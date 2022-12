المنتخب الفرنسي تعرض للتسمم.. بيرس مورغان يثير جدلا بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم

- Advertisement -

وطن- أثارت تغريدة للإعلامي البريطاني “بيرس مورغان” تفاعلا واسعا عبر منصات السوشيال ميديا، وفيها تحدث عن “تعرض المنتخب الفرنسي للتسمم” قُبيل خوضهم مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، أمام المنتخب الأرجنتيني والتي انتهت بخسارتهم، على ستاد لوسيل المونديالي، بعد الانتقال إلى ركلات الترجيح.

وقال بيرس مورغان عبر حسابه الرسمي على تويتر: “لم يكن فيروسًا، من الواضح أن الفريق الفرنسي تعرض للتسمم عمدًا”.

It wasn’t a virus, the French team clearly got deliberately poisoned.

— Piers Morgan (@piersmorgan) December 18, 2022