حيث تم احالتهم لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم pic.twitter.com/GYJhuZuo1G — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 7, 2022

في ذلك الوقت، قالت الوزارة في تغريدة على تويتر : “أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط 25 شخصا من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية”.

واليوم، تعود عمليات الكشف المتواصلة عن شبكات الدعارة في مختلف مناطق الكويت، لتسلط الضوء على هذه الظاهرة التي أصبحت متفشية بشكل كبير في البلد الخليجي.