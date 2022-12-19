المنتخب الفرنسي تعرض للتسمم.. بيرس مورغان يثير جدلا بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم

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وطن- أثارت تغريدة للإعلامي البريطاني “بيرس مورغان” تفاعلا واسعا عبر منصات السوشيال ميديا، وفيها تحدث عن “تعرض المنتخب الفرنسي للتسمم” قُبيل خوضهم مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، أمام المنتخب الأرجنتيني والتي انتهت بخسارتهم، على ستاد لوسيل المونديالي، بعد الانتقال إلى ركلات الترجيح.

المنتخب الفرنسي تعرض للتسمم قبل مباراة النهائي

وقال بيرس مورغان عبر حسابه الرسمي على تويتر: “لم يكن فيروسًا، من الواضح أن الفريق الفرنسي تعرض للتسمم عمدًا”.

It wasn’t a virus, the French team clearly got deliberately poisoned. — Piers Morgan (@piersmorgan) December 18, 2022

حظيت تغريدة الإعلامي البريطاني، التي شاركها مساء، الأحد، مباشرة بعد انتهاء مباراة نهائي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أعيد مشاركة التغريدة أكثر من 5 آلاف مرة وحظيت بأكثر من 50 ألف إعجاب.

وكان استاد لوسيل المونديالي، شهد أمس الأحد 18 ديسمبر كانون الأول 2022، مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين.

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وانتهت المقابلة الختامية للمونديال بتتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب البطولة، والمنتخب الفرنسي، حامل اللقب الماضي، وصيفا.

تفاعل كثير من النشطاء مع تغريدة الإعلامي البريطاني وتراوحت ردود الأفعال حول المقصد الذي يعنيه من ورائها.

خله يرجع للجنة تحكيم في Britain’s Got Talent ويبحث عن المواهب الجديدة بدل ما يتكلم في الكورة. انا اتوقع منتخب فرنسا بعضهم سهرانين بالليل ويطالعون مسلسلات بالتلفزيون، ولا ينامون مبكرًا وزيادة في الارهاق والتعب. النتيجة حاليًا 2 صفر لصالح الارجنتين. ترى هل سيتغير النتيجة بعد ذلك؟ — Boycott (@Boycott_OSN2) December 18, 2022

بيرس مورغان يثير الجدل بعد مباراة نهائي كأس العالم

حيث رأى البعض أن “مورغان” قد كتب تغريدته من باب السخرية السوداء على فوز المنتخب الأرجنتيني باللقب العالمي.

خاصة وأن المنتخب الفرنسي لم يكن في أفضل أحواله على المستوى البدني بعد إصابة كثير من لاعبيه بفيروس كورونا.

وأكد آخرون أن الإعلامي البريطاني، كان يقصد من وراء تغريدته التقليل من قيمة فوز ميسي وزملائه بهذه البطولة العالمية.

كلام فارغ

القناة الفرنسية الاولى حطت روبورتاج عن يومياتهم وحتى دخلت لمطبخ الاوتيل وصورت مع طباخهم الفرنسي يعني جايبين معهم طباخين — Leila (@favorit__loulou) December 18, 2022

في إشارة إلى أن فيروس كورونا قد لعب مكان السم، من ناحية تأثيره على مردود لاعبي فرنسا.

هذا مستوى فرنسا لا نضحك على بعض، اقسم بالله الي يتابع فرنسا كل مباراة عارف ان ما عندهم شي بس فرديات من مبابي واليوم غاب مبابي وغاب فرنسا — #M10 🇱🇧🇦🇷 (@llazydude) December 18, 2022

وكان الإعلامي البريطاني بيرس مورغان قد انخرط في “حرب إعلامية” في مواجهة “النفاق الغربي” طيلة تواجده في قطر أيام المونديال (20 نوفمبر-18 ديسمبر).

وأكد “مورغان” في كثير من المناسبات وظهوره الإعلامي، أن قطر قدمت نسخة مونديالية تاريخية على جميع المستويات، ردا على المشككين في أهلية دولة قطر على تنظيم حدث بمستوى كأس العالم.

كما أشاد مورغان بالأجواء الاحتفالية المتناغمة التي شهدتها شوارع وملاعب قطر طيلة أيام البطولة.

وهو الأمر الذي أكده المسؤولون القطريون قبل بداية المونديال، بأن نسخة قطر 2022 من كأس العالم ستكون الأفضل.

ونجحت الدوحة بالفعل كما وعدت في تنظيم أفضل نسخة من بطولة كأس العالم، وظهر ذلك جليا في ردود الأفعال الشعبية على الحدث الضخم وكذلك آراء المشجعين.

وأسدلت قطر الستار، الأحد، على بطولة كأس العالم 2022 بتتويج ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني باللقب، الذي انتظره راقصو التانجو طويلا.

وخيم الحزن ليلة، الأحد، على المنتخب الفرنسي ومشجعيه بعد خسارتهم للقب الذي كانوا قريبون منه جدا للمرة الثانية، حيث لم يحالفهم الحظ في ركلات الترجيح التي ابتمست للأرجنتين.