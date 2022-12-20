لاعب يطرح حكم مباراة أرضاً في الدوري السعودي (فيديو)

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وطن- اعتدى لاعب نادي الجبيل السعودي، على حكم مباراة بقوة وتسبب في طرحة أرضاً، خلال المواجهة أمام منافسه الوطني، في منافسات الدوري السعودي للدرجة الثالثة.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اعتداء لاعب نادي الجبيل السعودي على فهد الطلحة، على حكم المباراة جابر مدخلي، بضربة قوية في صدره. تسبب في طرحه أرضاً داخل أرضية ملعب المباراة.

فيديو.. اليوم في مباراة الوطني والجبيل، لاعب الجبيل يضرب الحكم بعد أن حسب للوطني 3 ضربات جزاء!!

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pic.twitter.com/MZNsCcmk7S — تحديث الأخبار (@Updateksa) December 16, 2022

لاعب يطرح حكم مباراة في الدوري السعودي

وجاءت تلك الحادثة، بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة على نهاية اللقاء، لصالح منافسه الوطني، في منافسات الدوري السعودي للدرجة الثالثة. حيث كانت المباراة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

كما وتدخل الطاقم الطبي على الفور لتقديم الإسعافات الأولية لحكم المباراة بعد الاعتداء عليه من قبل لاعب نادي الجبيل علي فهد الطلحة، ليستأنف بعدها المباراة. عقب إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب وطرد لاعب آخر بعد تهجمه على الحكم من ذات الفريق.

مباراة الجبيل والوطني في الدوري السعودي للدرجة الثالثة

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وحقق نادي الوطني الفوز على الجبيل بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الأسبوع ال14 من الدوري السعودي للدرجة الثالثة.

ويحتل الفريق الفائز الوطني في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي للدرجة الثالثة. برصيد 11 نقطة، كما وتجمد رصيد الخاسر الجبيل عند النقطة. برصيد 13 في صدارة جدول الترتيب حتى يومنا هذا.