الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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بريتني سبيرز في خطر وقد تكون فارقت الحياة.. هذا ما لاحظه جمهورها وأرعبهم! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
ملكة البوب بريتني سبيرز watanserb.com
بريتني سبيرز
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وطن– انتشرت عدة أخبار مريبة تفيد أن ملكة البوب بريتني سبيرز،  قد تكون في خطر أو مفقودة أو ميتة في أسوأ الأحوال .

شيء ما يحدث!

لكن عدة مصادر قريبة نفت المعلومات التي جعلت الملايين من معجبيها على وشك الانهيار.

وقال نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حساب بريتني سبيرز على انستجرام، يتم إدارته من قبل شخص آخر ينشر محتوى قديماً. لذلك انطلقت أضواء التنبيه بين المعجبين بأن شيئًا ما يحدث مع النجمة.

رحلة نيويورك مجرد إلهاء

في إحدى منشوراتها ، صرحت بريتني بأنها مستعدة للسفر إلى نيويورك ، لذلك على الفور استعد جيش من المصورين للإمساك بها عند وصولها إلى بيج آبل. لكن بريتني لم تصل قط.

وفقًا لـ TMZ ، التي نقلت عن مصادر مقربة من سبيرز ، قالت إنها كانت ذاهبة إلى مدينة نيويورك لمجرد التخلص من الصحافة وإزاحتهم من المشهد.

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وأشارت المصادر إلى أن بريتني سبيرز في الواقع وزوجها ، سام أصغري ، كانا في إجازة لبضعة أيام في المكسيك. و أن الفيديو الخاص بها وهي تستحم تم التقاطه في تلك الدولة ، ولم يكن قديمًا.

 

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وصول والديها إلى لوس أنجلوس يثير القلق

لحظة أخرى أثارت قلق محبي مغنية “Toxic” كانت عندما وصل والديها جيمي ولين سبيرز إلى لوس أنجلوس الأسبوع الماضي. لذلك اعتقدوا أن شيئًا سيئًا للغاية كان يحدث.

لحظة وصول والدي بريتني إلى نيويورك

لكن وفقًا لـ TMZ ، كان والداها في المدينة لأن ابنة أخت بريتني (ابنة شقيقها بريان) كانت تؤدي عرض عيد الميلاد في مدرسة The Nutcracker وذهبوا لرؤيتها تؤدي.

ومع ذلك ، تستمر النظريات في الانتشار ، ولا يزال العديد من المعجبين يتساءلون لماذا. على سبيل المثال ، تستمر بريتني في الظهور في جميع صورها بعيون تشبه الباندا. مع مسكارا سائحة ومخربطة ، وهو ما يدعي الكثيرون أنه بسبب السيطرة التي تمارس عليها من قبل شخص غامض في عالم الموسيقى.

المصدرTMZ- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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