الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
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رياضة

لاعب يطرح حكم مباراة أرضاً في الدوري السعودي (فيديو)

حكم المباراة يطرد اللاعب بعد الاعتداء عليه بقوة وطرحه أرضاً في الدوري السعودي

كتب فارس أبو شيحة
لاعب يطرح حكم مباراة أرضاً watanserb.com
لاعب يطرح حكم مباراة أرضاً
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وطن- اعتدى لاعب نادي الجبيل السعودي، على حكم مباراة بقوة وتسبب في طرحة أرضاً، خلال المواجهة أمام منافسه الوطني، في منافسات الدوري السعودي للدرجة الثالثة.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اعتداء لاعب نادي الجبيل السعودي على فهد الطلحة، على حكم المباراة جابر مدخلي، بضربة قوية في صدره. تسبب في طرحه أرضاً داخل أرضية ملعب المباراة.

لاعب يطرح حكم مباراة في الدوري السعودي

وجاءت تلك الحادثة، بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة على نهاية اللقاء، لصالح منافسه الوطني، في منافسات الدوري السعودي للدرجة الثالثة. حيث كانت المباراة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

كما وتدخل الطاقم الطبي على الفور لتقديم الإسعافات الأولية لحكم المباراة بعد الاعتداء عليه من قبل لاعب نادي الجبيل علي فهد الطلحة، ليستأنف بعدها المباراة. عقب إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب وطرد لاعب آخر بعد تهجمه على الحكم من ذات الفريق.

مباراة الجبيل والوطني في الدوري السعودي للدرجة الثالثة

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وحقق نادي الوطني الفوز على الجبيل بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الأسبوع ال14 من الدوري السعودي للدرجة الثالثة.

ويحتل الفريق الفائز الوطني في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي للدرجة الثالثة. برصيد 11 نقطة، كما وتجمد رصيد الخاسر الجبيل عند النقطة. برصيد 13 في صدارة جدول الترتيب حتى يومنا هذا.

المصدروطن + تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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