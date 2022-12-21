استطلاع رأي لـ”رويترز” يتوقع رفع المركزي المصري أسعار الفائدة لهذا الرقم غداً

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وطن – توقع استطلاع أجرته “رويترز” أن البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس في إطار محاولته تهدئة التضخم المتصاعد بعد انخفاض حاد في قيمة العملة.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 12 محللاً هو أن يرفع البنك سعر الفائدة على الودائع إلى 15.25٪ وسعر الإقراض إلى 16.25٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية العادية.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر. وفي نفس اليوم ، سمح للعملة بأن تضعف بنسبة 14.5٪ وأعلن أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع الاتحاد الأوروبي. صندوق النقد الدولي.

ارتفاع الفجوة في سعر الدولار بين السوقين الرسمية والموازية

وعلى الرغم من خفض قيمة العملة ، استمرت الفجوة بين سعري السوقين الرسمية والسوداء أمام الدولار في الاتساع ، حيث وصل سعر الدولار الواحد نحو 24.70 جنيهًا في البنوك وما يصل إلى 33 جنيهًا في السوق السوداء، في حين كان السعر الرسمي 19.7 قبل تخفيض قيمة الجنيه في شهر أكتوبر/تشرين اول الفائت.

توقعات برقم أقل

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية “هيرميس“في غياب تحرك في سوق العملات ، نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط توقعات تضخم متزايدة”.

وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7٪ في نوفمبر من 16.2٪ في أكتوبر.

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وقال جاك فيرين من أكسفورد إيكونوميكس “مع ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع ، نتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى”.

وقال البنك المركزي بعد اجتماعه الأخير إن الأسعار ستستمر في تجاوز النطاق المستهدف للتضخم عند 5-9٪ خلال الربع الرابع.

صندوق النقد يدعو مصر لفتح اعتمادات الواردات

وكان مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، قد أكد إن الصندوق سيراقب تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات من خلال خطابات الاعتماد، نهاية شهر ديسمبر/كانون أول الجاري.

قالت إيفانا فلاديكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر في مقابلة مع وكالة “رويترز“: “نعلم أن البنك المركزي لم يتدخل لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا إلى اتفاق على مستوى الموظفين. لكننا نعلم أيضًا أنه لم يتم تسوية تراكم الواردات”.

توقّع سعر صرف مرن وذي تقلّب يومي

وقالت “فلادكوفا هولار”، إنه بمجرد رفع متطلبات خطاب الاعتماد، “ما نتوقع رؤيته هو تقلب يومي في سعر الصرف مشابه للتقلب الملحوظ في أنظمة أسعار الصرف العائمة بالفعل”.