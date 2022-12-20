الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
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بالبشت القطري .. ميسي يطيح بـ”البيضة” ويصبح ملك إنستغرام الجديد

أثارت صورة ليونيل ميسي وهو يحمل كأس العالم في الدوحة تفاعلا تاريخيا غير مسبوق على منصة إنستغرام

كتب فهمي الورغمي
انستغرام ميسي watanserb.com
ميسي و منشور البيضة
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وطن- تفوق المنشور الذي شاركه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمناسبة فوز بلاده ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، من حيث عدد الإعجابات على منصة إنستغرام، على المنشور الأكثر تفاعلا في تاريخ المنصة، والذي ظهرت فيه بيضة بخلفية بيضاء لتحصد ما يقرب من 54 مليون إعجاب.

ميسي يشارك فرحته بكأس العالم على انستغرام

واحتفل النجم الأرجنتيني، بتتويجه رفقة زملائه في المنتخب الأرجنتيني، بطلا بلقب كأس العالم 2022، ونشر صورة له من احتفالات التتويج.

حظيت الصورة، التي شاركها البرغوث مع متابعيه، بتفاعل خيالي، حيث أُعجب بها أكثر من 64 مليون شخص إلى حدود كتابة هذه السطور.

وكتب ليونيل ميسي تعليقا على الصورة قال فيه: “حلمت به عدة مرات، أردت ذلك كثيرا لدرجة لا أستطيع أن أصدق ذلك”.

وتابع “شكرا جزيلا لعائلتي ولكل من يدعمني وأيضا لكل من آمن بنا، نظهر مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما نكافح معًا ونتحد، نكون قادرين على تحقيق ما شرعنا في القيام به، الاستحقاق ينتمي إلى هذه المجموعة، التي تفوق الأفراد، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل نفس الحلم الذي كان أيضا حلم جميع الأرجنتينيين.. لقد فعلناها!!!”

 

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منشور ميسي الأكثر متابعة.. أكثر حتى من منشور البيضة

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وبهذا المنشور الأكثر تفاعلا في تاريخ منصة إنستغرام، أطلق ناشطون حول العالم وسما بعنوان “ميسي ملك إنستغرام”.

ويتفوق منشور ميسي حول فوزه بكأس العالم، على “صورة البيضة” الشهيرة، التي حصدت إلى الآن 57 مليون إعجاب، منذ نشرها لأول مرة بتاريخ 4 يناير 2019.

 

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وكانت صورة البيضة قد أشعلت، قبل سنوات عند نشرها لأول مرة، تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل.

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حساب ميسي على منصة إنستغرام

أثيرت تساؤلات كثيرة، حول هوية من شارك تلك الصورة، واختلف مستخدمو إنستغرام حينها عن السبب الحقيقي وراء نشرها.

كل ذلك التفاعل واللغط حولها، جعل من صورة البيضة في منصة إنستغرام، صاحبة أكثر تفاعل من قبل رواد المنصة، وبقي الحال كذلك حتى مساء الأحد 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

حيث شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منشورا له عن فوزه بكأس العالم، وفي ساعات قليلة اتضح للكثيرين أن “البيضة” لن تصمد كثيرا أمام السيل الجارف من ملايين المتابعين الذي هاجروا جماعيا نحو حساب البرغوث على إنستغرام.

وفي أقل من 48 ساعة، زاد عدد متابعي النجم الأرجنتيني عن 25 مليون متابع، وهو رقم بالمناسبة خرافي وأسطوري، في مشهد أشبه بالجرة الجماعية التي سيكون هدفها الأسمى الارتواء من سيول الترند التي أحدثها “ميسي” في مواقع التواصل بعد أكثر من عقد ونصف من الانتظار لصورته وهو يحمل كأس العالم.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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