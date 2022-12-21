العاهرة الأخيرة.. فيديو الغضب الهائل لـ كيليان مبابي و”ديشان” بين شوطي المباراة النهائية!

وطن- نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية مقطع فيديو يكشف حلة الغضب التي بدا عليها كلا من مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان واللاعب كيليان مبابي داخل غرفة تبديل الملابس بين الشوطين، خلال المباراة النهائية في بطولة كأس العالم والتي انتهت بفوز الأرجنتين.

وقالت الصحيفة إن مدرب المنتخب الفرنسي فرنسا، ديدييه ديشان ، غادر في الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس العالم ضد الأرجنتين وسط غضب هائل، حيث خسر فريقه 2-0 وبالكاد أعطى انطباعًا بأن كأس العالم بأكملها على المحك لدرجة أنه أجرى تغييرين قبل الذهاب إلى غرف تغيير الملابس.

الفيديو نشر عبر وثائقي شكرا أيها البلوز

وأظهر الفيديو الذي نشرته القناة الفرنسية “TF1″ ضمن فيلم وثائقي بعنوان:” شكرا أيها البلوز”، مدرب المنتخب الفرنسي داخل غرفة تبديل الملابس وهو يخاطب اللاعبين غضبا:” نحن بحاجة إلى مزيد من الدقة في التمرير، والمزيد من الدقة في اتخاذ القرارات.. يجب أن تكونوا أقرب إلى بعضكم البعض. أنت لست هناك! أنت لست في أي كرة ثانية . أنت لا تلعب في نهائي كأس العالم!”، قبل أن ينتهي به الأمر بضرب الطاولة التي تتوسط غرفة تبديل الملابس بعنف.

يلعبون دور العاهرة

ووفقا للصحيفة، فإن الخطاب لم يتوقف عند هذا الحد، وأراد “ديشان” أن يجعل فريقه يتفاعل برفع نبرة الخطاب قائلا: “أيها السادة ، سأخبركم دون أن تغضبوا. هل تعرفون الفرقة التي أمامنا؟ سوف أخبركم. إنهم يلعبون دور العاهرة الأخيرة ونحن لا نفعل ذلك”.

كيليان مبابي يأخذ الكلمة

أظهر الفيديو أن من بين أولئك الذين تحدثوا في غرفة تبديل الملابس كان كيليان مبابي ، الذي كان حتى تلك اللحظات مفقودًا في المباراة ، لكنه سيكون حاسمًا في نهاية المطاف في ثلاثية له لإجبار الأرجنتين على الوقت الإضافي وركلات الترجيح في مباراة كان فيها الأرجنتين قد تقدم بهدفين.

وبحسب الفيديو، قال “مبابي” مخاطبا زملاؤه:”لا يمكننا أن نفعل ما هو أسوأ! إنها نهائي كأس العالم ..بطولة كأس العالم ، إنها لعبة العمر! على أي حال، لا يمكننا أن نفعل ما هو أسوأ مما فعلناه ” .

وأضاف: “دعونا نعود إلى الملعب ونبذل بعض الجهد، ونبدأ في المبارزة ونفعل شيئًا آخر يا رفاق. إنها نهائي كأس العالم! نخسر بهدفين. يمكننا العودة! يا رفاق، هذا شيء يحدث فقط كل أربع سنوات مرة”.