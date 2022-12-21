بريتني سبيرز في خطر وقد تكون فارقت الحياة.. هذا ما لاحظه جمهورها وأرعبهم! (فيديو)

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وطن– انتشرت عدة أخبار مريبة تفيد أن ملكة البوب بريتني سبيرز، قد تكون في خطر أو مفقودة أو ميتة في أسوأ الأحوال .

شيء ما يحدث!

لكن عدة مصادر قريبة نفت المعلومات التي جعلت الملايين من معجبيها على وشك الانهيار.

وقال نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حساب بريتني سبيرز على انستجرام، يتم إدارته من قبل شخص آخر ينشر محتوى قديماً. لذلك انطلقت أضواء التنبيه بين المعجبين بأن شيئًا ما يحدث مع النجمة.

Britney Spears isn't missing, in trouble or dead as a growing fan theory might suggest — in fact, it's quite the opposite — TMZ has learned. https://t.co/LqGghR4n3y — TMZ (@TMZ) December 21, 2022

رحلة نيويورك مجرد إلهاء

في إحدى منشوراتها ، صرحت بريتني بأنها مستعدة للسفر إلى نيويورك ، لذلك على الفور استعد جيش من المصورين للإمساك بها عند وصولها إلى بيج آبل. لكن بريتني لم تصل قط.

وفقًا لـ TMZ ، التي نقلت عن مصادر مقربة من سبيرز ، قالت إنها كانت ذاهبة إلى مدينة نيويورك لمجرد التخلص من الصحافة وإزاحتهم من المشهد.

Britney Spears crops her body out of her latest Instagram photo: “Instagram doesn't like posts of people revealing their bodies anymore so here's a selfie of me in Mexico 🇲🇽 !!!” pic.twitter.com/9XqqNifJMA — Pop Crave (@PopCrave) December 21, 2022

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وأشارت المصادر إلى أن بريتني سبيرز في الواقع وزوجها ، سام أصغري ، كانا في إجازة لبضعة أيام في المكسيك. و أن الفيديو الخاص بها وهي تستحم تم التقاطه في تلك الدولة ، ولم يكن قديمًا.

View this post on Instagram A post shared by Channel 8 (@britneyspears)

وصول والديها إلى لوس أنجلوس يثير القلق

لحظة أخرى أثارت قلق محبي مغنية “Toxic” كانت عندما وصل والديها جيمي ولين سبيرز إلى لوس أنجلوس الأسبوع الماضي. لذلك اعتقدوا أن شيئًا سيئًا للغاية كان يحدث.

لكن وفقًا لـ TMZ ، كان والداها في المدينة لأن ابنة أخت بريتني (ابنة شقيقها بريان) كانت تؤدي عرض عيد الميلاد في مدرسة The Nutcracker وذهبوا لرؤيتها تؤدي.

ومع ذلك ، تستمر النظريات في الانتشار ، ولا يزال العديد من المعجبين يتساءلون لماذا. على سبيل المثال ، تستمر بريتني في الظهور في جميع صورها بعيون تشبه الباندا. مع مسكارا سائحة ومخربطة ، وهو ما يدعي الكثيرون أنه بسبب السيطرة التي تمارس عليها من قبل شخص غامض في عالم الموسيقى.