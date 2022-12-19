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المنتخب الفرنسي تعرض للتسمم.. بيرس مورغان يثير جدلا بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم

أكد بيرس مورغان أن المنتخب الفرنسي لم يتعرض فقط للاصابة بفيروس كورونا لكنه تعرض للتسمم.

كتب فهمي الورغمي
بيرس مورغان watanserb.com
بيرس مورغان
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وطن- أثارت تغريدة للإعلامي البريطاني “بيرس مورغان” تفاعلا واسعا عبر منصات السوشيال ميديا، وفيها تحدث عن “تعرض المنتخب الفرنسي للتسمم” قُبيل خوضهم مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، أمام المنتخب الأرجنتيني والتي انتهت بخسارتهم، على ستاد لوسيل المونديالي، بعد الانتقال إلى ركلات الترجيح.

المنتخب الفرنسي تعرض للتسمم قبل مباراة النهائي

وقال بيرس مورغان عبر حسابه الرسمي على تويتر: “لم يكن فيروسًا، من الواضح أن الفريق الفرنسي تعرض للتسمم عمدًا”.

حظيت تغريدة الإعلامي البريطاني، التي شاركها مساء، الأحد، مباشرة بعد انتهاء مباراة نهائي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أعيد مشاركة التغريدة أكثر من 5 آلاف مرة وحظيت بأكثر من 50 ألف إعجاب.

وكان استاد لوسيل المونديالي، شهد أمس الأحد 18 ديسمبر كانون الأول 2022، مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين.

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وانتهت المقابلة الختامية للمونديال بتتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب البطولة، والمنتخب الفرنسي، حامل اللقب الماضي، وصيفا.

تفاعل كثير من النشطاء مع تغريدة الإعلامي البريطاني وتراوحت ردود الأفعال حول المقصد الذي يعنيه من ورائها.

بيرس مورغان يثير الجدل بعد مباراة نهائي كأس العالم

حيث رأى البعض أن “مورغان” قد كتب تغريدته من باب السخرية السوداء على فوز المنتخب الأرجنتيني باللقب العالمي.

خاصة وأن المنتخب الفرنسي لم يكن في أفضل أحواله على المستوى البدني بعد إصابة كثير من لاعبيه بفيروس كورونا.

وأكد آخرون أن الإعلامي البريطاني، كان يقصد من وراء تغريدته التقليل من قيمة فوز ميسي وزملائه بهذه البطولة العالمية.

في إشارة إلى أن فيروس كورونا قد لعب مكان السم، من ناحية تأثيره على مردود لاعبي فرنسا.

وكان الإعلامي البريطاني بيرس مورغان قد انخرط في “حرب إعلامية” في مواجهة “النفاق الغربي” طيلة تواجده في قطر أيام المونديال (20 نوفمبر-18 ديسمبر).

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وأكد “مورغان” في كثير من المناسبات وظهوره الإعلامي، أن قطر قدمت نسخة مونديالية تاريخية على جميع المستويات، ردا على المشككين في أهلية دولة قطر على تنظيم حدث بمستوى كأس العالم.

كما أشاد مورغان بالأجواء الاحتفالية المتناغمة التي شهدتها شوارع وملاعب قطر طيلة أيام البطولة.

وهو الأمر الذي أكده المسؤولون القطريون قبل بداية المونديال، بأن نسخة قطر 2022 من كأس العالم ستكون الأفضل.

ونجحت الدوحة بالفعل كما وعدت في تنظيم أفضل نسخة من بطولة كأس العالم، وظهر ذلك جليا في ردود الأفعال الشعبية على الحدث الضخم وكذلك آراء المشجعين.

وأسدلت قطر الستار، الأحد، على بطولة كأس العالم 2022 بتتويج ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني باللقب، الذي انتظره راقصو التانجو طويلا.

وخيم الحزن ليلة، الأحد، على المنتخب الفرنسي ومشجعيه بعد خسارتهم للقب الذي كانوا قريبون منه جدا للمرة الثانية، حيث لم يحالفهم الحظ في ركلات الترجيح التي ابتمست للأرجنتين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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