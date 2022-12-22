الخميس, ديسمبر 22, 2022
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الكويت.. ضبط عناصر من شبكة دعارة دولية في وضع التلبس

ألقت السلطات الأمنية في الكويت القبض على فتاتين تنتميان إلى شبكة دعارة دخلا البلاد بتأشيرة سياحية

كتب فهمي الورغمي
شبكة دعارة في الكويت watanserb.com
وزارة الداخلية الكويتية تضبط عناصر في شبكة دعارة دولية
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وطن – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط فتاتين وافدتين، قالت إنهما تنتميان إلى إحدى الشبكات الدولية التي تختص بالقيام بأعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

ضبط أطراف ضمن شبكة دعارة في الكويت

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا في هذا الغرض قالت فيه: “أسفرت المتابعة الأمنية للإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة حماية الآداب العامة والإتجار بالأشخاص عن ضبط فتاتين تنتميان إلى إحدى الشبكات الدولية والتي تختص بالقيام بأعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية”.

وتابعت أنه “اتضح دخولهما الكويت بتأشيرة دخول سياحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي”.

مضيفة أنه “تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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وأفاد ناشطون محليون في السياق، أن الكويت مؤخرا، شهدت حالات مماثلة لهذه الإيقافات الأمنية التي تكون ممارسة الدعارة السبب الرئيسي فيها.

حيث كشفت السلطات الكويتية مؤخرا، عن تفكيكها أكبر شبكة للدعارة في تاريخ البلاد، تمكنت من تجنيد أفراد من خارج البلاد للعمل داخلها، من أجل امتهان الدعارة والجنس مقابل المال.

انتشار شبكات الدعارة في الكويت

وقد نشر “الإعلام الأمني” التابع لوزارة الداخلية الكويتية، بيانا منتصف الشهر الماضي، أكد فيه أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص تمكن بعد جهود أمنية مستمرة ومكثفة من ضبط 8 أشخاص بمنطقة السالمية.

وأفاد ذات المصدر، أن ذلك جاء بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وتم إحالتهم لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي سياق الكشف المتواصل لشبكات الدعارة داخل دولة الكويت التي أصبحت أمرا يقض مضاجع الكويتيين في السنوات الأخيرة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في أيلول الماضي، عن ضبط شبكة دعارة مكونة من 25 عضوا عناصرها من الرعايا الأجانب قاموا بأعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

في ذلك الوقت، قالت الوزارة في تغريدة على تويتر : “أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط 25 شخصا من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية”.

واليوم، تعود عمليات الكشف المتواصلة عن شبكات الدعارة في مختلف مناطق الكويت، لتسلط الضوء على هذه الظاهرة التي أصبحت متفشية بشكل كبير في البلد الخليجي.

المصدروطن - رصد تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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