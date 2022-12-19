الإثنين, ديسمبر 19, 2022
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إجهاض أجنة وإطعامها للكلاب.. تفاصيل جديدة لجريمة هزت مصر بطلها طبيب شهير

السلطات المصرية قبضت على طبيب قام بعمليات إجهاض في الجيزة وتخلص من الأجنة برميها للكلاب على سطح مركزه

كتب خالد الأحمد
إجهاض أجنة وإطعامها للكلاب watanserb.com
إجهاض أجنة وإطعامها للكلاب
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وطن- بدأ مكتب النائب العام المصري في فتح تحقيق موسع، بعد اتهام طبيب مشهور بإجراء عمليات إجهاض في مركز شهير بالجيزة، وحرق أجنة في برميل على سطح المركز أو رميها للكلاب تأكلها.

أجرى عمليات إجهاض بالتعاون مع 5 أشخاص آخرين

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن التحقيقات التي أجرتها مباحث الجيزة أكدت أن طبيب أمراض نساء، صاحب مركز شهير في كرداسة، أجرى عمليات إجهاض بالتعاون مع 5 أشخاص آخرين ، وتخلص من الأجنة بحرقها ورمي بعضها للكلاب فوق سطح مركزه.

أجنة متفحمة

وبحسب موقع “world today news أخبار العالم اليوم”، فإن المركز الطبي يديره طبيب أمراض نسا وتوليد يبلغ من العمر 45 عامًا ويقع المركز في قرية “كمبرة” في كرداسة بمحافظة الجيزة.

وبعد عرض الأمر على السلطة القضائية وتقنين الإجراءات، تم اعتقال مدير المركز والطبيب والصيدلي وممرضة وعامل داخله.

وأضاف المصدر أن فريق البحث عثر بعد التفتيش على برميل على سطح المبنى عثر فيه على أجنة متفحمة وتم ضبط كمية من أقراص “الترامادول” أيضا.

وتم القبض على 3 سيدات مع أزواجهن جئن لإجراء ولادات قيصرية وحالة أخرى، وهي طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا ، تم القبض عليها برفقة والدتها ، بعد إجهاضها خلال فترة حمل استمرت شهرين.

بطون منتفخة

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ونقلت صحف مصرية، عن سكان المنطقة التي تقع فيها العيادة، أن فتيات ببطون منتفخة تترددن على المكان مشيا على أقدامهن، وبعد ساعات يخرجن ممسكات ببطونهن، دون ملاحظة وجود أطفال مواليد.

ووفق المصدر فإن المركز الذي أنشئ عام 2017، كان مرخصا للعمليات النسائية والتوليد، لكنه كان يجري عمليات إجهاض للفتيات اللواتي حملن سفاحا، أو الراغبات بالتخلص من الأجنة لأسباب مختلفة وبمعدل عمليتين أسبوعياً.

وقال أحد المتهمين، وهو شقيق طبيب الإجهاض، إنه كان مختصا بالتخدير، وشقيقه يجري عمليات الإجهاض.

وقال الطبيب المتهم، في اعترافاته الرسمية أمام النيابة العامة، إنه كان يقوم بالعمليات بسبب الفتيات اللواتي يراجعن العيادة، للإجهاض خوفا من الفضيحة، وأحيانا يعرضن مئات آلاف الجنيهات مقابل التخلص من الأجنة.

اعترافات الطبيب المجرم

وبدوره قال موقع “القاهرة 24” المحلي إنه أثناء التحقيقات في القضية التي حملت رقم 19095 لسنة 2022، وجد مع المتهم داخل العيادة بمنطقة كرداسة 13 علبة صغيرة الحجم دون عليها “كيتام” وبداخل كل زجاجة سائل دوائي.

كذلك ضبط لديه عدد واحد شريط دوائي يحتوي على عدد 9 أقراص دوائية يشتبه في كونهم لعقاقير مخدرة ودون خلف الشريط tamral وأقراص zolam، وبتحليل تلك الأقراص تبين أنها أقراص مخدرة.

وبسؤال المتهم عن المضبوطات أنكر صلتة بالأقراص المخدرة التي تم ضبطها بحوزته، وبسؤاله عن التليفون والمبلغ المالي أقر بملكيته للهاتف وأنكر باقي المتهمين ملكية الحرز.

واستطردت التحقيقات أنه بالتفتيش وجد بحوزة المتهم أكياس بلاستيكية بداخلها 3 أجنة شبه متفحمة، وبسؤال المتهم عن تلك الأجنة أقر بأنها بقايا آدمية لأجنة من متحصلات عمليات ولادة لأجنة مشوهة خليقا أجريت في المركز الطبي الخاص به وأنكر بقية المتهمين صلتهم بها.

الاجهاض في مصر

والإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية.

وبموجب المادة 61 من قانون العقوبات، يجوز منح استثناءات للإجهاض في حالات الضرورة، والتي عادة ما يتم تفسيرها على أنها تسمح بالإجهاض الضروري لإنقاذ حياة المرأة الحامل.

وامتد هذا الاستثناء ليشمل الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرًا على صحة المرأة الحامل، وحالات ضعف الجنين. ويمكن للطبيب إجراء الإجهاض فقط في مثل هذه الحالات عندما يوافق أخصائيان، ما لم تكن حياة المرأة في خطر وشيك.

المصدرموقع world today news، موقع القاهرة 24، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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