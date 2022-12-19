الإثنين, ديسمبر 19, 2022
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مشجعة أرجنتينية تتسول في قطر.. فيديو أثار جدلا واسعا

ظهرت بسوق واقف تجمع الأموال من المارة وكتبت لافتة كبيرة زعمت فيها أنها تريد شراء تذكرة لمشاهدة المباراة النهائية

كتب خالد الأحمد
مشجعة أرجنتينية تتسول في قطر watanserb.com
مشجعة أرجنتينية تتسول في قطر
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا واسعا لمشجعة أرجنتينية في “سوق واقف” بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي تطلب المساعدة لشراء تذكرة المباراة النهائية لفريقها أما المنتخب الفرنسي.

وأسدل الستار، الأحد 18 ديسمبر، على مونديال قطر باللقاء الذي جمع منتخب الأرجنتين بالمنتخب الفرنسي، وانتهى بفوز الأرجنتين على فرنسا بضربات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 3-3.

حملت حقيبة وبدأت تتسول المارة ثمن البطاقة للمباراة النهائية

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” ظهرت المشجعة المذكورة وهي ترتدي قميص منتخب الأرجنتين وتحمل في يدها قبعة رأس كانت ترتديها بدا أنها مليئة بالنقود الورقية، وتتوجه إلى أحدهم قائلة :”بليز واحد قطري”.

كشف هوية المشجعة الأرجنتينية

وكان تقرير لموقع “الجزيرة نت” كشف أن المشجعة الأرجنتينية تدعى “بيلين دودوي” 24 عاماً ولفتت الأنظار في سوق واقف، وهي ترتدي قميص الأرجنتين الأبيض والأزرق السماوي، وتجمع حولها العشرات من الأشخاص من الأرجنتينيين والسياح، بعد أن كتبت لافتة كبيرة تطلب فيها بأن تحصل على تذكرة لمشاهدة المباراة النهائية.

أموالها نفدت

وتابع المصدر أن “دودوي” لم تعد تدري كيف يمكن أن توفر إيجار شقتها لدى عودتها إلى الأرجنتين، ولكنها قالت “لا أحد يستطيع أن يأخذ ما عشت”، في إشارة إلى تجربة السفر لمتابعة منتخبها خلال مونديال قطر وما رافقه من مشاهد وأحداث.

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وحظيت الشابة الارجنتينية بتعاطف بعض المارة الذين وضعوا بعض الفكة في قبعة فارغة وضعت على الأرض.

وفي تصريح -أدلت به لوكالة أسوشيتد بريس– قالت دودوي إن “كل مدخراتها نفدت، وبالفعل لم يعد لديها المال الكافي لشراء تذكرة، وحدث هذا أيضا معها قبل مباراة نصف النهائي أمام كرواتيا”.

وأضافت الشابة الأرجنتينية أنها لم تعد تدري كيف يمكن أن توفر إيجار شقتها لدى عودتها إلى الأرجنتين، ولكنها قالت “لا أحد يستطيع أن يأخذ ما عشت”، في إشارة إلى تجربة السفر لمتابعة منتخبها خلال مونديال قطر وما رافقه من مشاهد وأحداث.

عناء السفر والنفقات

ورغم المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فإنها لم تمنع الآلاف من الأرجنتينيين من تكبد عناء السفر وتكاليفه وتحمل قطع آلاف الكيلومترات من أقصى القارة الأميركية الجنوبية إلى شبه الجزيرة العربية، من أجل تقديم الدعم للمنتخب، في حين اضطر العديد منهم إلى بيع ممتلكاتهم في سبيل ذلك.

ضريبة التشجيع

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مع المشجعة الأرجنتينية بردود وتعليقات متباينة بين من رأى أن ماقامت به نوع من التسول، ومن رأى أن هذه ضريبة تشجيع مباريات كرة القدم وبخاصة في بطولة مبهرة ككأس العالم في قطر.

وعلق “عبد الله” :”المفروض بعد كاس العالم تتم مكافحة مخلفات كاس العالم من مخالفين قانون الإقامة والزيارة ومعاقبة المتسترين عليهم كذلك وضع ضوابط وشروط للزيارة والإقامة والتشدد في ذلك”.

وعقب مغرد آخر :”الغريب في ذلك ان الأمن وراءها ولم يحرك ساكن وهذا يعتبر تسول عيني عينك والمفترض ان الامن يمنعها من ذلك”.

وقال سعيد الزابي :” عزيزي المحسن لا تنظر للجمال عند التصدق بمالك فالنية تذهب الحسنات”.

ورأت نهى الغانم أن قطر عرفت الغرب حجمهم واستدركت بنبرة ساخرة :”اشتغلت شحادة بليز وايل قطري.”

سلوكيات خارجة عن الآداب

يشار إلى أن الكثير من المشجعات لجأن إلى تصرفات غريبة في بطولة كأس العالم بقطر على المدرجات وفي الأماكن العامة اعتبر بعضها فاضحاً وخارجاً عن الآداب العامة.

إذ رصدت الكاميرات خلال تغطية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، لجوء مشجعة أرجنتينية للتعري بشكل كامل في المدرجات، وذلك احتفالا منها بفوز منتخب بلادها بالكأس.

كما تم تداول مقطع فديو لمشجعة أرجنتينية وهي تحاول احتضان رجل أمن في المدرجات، الذي ظهر وهو يحاول إبعادها ولم يسمح لها بلمسه.

المصدر الجزيرة , أسوشيتد بريس ,تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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