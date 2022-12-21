الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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رياضة

ميسي يُطلق برشلونة بالثلاثة بعد اتفاقه الشفهي مع باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان بتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد ليونيل ميسي

كتب فارس أبو شيحة
باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق شفهي مع ميسي لتجديد عقده watanserb.com
باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق شفهي مع ميسي لتجديد عقده
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وطن- توصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، إلى اتفاق شفهي مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين في أوروبا، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق شفهي مع ليونيل ميسي لتمديد عقده”.

اتفاق ميسي الشفهي مع باريس سان جيرمان

وتابع الإيطالي الموثوق رومانو، ” لم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن صيغة العقد الجديد والراتب، كما وسيتم تحديد ذلك في اجتماع جديد قريباً”.

كما واستكمل الإيطالي رومانو في تغريدته، ” الخليفي وكامبوس عملا كثيراً، على هذا الموضوع. خلال الأيام الأخيرة، من إقناع ليونيل ميسي بالقدوم على تلك الخطوة وقبول ذلك”.

وأضاف، ” ليونيل ميسي مقتنع بالبقاء لموسم آخر على الأقل، مع فريق باريس سان جيرمان. كما وسيتم تحديد مدة العقد والراتب خلال الفترة القادمة”.

ميسي رفض فكرة العودة إلى برشلونة

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وبخطوة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل كأس العالم 2022 قطر، يتخلى عن فكرة العودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، رغم محاولات إدارة البرسا لإقناع البرغوث الأرجنتيني بالعودة.

وكان نادي برشلونة قد فشل في التوصل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن تجديد عقده. على ضوء الأزمة المالية التي يمر فيها النادي الكتالوني. ليتعاقد بعدها مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2021.

وينتهي عقد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان في يونيو/ حزيران عام 2023. براتب يصل قيمته إلى 30 مليون يورو في الموسم الواحد وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

يذكر بأن باريس سان جيرمان حامل اللقب يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم برصيد 41 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف لنس. برصيد 36 نقطة قبيل استئناف الدوري من جديد بعد فترة التوقف الدولي بسبب مونديال كأس العالم 2022 قطر.

المصدروطن + صفحة فابريزيو رومانو + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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