الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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هجوم كبير على نفاق البريطاني جو ليسيت لانتقاده علاقة “بيكهام” مع قطر..هذا ما فعله!

تم الكشف بأن جو ليسيت سبق وأن قدر عروضا في قطر والإمارات

كتب سالم حنفي
جو ليسيت watanserb.com
ديفيد بيكهام وجو ليسيت
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وطن – قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن الفنان البريطاني الكوميدي جو ليسيت، قد تعرض لموجة انتقادات الليلة الماضية بعد أن تبين أنه تلقى أجرًا للقيام بجولات في قطر والإمارات العربية المتحدة، فيما هاجم بشدة ديفيد بيكهام لقبوله ان يكون سفيرا لمونديال قطر.

ووصف النجم جو ليسيت البالغ من العمر 34 عامًا مؤخرًا قائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام بأنه “عار” لصفقته الضخمة مع قطر خلال كأس العالم ، بسبب قوانين البلاد المناهضة للمثليين.

وبحسب الصحيفة، فإن “ليسيت” سيكون مضطر إلى أكل كلماته بعد أن تم الكشف أنه قد قام في السابق بالعديد من العروض في دول الخليج التي يصفها بالمثيرة للجدل.

الفنان البريطاني الكوميدي جو ليسيت

واستجاب المعجبون الذين شاهدوا العروض للنجم الذي كتب حتى عن اللعب في دبي وأبو ظبي – في الإمارات العربية المتحدة – وقطر في سيرته الذاتية لعام 2016.

جاء ذلك بعد خمسة أسابيع من تهديده بتمزيق 10000 جنيه إسترليني من أمواله الخاصة احتجاجًا على صفقة “بيكهام” مع قطر، وبعد ذلك قام بتصوير نفسه وهو يدمر الأموال، التي تبين أنها مزيفة.

انتقادات مواقع التواصل لجو ليسيت

وغردت Fan Melanie Sweeting رداً على الحيلة: “لا أفهم سبب غضبك الشديد كما أتذكر رأيتك تؤدي هنا في قطر في فندق Radisson Blue في “Laughter Factory!.

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وأضافت: “لا يبدو أن لديك مشكلة في أخذ الأموال القطرية في تلك الليلة؟”

وأضاف آخر يدعى جيمس ساذرلاند: “كثير من الناس يشاركون حيلة الدعاية لجو ليسيت في فضح ديفيد بيكهام..في عام 2015 ، قدم عرضًا ستاند أب في دبي وأبو ظبي وقطر. بكل الوسائل لا تتردد في انتقاد ديفيد بيكهام ، لكن لا تكن منافقًا بشأن ذلك “.

كما نشر المعجبون صوراً على الإنترنت يزعمون أنهم التقطوها مع جو في دبي.

جو ليسيت يسخر من قطر بسبب قوانين المثلية

وفي مذكراته سخر جو من قوانين المنطقة المناهضة للمثليين. كتب: “كنت أؤدي عرضًا ستاند أب في دبي وأبو ظبي وقطر.

وأضاف:”لقد حذرني أصدقائي من السفر إلى هذه البلدان ، زاعمين أنهم” لا يحبون المثليين”، كما قال أحد الأصدقاء”.

وقال إنه “غالبًا ما تكون عقوبة المثلية الجنسية في هذه البلدان هي السجن ، ولم أفهم منطق هذا المنطق مطلقًا. أوه ، هل تحب الرجال؟ سنضعك في صندوق ..ليس بالضبط عقاب يا شباب! ”

وفي هجومه عليه “، وصف جو ليسيت النجم ديفيد بيكهام الذي ظهر سابقًا على الغلاف الأمامي لمجلة المثليين Attitude ، بأنه “وصمة عار”.

وأضاف: “أنا غاضب من نفاقه الصارخ وفشله في أن يكون حليفًا لمجتمع المثليين”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: “يبدو أن جو ليسيت محير تمامًا قد نسي وقته هناك”.

وأضاف:”إنها عربة غريبة جدًا للقفز عليها عندما تكون في الواقع في المكان الذي تتخبط فيه بصوت عالٍ.”

المصدرذا صن، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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