بريتني سبيرز في خطر وقد تكون فارقت الحياة.. هذا ما لاحظه جمهورها وأرعبهم! (فيديو)

وطن– انتشرت عدة أخبار مريبة تفيد أن ملكة البوب بريتني سبيرز، قد تكون في خطر أو مفقودة أو ميتة في أسوأ الأحوال .

لكن عدة مصادر قريبة نفت المعلومات التي جعلت الملايين من معجبيها على وشك الانهيار.

وقال نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حساب بريتني سبيرز على انستجرام، يتم إدارته من قبل شخص آخر ينشر محتوى قديماً. لذلك انطلقت أضواء التنبيه بين المعجبين بأن شيئًا ما يحدث مع النجمة.

Britney Spears isn't missing, in trouble or dead as a growing fan theory might suggest — in fact, it's quite the opposite — TMZ has learned. https://t.co/LqGghR4n3y

في إحدى منشوراتها ، صرحت بريتني بأنها مستعدة للسفر إلى نيويورك ، لذلك على الفور استعد جيش من المصورين للإمساك بها عند وصولها إلى بيج آبل. لكن بريتني لم تصل قط.

وفقًا لـ TMZ ، التي نقلت عن مصادر مقربة من سبيرز ، قالت إنها كانت ذاهبة إلى مدينة نيويورك لمجرد التخلص من الصحافة وإزاحتهم من المشهد.

Britney Spears crops her body out of her latest Instagram photo:

“Instagram doesn't like posts of people revealing their bodies anymore so here's a selfie of me in Mexico 🇲🇽 !!!” pic.twitter.com/9XqqNifJMA

— Pop Crave (@PopCrave) December 21, 2022