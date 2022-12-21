ميسي يُطلق برشلونة بالثلاثة بعد اتفاقه الشفهي مع باريس سان جيرمان

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وطن- توصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، إلى اتفاق شفهي مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين في أوروبا، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق شفهي مع ليونيل ميسي لتمديد عقده”.

اتفاق ميسي الشفهي مع باريس سان جيرمان

وتابع الإيطالي الموثوق رومانو، ” لم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن صيغة العقد الجديد والراتب، كما وسيتم تحديد ذلك في اجتماع جديد قريباً”.

More on Leo Messi. 🇦🇷 ▫️ There’s a verbal pact with PSG, as @le_Parisien called. ▫️ Messi, convinced to stay at least for one more season. ▫️ Nothing signed or completed yet, it’s just verbal — new meeting will be scheduled. ▫️ Final length of contract & salary to be decided. pic.twitter.com/HYnp7kZ87V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2022

كما واستكمل الإيطالي رومانو في تغريدته، ” الخليفي وكامبوس عملا كثيراً، على هذا الموضوع. خلال الأيام الأخيرة، من إقناع ليونيل ميسي بالقدوم على تلك الخطوة وقبول ذلك”.

وأضاف، ” ليونيل ميسي مقتنع بالبقاء لموسم آخر على الأقل، مع فريق باريس سان جيرمان. كما وسيتم تحديد مدة العقد والراتب خلال الفترة القادمة”.

ميسي رفض فكرة العودة إلى برشلونة

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وبخطوة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل كأس العالم 2022 قطر، يتخلى عن فكرة العودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، رغم محاولات إدارة البرسا لإقناع البرغوث الأرجنتيني بالعودة.

وكان نادي برشلونة قد فشل في التوصل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن تجديد عقده. على ضوء الأزمة المالية التي يمر فيها النادي الكتالوني. ليتعاقد بعدها مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2021.

🚨🇦🇷 Paris Saint-Germain reached a verbal agreement with Lionel Messi to extend the contract. It’s a verbal pact to continue together. #PSG No decision yet on leght of contract & salary, it will be decided in a new meeting soon. Al Khelaifi and Campos, working on it. pic.twitter.com/upho1SCc7P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2022

وينتهي عقد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان في يونيو/ حزيران عام 2023. براتب يصل قيمته إلى 30 مليون يورو في الموسم الواحد وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

ميسي يفكر في تجديد عقده مع باريس… pic.twitter.com/J0EuMBn3oB — محمد الكعبي (@Qatari) December 13, 2022

يذكر بأن باريس سان جيرمان حامل اللقب يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم برصيد 41 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف لنس. برصيد 36 نقطة قبيل استئناف الدوري من جديد بعد فترة التوقف الدولي بسبب مونديال كأس العالم 2022 قطر.