قيام أمير قطر بإلباس “ميسي” البشت العربي يثير عنصرية وغضب الصحافة الألمانية!

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وطن– بما يؤكّد توجّهاتها العنصرية البغيضة تجاه كلّ ما هو عربي، وخاصة رفضها لتنظيم دولة عربية لأهم حدث كروي عالمي، وحتى الدقائق الأخيرة من البطولة، واصلت الصحافة الألمانية هجومها على قطر، واصفةً قيام الشيخ تميم بن حمد بإلباس نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي “البشت العربي”، بالأمر المخزي!

وتحت عنوان: “بطريقة مخزية.. أمير قطر يلبس الزي العربي لميسي وخبراء يستنكرون الإجراء”، قالت صحيفة “tagesspiegel” الألمانية، إنه قبل تسليم كابتن الأرجنتين ليونيل ميسي كأس العالم، فاجأه أمير قطر تميم بن حمد، ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو بالبشت الأسود. زاعمة أن “ميسي” بدى وكأنه “غير متحمس” لارتدائه.

وزعمت الصحيفة في خبرها العنصري، أن ارتداء ليونيل ميسي البشت الأسود خلال تسليم كأس العالم، قد تسبب بالكثير من الدهشة، مضيفةً، أنه “وقبل أن يرفع اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً الكأس الذهبية في الهواء بعد فوزه في نهائي مونديال قطر ضد فرنسا (4-2 بركلات الترجيح) مساء الأحد، “تم توشيح الأرجنتيني بما يسمى البشت”.

وقالت الصحيفة، إن الثوب التقليدي أُلبس لـ”ميسي” بشكل مفاجئ من قبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، كما ساعد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في ذلك الإجراء، في حين بدا “ميسي غير متحمس له”، على حد زعم الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن اللاعب الألماني العنصري السابق، باستيان شفاينشتايجر، قوله: “تأخذ لحظة كبيرة من اللاعب. لم يعجبني أيضًا”، مضيفاً: “يمكنك فعل ذلك لاحقًا في غرفة الملابس”، “لا أعتقد أن ميسي نفسه كان سعيدًا أيضًا. في رأيي، كان الإجراء غير ناجح”.

احتفال “ميسي” مع زملائه بكأس العالم مرتدياً البشت

وعلى عكس ما ادّعته الصحيفة الألمانية، فإنه عقب ارتداء ليونيل ميسي، البشت العربي، ذهب بعدها لرفع مجسم كأس العالم من على منصة التتويج التي نصبت على أرض ملعب استاد لوسيل، وسط تجمهر زملائه اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وقام برفع كأس العالم، وهو يرتب البشت.

لقطة الختام 🏆🇦🇷

ميسي يحتفل بـ #كأس_العالم_2022 بالبشت

pic.twitter.com/FYhSIimj5T — بدر بن احمد (@BadrBinAhmad) December 18, 2022

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ميسي يحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة

وحصل ليونيل ميسي، على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد مساهمته في 10 أهداف لمنتخب التانغو، بواقع 7 أهداف، و3 تمريرات حاسمة.

ويأتي هذا الخبر العنصري للصحيفة دون معرفة المغزى من هذا الإجراء في الثقافة العربية، الذي يعبّر عن التكريم وليس الانتقاص.

وفي هذا السياق، قالت وكالة الأنباء البريطانية، إن بعض المشاهدين والمذيعين، الذين لم يكونوا على دراية بالثوب وأهميته، شعروا بالحيرة؛ لكن أحد الأكاديميين أوضح أنها طريقة قطر لتكريم ميسي، وذلك بحسب ما نقله الصحفي زيد بنيامين.

ماذا يعني تلبيس “ميسي” البشت العربي؟

ونقلت عن الدكتور مصطفى بايج، محاضر الدراسات الإسلامية بجامعة إكستر، قولَه إن البشت هو رداء رسمي يرتديه أفراد العائلة المالكة وكبار الشخصيات والعرسان في يوم زفافهم والخريجون في حفلات التخرج. وقال: “لذا فإن قلة مختارة فقط من الناس سيرتدون البشت”.

يقول الدكتور مصطفى بايج، محاضر في الدراسات الإسلامية بجامعة إكستر، لوكالة الأنباء البريطانية إن البشت هو رداء رسمي يرتديه أفراد العائلة المالكة وكبار الشخصيات والعرسان في يوم زفافهم والخريجين في حفلات التخرج.

وقال: "لذا فإن قلة مختارة فقط من الناس سيرتدون البشت". — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) December 19, 2022

وأضاف “بايج”: “إنها بمثابة علامة شرف، وهي مجرد نوع من الترحيب الثقافي والقبول الثقافي”، مردفاً: “إنه يمثل أيضًا الزي الوطني القطري، ولكن فقط في المناسبات المهمة”، “وهذه مناسبة رائعة، أعني، ربما لا توجد مناسبة أكبر، لذا فقد وضعوها على اكتافه كعلامة شرف”.

ليونيل ميسي يرتدي "البشت" من جانب سمو الأمير قبل حمله مجسم كأس العالم#كأس_العالم_قطر2022⁩| ⁦#FIFAWorldCup ⁩ | ⁦#Qatar2022 ⁩ pic.twitter.com/Y4tlNZ6DBd — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022

ولفت إلى أنه يعتبر ذلك بمثابة “احتضان من قبل ميسي للثقافة المحلية”، مضيفًا أنه كان “شيئًا رائعًا” بالنسبة لقطر، و”التفكير الذكي” نيابة عنهم.