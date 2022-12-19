الإثنين, ديسمبر 19, 2022
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تصرف غريب من ديبالا بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم يثير تفاعلا (شاهد)

اللاعب باولو ديبالا شارك بديلا أمام فرنسا وصوب ركلة ترجيح ناجحة

كتب خالد السعدي
باولو ديبالا watanserb.com
اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا
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وطن – أثيرت حالة من الجدل، على تصرف الأرجنتيني باولو ديبالا خلال الاحتفال بتتويج منتخب بلاده ببطولة كأس العالم في قطر على حساب الديوك الفرنسية بركلات الترجيح.

وشوهد ديبالا بعد المباراة، وهو يحمل في يده “المقص”، ويمزق شباك منتخب فرنسا التي دكّها المنتخب الأرجنتيني بهدفين في الشوط الأول من المباراة التي حسم شوطها الأول التعادل الإيجابي 2/2، ووقتها الإضافي 3/3، قبل أن يحسمها منتخب التانغو بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2.

تصرف ديبالا لفت الأنظار بشدة، فيما قال العديد من الناشطين إن هذا الأمر هو عبارة عن أحد الطقوس المعتادة في هذه مثل هذه الأجواء، وتحديدا في نهائي بطولة كأس العالم.

فقال مالك: “هذا تقليد بكأس العالم الرابح يفك مرمته و مرمى الفريق الخصم و ياخدها معاها لبلده”.

ودون بوحمد: “تذكار من الشبكة اللي احرز فيها هدف بكأس العالم اللي هوه بقى بطلها”.

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وكتبت حورية: “اي فرقة كتفوز بكأس العالم كدير هاذ التقاليد باش كتبقى فالتاريخ”.

لكن لم تخل التعليقات من جانب من الدعابة، فقال عمر: “يكونش بيفك السحر اللى عملته فرنسا”.

وتفاعل يزن: “عليه نذر اذا اخذوا الكأس يقص الشبكة”.

يُشار إلى أن واحدا من أشهر اللاعبين الذين اعتادوا ممارسة هذا الطقس، هو الإسباني جيرارد بيكيه، الذي شوهد في أكثر من مناسبة تُوج فيها برشلونة أو منتخب إسبانيا ببطولة ما، وهو يمزق الشباك ويصطحبها معه.

تصريحات ديبالا بعد تتويج الأرجنتين

وعبر باولو ديبالا قد عبر عن سعادته الغامرة، عقب تتويجه رفقة منتخب بلاده بلقب كأس العالم قطر 2022، أمام فرنسا.

ديبالا كان على مقاعد البدلاء، ودفع به مدربه إيمليانو مارتينيز في شوط المباراة الإضافي الثاني من أجل ركلات الترجيح.

وقال ديبالا بعد المباراة: “ما حدث اليوم سيُسجل في التاريخ، ما قدمه لنا المشجعون هذا الشهر كان مذهلًا، نريد رفع الكأس والذهاب للاحتفال هناك في بوينس آيرس”.

وأضاف: “الدخول على هذا النحو، بهدوء، لم يكن الأمر سهلًا، لكن عقليًا كنت جيدًا للغاية، لن نشعر أبدًا بالشعور الذي نشعر به الآن”.

 

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وعبر حسابه على موقع “إنستغرام“، كتب ديبالا: “أن تكون بطل العالم هو ما يحلم به كل طفل، هيا الأرجنتين”.

تتويج الأرجنتين

وحققت الأرجنتين لقبها العالمي الثالث في بطولة كأس العالم بكرة القدم بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 في مباراة ماراثونية مع فرنسا في المباراة النهائية على ملعب لوسيل بقطر.

واحتكم منتخبا الأرجنتين وفرنسا حاملة اللقب إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان فريق التانغو قد توج سابقا بلقب البطولة العالمية لمرتين في عامي 1978 و1986، لكنه تتويج 2022 له مذاق خاص لأنها البطولة الأولى للبرغوث ليونيل ميسي.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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