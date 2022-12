ميسي يُطلق برشلونة بالثلاثة بعد اتفاقه الشفهي مع باريس سان جيرمان

- Advertisement -

وطن- توصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، إلى اتفاق شفهي مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين في أوروبا، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق شفهي مع ليونيل ميسي لتمديد عقده”.

وتابع الإيطالي الموثوق رومانو، ” لم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن صيغة العقد الجديد والراتب، كما وسيتم تحديد ذلك في اجتماع جديد قريباً”.

More on Leo Messi. 🇦🇷

▫️ There’s a verbal pact with PSG, as @le_Parisien called.

▫️ Messi, convinced to stay at least for one more season.

▫️ Nothing signed or completed yet, it’s just verbal — new meeting will be scheduled.

▫️ Final length of contract & salary to be decided. pic.twitter.com/HYnp7kZ87V

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2022