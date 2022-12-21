الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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تعاطف واسع مع دعوة والد بندر القرهدي لحذف مقطع إحراقه.. ومعلومة تثير صدمة (شاهد)

غضب عارم من الجريمة التي هزت السعودية

كتب خالد السعدي
والد بندر القرهدي watanserb.com
والد بندر القرهدي
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وطن- أُطلقت على موقع تويتر، حملة لحذف مقطع الفيديو الذي يوثق جريمة قتل شنيعة تعرض لها الشاب السعودي بندر القرهدي، الذي أحرقه بعض من أصدقائه داخل سيارته، تعاطفا مع والد بندر الذي طالب بحذف الفيديو.

وظهر والد الفقيد بندر القرهدي، وهو يطلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حذف مقاطع الفيديو المنتشرة بشكل فيروسي، والتي يظهر فيها ابنه وهو يأن ألما.

تفاصيل الجريمة

وكان بندر القرهدي قد تعرض لعملية قتل مروعة تعرض خلالها إلى التعذيب حرقا على يد أصدقائه.

وقالت مصادر أمنية سعودية إن بندر القرهدي تعرض للغدر من قبل أصدقائه الذين استوقفوه على إحدى الطرق في مدينة جدة من أجل حل مشكلات عالقة بينهم.

لكن سرعان ما ساءت الأمور بين بندر القرهدي وأصدقائه، الأمر الذي دفع بهم إلى تكبيله في سيارته ثم سكب البنزين عليه وإضرام النار في جسده.

وألقت الأجهزة الأمنية السعودية، القبض على أحد الجناة المتورطين في قتل بندر، مع عدم الإفصاح عن اسمه وهويته إلى الآن، فيما جار البحث عن الثلاثة الآخرين.

حملة لحذف الفيديو

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الحملة أطلقها الإعلامي القطري خالد جاسم، الذي قال في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: “لازم تكون هناك حملة مجتمعية والكل يشارك فيها، وهي حذف الفيديو الخاص ببندر القرهدي”.

وجاء إطلاق الحملة بناء على طلب والد بندر، بحسب جاسم الذي أضاف: “لازم اللي جالس ينشر الفيديوهات بقصد أو بدون قصد لازم يعرف ان المغدور به وراه اهل وام .. هذا الفيديو يقطع القلب ولا يصلح للي قلوبهم ضعيفة فكيف بأبوه وأمه”.

لكن في مفاجأة مدوية، تردد أن والد الأب هو طلب نشر الفيديو، في خطوة صحّت فإن الهدف المُرجح منها هو كسب تعاطف مع ابنه في القضية.

وردا على حملة جاسم، أكد العديد من النشطاء على موقع تويتر، أنهم تواصلوا بالفعل مع عدد ممن نشروا الفيديو، وطالبوهم بحذفه.

فيما أكّد الكثير من الناشطين أيضا، أنهم لم يتمكنوا من مشاهدة مقطع الفيديو نظرا لبشاعته.

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آخر كلمات بندر القرهدي قبل وفاته

وكشفت وسائل إعلام محلية، عن آخر اللحظات في حياة بندر والتي كانت شديدة القسوة، حيث حاول الخروج من السيارة بعد إصابته بحروق بالغة، وطلب مساعدته في الاتصال مع الإسعاف.

وقال بندر في آخر كلماته: “أنا إيش سويت”، حيث وجه هذا السؤال لصديقه، ولفظ أنفاسه الأخيرة، لأن الجروح كانت من الدرجة الرابعة.

والد بندر يطالب بالقصاص

وقال والد المغدور بندر قرهدي، إنه لن يتنازل عن حق ابنه الشرعي، مطالباً بالقصاص من الجناة المتسببين بوفاته حرقاً، مؤكداً أنه لا يتمنى أن يفقد أب أو أم أبناءهم بالطريقة التي فقد بها ابنه.

وتساءل عن الجرأة التي تدفع شخصاً لحرق آخر حياً، مؤكداً: “هذه الجرائم دخيلة على مجتمعنا الآمن، ولم نعرفها أو نسمع عنها إلا في الأفلام”، وفق حديثه لموقع أخبار24 المحلي.

المصدرتويتر، موقع أخبار24، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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