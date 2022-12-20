كريم بنزيما مستعد للعدول عن قرار الاعتزال الدولي بشرط.. ما علاقة زين الدين زيدان؟

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وطن – قالت صحيفة “Foot Mercato” الفرنسية، إن النجم الفرنسي، الجزائري الأصل، كريم بنزيما من الممكن أن يتراجع عن قراره اعتزال كرة القدم الدولية إذا تولى زين الدين زيدان المسؤولية من ديدييه ديشان كمدرب للمنتخب الوطني.

خسرت فرنسا 4-2 بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد ، ولم تحرز أي ألقاب متتالية بعد فوزها بالبطولة في روسيا 2018.

ومن المقرر أن يتم تحديد مستقبل “ديشان” كمدير للفريق الفرنسي في الأسابيع المقبلة، ويقال إنه سيعقد اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت في يناير/كانون الثاني المقبل.

كريم بنزيما يقرر اعتزال اللعب دوليا

وقرر كريم بنزيما، الذي غاب عن مونديال قطر بعد إصابته عشية البطولة، تخصيص بعض الوقت لنفسه وإيقاف مسيرته الدولية في أعقاب هزيمة فرنسا في المباراة النهائية.

وبحسب التقارير، رفض بنزيما، الذي عاد الآن إلى كامل لياقته البدنية ، فرصة العودة إلى قطر للمشاركة في النهائي بعد خلاف مع “ديشان”.

شرط بنزيما للعدول عن قرار الاعتزال الدولي

وزعم صحيفة Foot Mercato أن بنزيما سينظر في العودة إلى المعسكر الفرنسي بشرط أن يحل زيدان محل “ديشان” في القيادة.

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ورفض “ديشان” تأكيد ما إذا كان سيبقى مدربًا لمنتخب فرنسا بعد الهزيمة المفجعة لفريقه في قطر.

ومنذ ذلك الحين ، دعم توني كروس زيدان – مديره السابق في ريال مدريد – لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي.

الكشف عن أسباب جديدة أدت لتوتر العلاقة بين بنزيما وإدارة المنتخب

من جانبها، كشفت صحيفة “ليكيب” عن أسباب جديدة أدت إلى توتر العلاقات بين كريم بنزيما والجهاز الفني والإداري للمنتخب الفرنسي.

وقالت الصحيفة إن حالة “بنزيما” الجسدية أحدثت بالفعل توترًا بين جميع الأطراف، وبالتالي وجد “بنزيما” صعوبة في قبول اختيار إداريي المنتخب لإعادته إلى مدريد للعلاج.

وأضافت انه من الواضح أن “بنزيما” أراد التعافي مع المنتخب الفرنسي، على أمل العودة للعب نهاية البطولة، وهو ما رفضه “ديشان”.

وأوضحت الصحيفة أن المقربين من “بنزيما” اتهموا بعد ذلك الجهاز الفرنسي بسوء إدارة اللاعب وفرضت عليه تدريبات مكثفة للغاية في اليوم السابق لإصابته.