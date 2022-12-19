مشجعة أرجنتينية تتسول في قطر.. فيديو أثار جدلا واسعا

- Advertisement -

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا واسعا لمشجعة أرجنتينية في “سوق واقف” بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي تطلب المساعدة لشراء تذكرة المباراة النهائية لفريقها أما المنتخب الفرنسي.

وأسدل الستار، الأحد 18 ديسمبر، على مونديال قطر باللقاء الذي جمع منتخب الأرجنتين بالمنتخب الفرنسي، وانتهى بفوز الأرجنتين على فرنسا بضربات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 3-3.

حملت حقيبة وبدأت تتسول المارة ثمن البطاقة للمباراة النهائية

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” ظهرت المشجعة المذكورة وهي ترتدي قميص منتخب الأرجنتين وتحمل في يدها قبعة رأس كانت ترتديها بدا أنها مليئة بالنقود الورقية، وتتوجه إلى أحدهم قائلة :”بليز واحد قطري”.

مشجعة أرجنتينية في سوق واقف تطلب المساعدة لشراء تذكرة النهائي pic.twitter.com/xA83m8YbK5 — شؤون قطرنا 🇶🇦 (@Qattar_Affairs) December 18, 2022

كشف هوية المشجعة الأرجنتينية

وكان تقرير لموقع “الجزيرة نت” كشف أن المشجعة الأرجنتينية تدعى “بيلين دودوي” 24 عاماً ولفتت الأنظار في سوق واقف، وهي ترتدي قميص الأرجنتين الأبيض والأزرق السماوي، وتجمع حولها العشرات من الأشخاص من الأرجنتينيين والسياح، بعد أن كتبت لافتة كبيرة تطلب فيها بأن تحصل على تذكرة لمشاهدة المباراة النهائية.

أموالها نفدت

وتابع المصدر أن “دودوي” لم تعد تدري كيف يمكن أن توفر إيجار شقتها لدى عودتها إلى الأرجنتين، ولكنها قالت “لا أحد يستطيع أن يأخذ ما عشت”، في إشارة إلى تجربة السفر لمتابعة منتخبها خلال مونديال قطر وما رافقه من مشاهد وأحداث.

- Advertisement -

وحظيت الشابة الارجنتينية بتعاطف بعض المارة الذين وضعوا بعض الفكة في قبعة فارغة وضعت على الأرض.

وفي تصريح -أدلت به لوكالة أسوشيتد بريس– قالت دودوي إن “كل مدخراتها نفدت، وبالفعل لم يعد لديها المال الكافي لشراء تذكرة، وحدث هذا أيضا معها قبل مباراة نصف النهائي أمام كرواتيا”.

وأضافت الشابة الأرجنتينية أنها لم تعد تدري كيف يمكن أن توفر إيجار شقتها لدى عودتها إلى الأرجنتين، ولكنها قالت “لا أحد يستطيع أن يأخذ ما عشت”، في إشارة إلى تجربة السفر لمتابعة منتخبها خلال مونديال قطر وما رافقه من مشاهد وأحداث.

عناء السفر والنفقات

ورغم المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فإنها لم تمنع الآلاف من الأرجنتينيين من تكبد عناء السفر وتكاليفه وتحمل قطع آلاف الكيلومترات من أقصى القارة الأميركية الجنوبية إلى شبه الجزيرة العربية، من أجل تقديم الدعم للمنتخب، في حين اضطر العديد منهم إلى بيع ممتلكاتهم في سبيل ذلك.

ضريبة التشجيع

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مع المشجعة الأرجنتينية بردود وتعليقات متباينة بين من رأى أن ماقامت به نوع من التسول، ومن رأى أن هذه ضريبة تشجيع مباريات كرة القدم وبخاصة في بطولة مبهرة ككأس العالم في قطر.

وعلق “عبد الله” :”المفروض بعد كاس العالم تتم مكافحة مخلفات كاس العالم من مخالفين قانون الإقامة والزيارة ومعاقبة المتسترين عليهم كذلك وضع ضوابط وشروط للزيارة والإقامة والتشدد في ذلك”.

الله يعين قطر بعد كاس العالم ، لا يكدرون صفوهم النصابين والحراميه ومستغلين طيبة شعبهم ، المفروض بعد كاس العالم تتم مكافحة مخلفات كاس العالم من مخالفين قانون الاقامه والزياره ومعاقبة المتسترين عليهم كذلك وضع ضوابط وشروط للزياره والاقامه والتشدد في ذلك — عبـداللــه 🇰🇼 (@ABDOLlH1982) December 19, 2022

وعقب مغرد آخر :”الغريب في ذلك ان الأمن وراءها ولم يحرك ساكن وهذا يعتبر تسول عيني عينك والمفترض ان الامن يمنعها من ذلك”.

وقال سعيد الزابي :” عزيزي المحسن لا تنظر للجمال عند التصدق بمالك فالنية تذهب الحسنات”.

عزيزي المحسن لا تنظر للجمال عند التصدق بمالك .. فالنية 🖤تذهب الحسنات — Saeed Alzaabi (@SaeedAl91733156) December 19, 2022

ورأت نهى الغانم أن قطر عرفت الغرب حجمهم واستدركت بنبرة ساخرة :”اشتغلت شحادة بليز وايل قطري.”

سلوكيات خارجة عن الآداب

يشار إلى أن الكثير من المشجعات لجأن إلى تصرفات غريبة في بطولة كأس العالم بقطر على المدرجات وفي الأماكن العامة اعتبر بعضها فاضحاً وخارجاً عن الآداب العامة.

إذ رصدت الكاميرات خلال تغطية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، لجوء مشجعة أرجنتينية للتعري بشكل كامل في المدرجات، وذلك احتفالا منها بفوز منتخب بلادها بالكأس.

رجل أمن حاولت مشجعة أرجنتينية احتضانه فأبعدها فورا ولم يسمح لها بلمسه . وهناك من يزاحم لأجل التقاط صورة بجانب ملكة الجمال الكرواتية. يقول شاعر الجاهلية عنترة:

وأَغضُّ طَرفي ما بدت لي جارَتي** حَتّى يُواري جارَتي مَأواها

إِني اِمرُؤ سمح الخليقة ماجد** لا أتبع النفس اللجوج هواها pic.twitter.com/zLN6QF4myn — بنت السلاطين🇴🇲 (@bintalnoor29) December 17, 2022

كما تم تداول مقطع فديو لمشجعة أرجنتينية وهي تحاول احتضان رجل أمن في المدرجات، الذي ظهر وهو يحاول إبعادها ولم يسمح لها بلمسه.